Estados Unidos

Tres mensajes y USD 160: el insólito error por el que cayó Jed York, el dueño de los 49ers

El ejecutivo del equipo de la NFL quedó envuelto en un escándalo tras filtrarse mensajes comprometedores y un pago menor. Las pruebas de la fiscalía y la situación que enfrenta la franquicia

Jed York, propietario de los San Francisco 49ers, fue arrestado en Ohio tras responder tres veces a un anuncio ficticio de servicios sexuales. (Kirby Lee-Imagn Images)
Jed York, propietario de los San Francisco 49ers, fue arrestado en Ohio tras responder tres veces a un anuncio ficticio de servicios sexuales. (Kirby Lee-Imagn Images)
Guardar

El propietario de los San Francisco 49ers, Jed York, quedó arrestado en Ohio tras responder tres veces a un anuncio falso de servicios sexuales. El directivo utilizó un seudónimo para contactar a agentes encubiertos del Mahoning Valley Law Enforcement Task Force. La operación policial buscaba desarticular redes de trata de personas en la zona.

El ejecutivo envió dos mensajes el sábado sin obtener respuesta. El domingo, el agente que fingía ser una mujer respondió al tercer intento y pactó un encuentro esa misma mañana. York llegó al punto de reunión con el teléfono móvil empleado para la coordinación y USD 160 en efectivo.

PUBLICIDAD

El arresto de Jed York en Ohio

Los agentes interceptaron al empresario al llegar a la Wheat Hill Mobile Home Community, un parque de casas móviles ubicado en East Palestine. Para concretar la captura, los investigadores proporcionaron a York un número de lote ficticio dentro del complejo residencial para guiarlo hasta el punto exacto de la intercepción. Al llegar al lugar, el equipo policial ejecutó la detención sin incidentes, incautaron el teléfono y el dinero pactado como pruebas del caso.

La operación del Mahoning Valley Law Enforcement Task Force buscaba desarticular redes de trata de personas en la zona. (Columbiana County Jail)
La operación del Mahoning Valley Law Enforcement Task Force buscaba desarticular redes de trata de personas en la zona. (Columbiana County Jail)

El reporte policial detalla que York acudió al encuentro bajo la convicción de contratar una hora de servicios sexuales. La administración del parque emitió un comunicado público para desvincularse de la operación.

PUBLICIDAD

Los responsables del complejo residencial aseguraron que desconocían por completo el operativo encubierto y subrayaron que el cuerpo policial utilizó sus instalaciones únicamente como un punto estratégico de encuentro. El recinto, que cuenta con 42 lotes, reiteró su sorpresa ante el suceso en una comunidad que definen como tranquila y familiar.

Proceso legal y condena

La fiscalía imputó inicialmente a York por participación en prostitución y posesión de herramientas delictivas. El uso del teléfono para organizar el encuentro motivó el segundo cargo. El equipo legal del empresario intentó sellar los registros judiciales, pero el tribunal rechazó la solicitud.

El caso derivó en un acuerdo de culpabilidad. Los fiscales modificaron el cargo de prostitución por el de alteración del orden público. York se declaró no opositor a los hechos y recibió una multa de USD 1.150. La sentencia incluyó un día de cárcel por cada cargo, periodo que las autoridades consideraron cumplido tras el arresto.

La postura de la NFL y los 49ers

La organización de los 49ers evitó profundizar en el suceso. El club informó que no realizaría comentarios adicionales por tratarse de un asunto legal resuelto. La franquicia mantiene el foco en su gestión administrativa, que lidera York como director ejecutivo desde 2008 y como propietario mayoritario desde 2024.

La policía detuvo a Jed York en la Wheat Hill Mobile Home Community de East Palestine tras confirmar que portaba el dispositivo vinculado a la cita. (Kirby Lee-Imagn Images)
La policía detuvo a Jed York en la Wheat Hill Mobile Home Community de East Palestine tras confirmar que portaba el dispositivo vinculado a la cita. (Kirby Lee-Imagn Images)

La NFL confirmó que revisará el incidente bajo su política de conducta personal. Esta normativa aplica a propietarios, entrenadores y empleados de la liga.

La NFL revisará el incidente de Jed York bajo su política de conducta personal, que también alcanza a propietarios de la liga. (Kirby Lee-Imagn Images)
La NFL revisará el incidente de Jed York bajo su política de conducta personal, que también alcanza a propietarios de la liga. (Kirby Lee-Imagn Images)

El reglamento establece que el personal debe abstenerse de conductas que dañen la integridad de la institución. La liga puede imponer sanciones disciplinarias aunque no exista una condena penal firme.

Antecedentes recientes del equipo

Este episodio ocurre en un periodo de exposición mediática para la franquicia californiana por diversas causas legales. El entrenador Kyle Shanahan protagonizó en julio un choque frontal en Palo Alto tras distraerse con su teléfono móvil. Las autoridades determinaron su responsabilidad en el accidente.

