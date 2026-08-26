Tres mensajes y USD 160: el insólito error por el que cayó Jed York, el dueño de los 49ers

Jed York, propietario de los San Francisco 49ers, fue arrestado en Ohio tras responder tres veces a un anuncio ficticio de servicios sexuales. (Kirby Lee-Imagn Images)

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El propietario de los San Francisco 49ers, Jed York, quedó arrestado en Ohio tras responder tres veces a un anuncio falso de servicios sexuales. El directivo utilizó un seudónimo para contactar a agentes encubiertos del Mahoning Valley Law Enforcement Task Force. La operación policial buscaba desarticular redes de trata de personas en la zona.

El ejecutivo envió dos mensajes el sábado sin obtener respuesta. El domingo, el agente que fingía ser una mujer respondió al tercer intento y pactó un encuentro esa misma mañana. York llegó al punto de reunión con el teléfono móvil empleado para la coordinación y USD 160 en efectivo.

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El arresto de Jed York en Ohio

Los agentes interceptaron al empresario al llegar a la Wheat Hill Mobile Home Community, un parque de casas móviles ubicado en East Palestine. Para concretar la captura, los investigadores proporcionaron a York un número de lote ficticio dentro del complejo residencial para guiarlo hasta el punto exacto de la intercepción. Al llegar al lugar, el equipo policial ejecutó la detención sin incidentes, incautaron el teléfono y el dinero pactado como pruebas del caso.

La operación del Mahoning Valley Law Enforcement Task Force buscaba desarticular redes de trata de personas en la zona. (Columbiana County Jail)

El reporte policial detalla que York acudió al encuentro bajo la convicción de contratar una hora de servicios sexuales. La administración del parque emitió un comunicado público para desvincularse de la operación.

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Los responsables del complejo residencial aseguraron que desconocían por completo el operativo encubierto y subrayaron que el cuerpo policial utilizó sus instalaciones únicamente como un punto estratégico de encuentro. El recinto, que cuenta con 42 lotes, reiteró su sorpresa ante el suceso en una comunidad que definen como tranquila y familiar.

Proceso legal y condena

La fiscalía imputó inicialmente a York por participación en prostitución y posesión de herramientas delictivas. El uso del teléfono para organizar el encuentro motivó el segundo cargo. El equipo legal del empresario intentó sellar los registros judiciales, pero el tribunal rechazó la solicitud.

El caso derivó en un acuerdo de culpabilidad. Los fiscales modificaron el cargo de prostitución por el de alteración del orden público. York se declaró no opositor a los hechos y recibió una multa de USD 1.150. La sentencia incluyó un día de cárcel por cada cargo, periodo que las autoridades consideraron cumplido tras el arresto.

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La postura de la NFL y los 49ers

La organización de los 49ers evitó profundizar en el suceso. El club informó que no realizaría comentarios adicionales por tratarse de un asunto legal resuelto. La franquicia mantiene el foco en su gestión administrativa, que lidera York como director ejecutivo desde 2008 y como propietario mayoritario desde 2024.

La policía detuvo a Jed York en la Wheat Hill Mobile Home Community de East Palestine tras confirmar que portaba el dispositivo vinculado a la cita. (Kirby Lee-Imagn Images)

La NFL confirmó que revisará el incidente bajo su política de conducta personal. Esta normativa aplica a propietarios, entrenadores y empleados de la liga.

La NFL revisará el incidente de Jed York bajo su política de conducta personal, que también alcanza a propietarios de la liga. (Kirby Lee-Imagn Images)

El reglamento establece que el personal debe abstenerse de conductas que dañen la integridad de la institución. La liga puede imponer sanciones disciplinarias aunque no exista una condena penal firme.

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Antecedentes recientes del equipo

Este episodio ocurre en un periodo de exposición mediática para la franquicia californiana por diversas causas legales. El entrenador Kyle Shanahan protagonizó en julio un choque frontal en Palo Alto tras distraerse con su teléfono móvil. Las autoridades determinaron su responsabilidad en el accidente.

Asimismo, el receptor Brandon Aiyuk enfrentó una orden de arresto en junio por una falta de tránsito en Santa Clara. La policía lo acusó de exhibición de velocidad tras circular a más de 160 kilómetros por hora (100 mph) en una zona limitada a 64 kilómetros por hora (40 mph). Estos hechos, sumados a la situación del propietario, generan cuestionamientos sobre la conducta del personal de la organización.

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