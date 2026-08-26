Netanyahu dijo que Irán trató de asesinar a uno de sus hijos y descartó un acuerdo diplomático

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu (Europa Press)

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El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, descartó la posibilidad de llegar a un acuerdo con los líderes iraníes, a los que calificó de “salvajes”, y reiteró que si Irán ataca Israel, responderá con más contundencia que nunca. Además señalo que el régimen de Teherán había intentado asesinar a uno de sus dos hijos, en lo que pareció ser una defensa del reciente y poco habitual acuerdo para extender su protección de seguridad, incluso si pierde las próximas elecciones.

“Aquí creo que hay algo bastante increíble… Irán apuntó a uno de mis hijos. Irán intentó matar, asesinar a uno de mis hijos”, dijo Netanyahu al canal progubernamental Canal 14 en una entrevista telefónica, sin especificar cuál de sus hijos fue el objetivo ni proporcionar más detalles.

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Medios de comunicación en hebreo señalaron que el asunto había estado bajo censura durante varios meses. Canal 12 afirmó que el supuesto complot de asesinato es conocido por el aparato de seguridad israelí desde hace varios meses.

Netanyahu habló de su última reunión en Washington hace casi un mes con el presidente estadounidense, Donald Trump, donde le trasladó que, si bien no tenía “ninguna objeción” a llegar a un acuerdo con Irán, dudaba de que se pudiera “con esos salvajes”.

“Es imposible llegar a un acuerdo”, añadió Netanyahu sobre esa opción, que fue una de las tres que, según su versión, discutieron Trump y él.

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“No permitiremos que Irán nos ataque, y si, Dios no lo quiera, nos atacan, recibirán un golpe con el que ni siquiera han soñado, mucho más fuerte del que han recibido hasta ahora”, dijo en un acto celebrado este martes por la noche en un asentamiento israelí en Cisjordania, cuyo discurso distribuyó este miércoles su oficina.

Otra de las opciones barajadas con Trump fue la de una acción militar. “Le dije: ‘Estamos ahí, nos defenderemos, no permitiremos que Irán nos ataque’”.

Netanyahu también planteó al presidente estadounidense una tercera opción, la de reforzar el bloqueo contra Irán. “Ayer (Trump) confirmó esta decisión de una manera muy, muy, muy contundente”, añadió Netanyahu sobre sus nuevas sanciones a más de 60 entidades, individuos y buques que trabajan con el régimen iraní.

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Los precios del petróleo cayeron más de 2 dólares por barril este miércoles (Europa Press)

El petróleo cae ante las expectativas de un acuerdo entre Irán y Omán para reabrir Ormuz

En otro orden, los precios del petróleo cayeron más de 2 dólares por barril este miércoles ante las expectativas de que las conversaciones entre Irán y Omán permitan restablecer el tránsito por el estrecho de Ormuz, una vía estratégica para el comercio mundial de energía cuya actividad permanece muy por debajo de los niveles previos a la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán.

Los futuros del Brent bajaron 2,30 dólares, un 2,6%, hasta los 86,28 dólares por barril, a las 04:47 GMT, después de tocar su nivel más bajo desde el 13 de agosto. El West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos perdió 2,08 dólares, un 2,53%, hasta los 80,29 dólares, tras alcanzar durante la sesión su menor cotización desde el 10 de agosto.

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Los dos índices de referencia ya habían perdido más del 3% el martes, por lo que el mercado acumula dos jornadas consecutivas de descensos ante las señales diplomáticas sobre el futuro del estrecho y las perspectivas de una eventual recuperación del tránsito marítimo.

Embarcaciones cerca del estrecho de Ormuz, vistas desde Musandam, Omán, el 24 de agosto de 2026 (REUTERS/Stringer)

Irán y Omán negocian el tránsito por Ormuz

Irán anunció que reanudó las conversaciones con Omán para gestionar el tránsito por el estrecho de Ormuz, mientras enfrenta una mayor presión económica por parte del presidente estadounidense Donald Trump.

Teherán y Mascate mantienen conversaciones intermitentes desde hace semanas sobre el control del tráfico en esta vía marítima, por la que antes del inicio de la guerra en febrero transitaba una quinta parte de los envíos mundiales de petróleo y gas natural licuado.

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La mayor parte del tráfico marítimo quedó suspendida desde el inicio del conflicto. El martes, Irán y Omán informaron que discutieron “un corredor de navegación temporal conjunto” a través del estrecho y acordaron limpiarlo de minas.

Pese a las conversaciones, el tránsito por Ormuz permanece en niveles reducidos. Según datos preliminares del rastreador de buques Kpler, solo cinco embarcaciones de mercancías cruzaron la vía marítima el martes: dos buques cisterna de gas licuado de petróleo, un buque cisterna de betún que salió del estrecho y dos buques cisterna de productos vacíos.