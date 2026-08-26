Casi siete años después, Fort Worth cerró un acuerdo de USD 11,25 millones por el asesinato de Atatiana Jefferson a manos de un policía

La resolución municipal dejó el expediente civil en su tramo final y reabrió el debate sobre la respuesta institucional tras uno de los casos más resonantes de violencia policial en Texas (Familia Jefferson)

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El reparto del acuerdo aprobado por la ciudad de Fort Worth fijó que los dos sobrinos menores de Atatiana Jefferson recibirán su parte a través de un fideicomiso cuando cumplan 18 años, mientras que el resto se distribuirá entre otros familiares.

La medida abrió la instancia final para cerrar una demanda civil iniciada por la muerte de la mujer, baleada por un policía dentro de su casa, tal y como informó ABC News.

La decisión del concejo municipal llegó casi siete años después del caso que conmocionó a Texas. El expediente por muerte injusta había sido presentado en mayo de 2021 por la sucesión de Jefferson contra la ciudad y la Policía local.

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El exoficial recibió una condena por homicidio culposo en 2022, en un proceso que quedó marcado por la discusión sobre el uso de la fuerza y el accionar policial aquella madrugada (Amanda McCoy/Star-Telegram vía AP, Pool)

La alcaldesa de Fort Worth, Mattie Parker, sostuvo que la familia y los seres queridos de Jefferson sufrieron “una pérdida profunda e inimaginable”.

Parker agregó que ningún acuerdo puede revertir el impacto de lo ocurrido, aunque expresó su expectativa de que la resolución aporte “una medida significativa de cierre” y permita avanzar, de acuerdo con declaraciones citadas por ABC News.

La alcaldesa de Fort Worth respaldó el entendimiento con la familia y planteó que ninguna reparación económica puede revertir el impacto de lo ocurrido (WFAA)

El operativo que terminó con la muerte de Jefferson

El hecho ocurrió el 12 de octubre de 2019, cerca de las 2.30 de la madrugada. Aaron Dean, entonces integrante de la Policía de Fort Worth, acudió junto a otro agente a la vivienda de Jefferson tras una llamada no urgente de un vecino que había advertido la puerta principal abierta, tal y como reconstruyó Reuters.

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Durante el juicio surgió que Jefferson y su sobrino habían dejado abiertas las puertas para sacar el humo después de que se quemaran unas hamburguesas horas antes, de acuerdo con AP.

Las imágenes de la cámara corporal mostraron que los agentes avanzaron por la propiedad sin identificarse como policías. Dean entró al patio trasero con el arma desenfundada y se acercó a una ventana, añadieron Reuters y AP.

La intervención comenzó tras el llamado de un vecino por una puerta abierta y terminó en segundos con un disparo desde el exterior de la vivienda (Tarrant County Jail/Handout via REUTERS/File Photo)

Jefferson advirtió movimientos fuera de su casa y creyó que había un intruso. La mujer tomó su arma y se acercó a una ventana. Dean gritó que levantara las manos y disparó a través del vidrio casi de inmediato, antes de matarla delante de su sobrino de 8 años, señaló ABC News.

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Durante el juicio, la defensa del expolicía sostuvo que Dean respondió a una amenaza letal cuando vio a Jefferson armada.

Aun así, el propio exagente admitió en el estrado que su conducta había sido “un mal trabajo policial”, una frase que quedó entre los elementos centrales del proceso.

Las imágenes registraron el recorrido de los agentes por la propiedad y se volvieron una pieza clave para reconstruir lo ocurrido esa noche (WFAA)

El acuerdo civil y la respuesta de la familia

El acuerdo civil quedó establecido en USD 11,25 millones y aún debe pasar por un tribunal sucesorio, que tendrá a su cargo la validación final de los términos. ABC News detalló que el entendimiento recibió apoyo unánime en el Concejo Municipal.

La hermana de la víctima, Ashley Carr, afirmó que el caso constituye una situación poco frecuente en la que una familia obtuvo respuestas en el plano penal y en el civil tras la muerte de un ser querido a manos de un policía.

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“Reconocemos lo inusual que resulta que las familias afectadas por estos hechos reciban respuestas en ambos frentes, y no lo damos por sentado”, expresó en una declaración recogida por ABC News.

Los allegados de Jefferson valoraron la resolución como un caso inusual de reparación en los planos civil y penal tras una muerte causada por un agente del Estado (Amanda McCoy/Star-Telegram vía AP, Pool)

El antecedente penal y los próximos pasos judiciales

Dean renunció poco después del episodio. En diciembre de 2022, un jurado lo declaró culpable de homicidio culposo, una figura menor a la acusación inicial de asesinato. Días más tarde recibió una pena de más de 11 años de prisión.

Tras esa sentencia, Carr remarcó que su hermana no había hecho nada incorrecto y que se encontraba dentro de su hogar cuando la mataron.

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El sobrino de Jefferson estuvo en la habitación al momento del disparo y su testimonio quedó entre los elementos centrales para reconstruir la secuencia de aquella madrugada (WFAA)

La emisora WFAA, afiliada de ABC en Dallas, reportó que Fort Worth ya había aprobado en 2023 otra compensación de USD 3,5 millones en una demanda presentada en nombre de Zion Carr, el sobrino que presenció el disparo fatal.

El expediente civil quedó ahora a la espera de la validación final del tribunal sucesorio, que deberá confirmar los términos definitivos del acuerdo para la familia de Atatiana Jefferson.