Estados Unidos

Millones de turistas dejan de visitar uno de los destinos más populares de Estados Unidos en medio de una fuerte caída

Las cifras oficiales muestran un retroceso durante los primeros seis meses de 2026, mientras el mercado canadiense registra una contracción especialmente marcada

El turismo en Florida cayó 0,7% en el segundo trimestre de 2026 y recibió 34,01 millones de visitantes, según Visit Florida. (Opy Morales)
El turismo en Florida cayó 0,7% en el segundo trimestre de 2026 y recibió 34,01 millones de visitantes, según Visit Florida. (Opy Morales)
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El turismo en Florida registró una disminución en el segundo trimestre de 2026, con una baja del 0,7% respecto al mismo periodo del año anterior, según datos oficiales de Visit Florida. La cifra total de visitantes en ese tramo alcanzó los 34,01 millones, lo que también marcó una reducción acumulada del 1,4% en la primera mitad del año en comparación con 2025.

La industria turística de Florida recibió 73,5 millones de viajeros en los primeros seis meses de 2026, mientras que el año pasado había superado los 74,5 millones en ese mismo lapso. Entre los factores señalados por Visit Florida y medios como Florida Trend y Fox 35 Orlando se encuentran la persistencia de la inflación y el descenso particular del turismo canadiense, que mostró una caída más pronunciada que otros mercados.

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De acuerdo con un reporte de Florida Trend, la tendencia negativa se prolongó durante dos trimestres consecutivos. Las autoridades del sector turístico vincularon la baja con la desaceleración del consumo, los efectos de la inflación sobre el poder adquisitivo y el impacto de la política exterior estadounidense en la percepción de los visitantes extranjeros, especialmente los canadienses.

¿Cuántos turistas visitaron Florida en el segundo trimestre de 2026?

Visit Florida informó que 34,01 millones de personas visitaron Florida entre abril y junio de 2026. Esta cifra representa una baja del 0,7% respecto al mismo periodo del año anterior. El acumulado de visitantes en el primer semestre sumó 73,5 millones, mientras que en 2025 el total había alcanzado 74,5 millones.

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El turismo nacional continuó siendo el segmento más relevante, con 31,08 millones de estadounidenses que eligieron el estado como destino en el segundo trimestre. Esta cantidad se ubicó por debajo de los 31,22 millones registrados un año antes. En los primeros seis meses de 2026, los turistas nacionales sumaron 67,33 millones, frente a los 68,2 millones del mismo periodo de 2025, según datos de Visit Florida y WFLA News.

Florida acumuló 73,5 millones de viajeros en el primer semestre de 2026, por debajo de los 74,5 millones registrados en 2025. (Opy Morales)
Florida acumuló 73,5 millones de viajeros en el primer semestre de 2026, por debajo de los 74,5 millones registrados en 2025. (Opy Morales)

¿Por qué cayó el turismo en Florida en 2026?

Según fuentes oficiales y medios especializados, la caída responde a varios factores. Uno de los principales es la persistencia de la inflación, que afecta el poder adquisitivo de los potenciales visitantes. El panel de economistas de la Revenue Estimating Conference de Florida señaló que la inflación superó el crecimiento salarial en el estado, lo que incrementó el uso de crédito y redujo el gasto en viajes y consumo.

Además, la baja se vincula a una disminución significativa en la llegada de turistas canadienses, afectada tanto por el contexto económico como por tensiones políticas entre Estados Unidos y Canadá. La política comercial del presidente Donald Trump y la imposición de nuevos aranceles generaron un clima de enfriamiento bilateral que repercutió en las decisiones de viaje, según detalló Florida Trend.

¿Cómo evolucionó el turismo canadiense en Florida?

El segmento canadiense mostró la caída más pronunciada entre los mercados emisores. En el segundo trimestre de 2026, 721.000 canadienses viajaron a Florida, lo que implicó un descenso del 4,2% respecto al año anterior. En el acumulado semestral, la cifra llegó a 1,68 millones, lo que representó una baja del 13,9% frente a 2025.

La disminución se relaciona con razones políticas y económicas. Según Florida Trend, la retórica de Donald Trump y las fricciones comerciales desalentaron a los canadienses a elegir Florida como destino. Un informe de Statistics Canada indicó que las entradas de canadienses a Estados Unidos registraron la racha de caídas interanuales más extensa desde 1972, fuera del periodo de pandemia.

Numerosas personas en trajes de baño sobre la arena de una playa. El mar azul se ve al fondo, junto a edificios altos bajo un cielo nublado
El turismo nacional en Florida siguió como el principal segmento, con 31,08 millones de estadounidenses entre abril y junio de 2026. (Reuters)

¿Qué dice Visit Florida sobre la caída del turismo?

El presidente y CEO de Visit Florida, Bryan Griffin, expresó que la agencia está enfocada en diversificar la oferta turística y atraer visitantes a comunidades rurales. Griffin consideró que “el turismo y los viajes marcan la diferencia para la vida de una calle principal, un restaurante, un alojamiento o una atracción en todo el estado”, según recogió Florida Trend.

La estrategia oficial apunta a fortalecer la promoción de destinos menos tradicionales y aprovechar celebraciones históricas, como la campaña “America 250”. Visit Florida no anticipó nuevas medidas específicas para revertir la caída del turismo canadiense, pero subrayó la importancia de mantener el atractivo internacional del estado.

¿Cómo afecta la baja del turismo a la economía de Florida?

La menor llegada de turistas tuvo un impacto directo en las proyecciones económicas estatales. Los analistas de la Revenue Estimating Conference advirtieron que la desaceleración del turismo, junto con la caída en la construcción y la persistencia de la inflación, afecta la recaudación estatal y el dinamismo del sector servicios.

Si bien la afluencia de turistas internacionales, excluyendo Canadá, mostró una recuperación en el acumulado anual, la pérdida de volumen en el turismo doméstico y canadiense obliga a los operadores a ajustar sus expectativas para la segunda mitad del año.

La caída del turismo en Florida se extendió por dos trimestres consecutivos y se vinculó con la inflación y la desaceleración del consumo. (EFE/ Antoni Belchi)
La caída del turismo en Florida se extendió por dos trimestres consecutivos y se vinculó con la inflación y la desaceleración del consumo. (EFE/ Antoni Belchi)

¿Qué antecedentes tiene la evolución del turismo en Florida?

El turismo en Florida experimentó una recuperación tras el impacto de la pandemia de COVID-19 en 2020. Desde 2022 el estado superó los registros previos y mantuvo cifras superiores a los 131 millones de visitantes anuales de 2019. Sin embargo, el retroceso de 2026 marca una excepción, especialmente en el caso del mercado canadiense, que no logra recuperar los niveles anteriores a la crisis sanitaria.

En 2019, Canadá aportó 848.000 visitantes en el segundo trimestre y 2,29 millones en los primeros seis meses, cifras que no se han vuelto a alcanzar. El resto de los mercados emisores mantiene volúmenes superiores a los de 2019, según datos de Travel and Tour World.

¿Qué perspectivas enfrenta el turismo de Florida para la segunda mitad de 2026?

El sector turístico observa con atención la evolución de la temporada invernal, que tradicionalmente concentra la mayor afluencia de visitantes extranjeros, especialmente de Canadá. El contexto inflacionario y la persistencia de las tensiones políticas podrían limitar la recuperación en ese segmento.

Las autoridades estatales continúan ajustando sus estrategias de promoción y exploran nuevos mercados. El balance de la primera mitad de 2026 muestra que la evolución del turismo seguirá bajo observación, con impacto directo en la economía de Florida y en la recaudación fiscal.

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