Las altas temperaturas en Francia ponen en riesgo las flores que inspiraron los cuadros de Claude Monet

Las temperaturas extremas del verano en Francia afectaron los jardines de Giverny, la antigua propiedad de Claude Monet (REUTERS)

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Las temperaturas extremas que afectan a Francia durante el verano también dejaron su marca en uno de los jardines más vinculados con la historia del impresionismo. Según informó Smithsonian Magazine, las condiciones meteorológicas también perjudicaron a distintas especies que forman parte del histórico espacio.

En Giverny, la casa y los jardines de Claude Monet albergan varias especies que el artista utilizó como fuente de inspiración y que ahora sufren las consecuencias de una temporada marcada por el calor intenso. El lugar, ubicado en Normandía, conserva los jardines que el pintor cultivó durante las más de cuatro décadas que residió en la localidad.

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Las capuchinas, reconocibles por sus flores rojas, naranjas y amarillas, se encuentran entre las plantas más perjudicadas. El deterioro ocurre en un sitio que recibe cientos de miles de visitantes cada año y que conserva buena parte de la vegetación que acompañó al pintor durante las más de cuatro décadas que vivió en la localidad normanda.

Las capuchinas, entre las especies más afectadas

Francia atraviesa un verano excepcionalmente caluroso. Según datos citados por Smithsonian Magazine, el país registró un récord de 52 días de ola de calor, además de incendios forestales extendidos y más de 7.300 muertes adicionales asociadas a las temperaturas extremas.

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El equipo de Giverny reforzó el riego con aspersores y sistemas subterráneos para proteger las plantas del jardín de Monet

El impacto también alcanzó a los jardines de Giverny. Allí, el equipo encargado del mantenimiento de la propiedad debió adoptar distintas medidas para proteger las plantas, entre ellas agruparlas y utilizar pequeños aspersores y sistemas de riego subterráneo.

Las capuchinas se encuentran entre las especies que más sufrieron las condiciones meteorológicas. Rémi Lecoutre, subdirector de jardinería de la finca, describió la situación durante una entrevista con France 24.

“Es increíblemente triste”, afirmó Lecoutre, quien se incorporó a la fundación como trabajador temporal en 1988. “Es la primera vez que sucede algo así. Es terrible”, agregó.

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Las capuchinas figuran entre las especies más perjudicadas por la ola de calor en Giverny

El responsable explicó que algunas plantas dejaron de florecer como consecuencia del estrés provocado por las altas temperaturas. En declaraciones a distintos medios franceses señaló que “se producen fenómenos fisiológicos a nivel de la planta. Cierran sus estomas y dejan de florecer. Por eso, muchas flores se marchitaron”.

Un jardín vinculado directamente con la obra del pintor

Monet vivió en Giverny desde 1883 hasta 1926, durante más de 40 años. En ese período convirtió la propiedad en un espacio dedicado al cultivo de numerosas especies vegetales, cuyos colores, formas y efectos de luz terminaron formando parte de su universo artístico.

Cuando el pintor llegó al lugar, el jardín tenía un carácter principalmente utilitario. Según Lecoutre, estaba ocupado sobre todo por verduras, hierbas y manzanos destinados a la producción de sidra. Monet advirtió rápidamente las posibilidades del terreno, debido a su pendiente y orientación.

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Los nenúfares del estanque de Giverny, protagonistas de unas 250 pinturas de Monet, resistieron mejor el calor del verano (Le bassin aux nymphéas 1899 - Claude Monet)

Con el tiempo, la propiedad adquirió una enorme diversidad vegetal. Entre las especies más importantes para el artista estuvieron los nenúfares, que cultivó en un estanque construido dentro de la finca.

Estas flores protagonizaron alrededor de 250 pinturas, muchas de ellas pertenecientes a la serie Nymphéas, conocida en español como Nenúfares.

Estas plantas acuáticas, precisamente se encuentran entre las especies que lograron resistir mejor las temperaturas de este verano. Según Smithsonian Magazine, las plantas emblemáticas del jardín no sufrieron daños importantes a causa del calor.

La adaptación plantea un desafío para un jardín histórico

El equipo de once jardineros responsable de conservar la propiedad también analiza alternativas para afrontar condiciones meteorológicas similares en el futuro. Una de las posibilidades consiste en incorporar variedades más resistentes al calor.

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Rémi Lecoutre explicó que el estrés por calor hizo que algunas plantas cerraran sus estomas y dejaran de florecer (REUTERS)

La decisión requiere mantener las características históricas del lugar. Las nuevas especies deberían adaptarse a un clima más exigente sin modificar la apariencia que caracteriza al jardín asociado con Monet.

“Al tratarse de un jardín histórico, lo mejor es que estas plantas cumplan con los criterios estéticos y que sean lo más parecidas posible a las plantas que Monet habría conocido”, explicó Lecoutre a France 24.

La situación coincide además con un año significativo para la memoria del artista: 2026 marca el centenario de la muerte de Claude Monet.

El aniversario impulsa distintas actividades culturales en Francia, entre ellas la exposición Monet: Painting Time, presentada por el Musée de l’Orangerie entre septiembre de 2026 y enero de 2027.

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Los jardineros de Giverny evalúan incorporar variedades más resistentes al calor sin alterar el carácter histórico del jardín de Monet (REUTERS)

Mientras el calor continúa condicionando el mantenimiento de los jardines de Giverny, los encargados de la propiedad sostienen las tareas de riego y protección de las especies.

Las capuchinas permanecen entre las plantas más vulnerables de esta temporada, mientras los nenúfares conservan su lugar en el estanque que durante décadas alimentó una de las series más reconocidas del impresionismo.