Asimismo, el receptor Brandon Aiyuk enfrentó una orden de arresto en junio por una falta de tránsito en Santa Clara. La policía lo acusó de exhibición de velocidad tras circular a más de 160 kilómetros por hora (100 mph) en una zona limitada a 64 kilómetros por hora (40 mph). Estos hechos, sumados a la situación del propietario, generan cuestionamientos sobre la conducta del personal de la organización.

Temas Relacionados

Jed YorkSan Francisco 49ersNFLProstituciónEstados UnidosEstados Unidos Noticias49ersSan Francisco

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Servicio Secreto de EEUU investiga un video de la televisión estatal iraní que amenaza a Barron Trump, hijo del presidente

El portavoz de la agencia, Nate Herring, señaló que “está al tanto del video e investiga cualquier cosa que pueda percibirse como una amenaza para las personas a las que protegemos”, pero aclaró que “por motivos de seguridad operativa, no comentamos asuntos de inteligencia de protección”

El Servicio Secreto de EEUU investiga un video de la televisión estatal iraní que amenaza a Barron Trump, hijo del presidente

Tesla lanzará en septiembre 2026 su Cybercab: un robotaxi sin conductor humano, sin pedales ni volante

Hasta ahora, Tesla ha ofrecido viajes autónomos mediante su aplicación Robotaxi, empleando principalmente vehículos Model Y adaptados con sistemas de conducción autónoma

Tesla lanzará en septiembre 2026 su Cybercab: un robotaxi sin conductor humano, sin pedales ni volante

Ivanka Trump volvió a Costa Rica: el destino que convirtió en uno de sus refugios favoritos para surfear y vacacionar

La hija del presidente de Estados Unidos fue fotografiada nuevamente sobre una tabla de surf durante una escapada familiar. Desde 2022, sus viajes al país se han vuelto recurrentes y han incluido estadías en Santa Teresa, Playa Hermosa y Nosara.

Ivanka Trump volvió a Costa Rica: el destino que convirtió en uno de sus refugios favoritos para surfear y vacacionar

Liberan en Florida al padre nicaragüense de un marino del USS Abraham Lincoln

La familia del detenido confirmó que salió este martes del control de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, después del arresto en un retén vehicular en Cayo Hueso, y pidió privacidad mientras se reencuentran

Liberan en Florida al padre nicaragüense de un marino del USS Abraham Lincoln

Mega Millions: números ganadores del 25 de agosto de 2026

Como cada martes, esta lotería estadounidense llevó a cabo su sorteo millonario

Mega Millions: números ganadores del 25 de agosto de 2026

TECNO

Cómo se verían Las Guerreras K-pop como personajes de Kung Fu Panda

Cómo se verían Las Guerreras K-pop como personajes de Kung Fu Panda

Instagram crea First Draft para editar Reels en segundos sin tener que otras aplicaciones de video

Desarrollan una interfaz intuitiva que permite manejar excavadoras con gestos naturales

Netflix sigue los pasos de Prime Video y tendrá aplicaciones de TV en su catálogo como Fox y Peacock

Ciberdelincuentes confunden a nuestros hijos con voces y rostros de niños y adolescentes falsos

ENTRETENIMIENTO

Robert De Niro regresa al thriller con “Susurran tu nombre”, estreno este viernes en Netflix

Robert De Niro regresa al thriller con “Susurran tu nombre”, estreno este viernes en Netflix

“Vi a esta hermosa joven brasileña y sentí que teníamos una vibra parecida”: Vin Diesel reveló cómo eligió a Jordana Brewster como su hermana en Rápidos y Furiosos

“Ahora escucharán algo completamente nuevo”: el caballero de los siete reinos revoluciona Westeros y deja atrás la icónica melodía de Game of Thrones

“No sabía que podía llegar hasta ahí”: John Leguizamo reveló que su rol en La Odisea de Nolan lo empujó a un derrumbe emocional

La película de culto ‘Donnie Darko’ por fin tendrá secuela: su director publica la novela y ya prepara una adaptación cinematográfica

MUNDO

La sombra de China detrás de los drones que Irán utiliza para abastecer a Rusia y atacar objetivos de Estados Unidos

La sombra de China detrás de los drones que Irán utiliza para abastecer a Rusia y atacar objetivos de Estados Unidos

Tiene 61 años y correrá casi 4.000 kilómetros por la Ruta 66 para visibilizar la ELA

Al menos 14 bebés recién nacidos murieron en un incendio en la sala de ginecología de un hospital de Pakistán

Ucrania reanudó sus ataques contra Wildberries, el “Amazon ruso”, con un nuevo golpe en Tambov

Taiwán anunció que su ministro de Asuntos Exteriores asistirá a la reunión anual de líderes de las islas del Pacífico