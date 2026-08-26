Qué significa la expresión “+1000 de aura” en las competencias de farmear aura

Expresiones como +1000 de aura son muy comunes en plazas públicas de Latinoamérica. (Foto: Infobae Argentina / Gustavo Gavotti)

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Las llamadas batallas de farmear aura reúnen a jóvenes y adolescentes que compiten en desafíos presenciales, replicando dinámicas y expresiones surgidas en el ecosistema digital, como poses o gestos de personajes de videojuegos o deportistas famosos como cristinano Ronaldo.

Entre las frases más escuchadas y compartidas en estas batallas y en redes sociales, una sobresale por su frecuencia y misterio: “+1000 de aura”. Esta expresión, que circula en videos virales y memes en plataformas como TikTok, Instagram y X.

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En qué momento se utiliza la frase “+1000 de aura”

La frase “+1000 de aura” aparece durante las competencias presenciales y en los comentarios de videos virales, como una forma de puntuar o calificar la actuación de los participantes. Suele usarse para reconocer una acción ingeniosa, un gesto inesperado, una pose llamativa o una actitud que sorprende y agrada al público.

La frase se utiliza para celebrar acciones destacadas o ingeniosas, funcionando como marcador simbólico en competencias presenciales y en redes sociales. (Foto: Infobae Argentina / Gustavo Gavotti)

En las batallas de aura, cada participante busca proyectar la mayor presencia posible, utilizando movimientos como el “six-seven” (palmas levantadas y alternadas), poses sigma (mirada fija, brazos cruzados), caminatas tipo “aura walk” o gestos vinculados a figuras deportivas y memes de internet.

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El público, que actúa como juez informal, suele reaccionar con aplausos, vítores o exclamaciones, marcando con expresiones como “+1000 de aura” a quienes logran destacarse.

De dónde viene la palabra “farmear”

El origen del término “farmear” se encuentra en el vocabulario de los videojuegos. En inglés, “to farm” significa literalmente “cultivar” o “granjear”, pero en el contexto gamer, el verbo adquirió una acepción específica: designa la acción de repetir tareas para acumular recursos, experiencia o puntos que permiten avanzar o fortalecer a un personaje.

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La palabra farmear es muy usada por jugadores de títulos como League of Legends. (Foto: Europa Press)

Esta dinámica forma parte de títulos populares como League of Legends, Honor of Kings y Pokémon Unite, donde los jugadores “farmean” para progresar dentro de mundos virtuales altamente competitivos.

La palabra pronto migró a la jerga de comunidades hispanohablantes, extendiéndose a foros, redes sociales y, con el tiempo, a ámbitos ajenos al gaming.

Qué significa “aura” en el contexto de tendencias digitales

Aunque “aura” suele asociarse a la espiritualidad, en el universo digital la palabra adquirió un matiz diferente. En redes sociales y espacios urbanos, se utiliza para describir el conjunto de atributos simbólicos que una persona proyecta: carisma, seguridad, presencia, energía y magnetismo.

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La competencia imita el sistema de puntos de los videojuegos: ganar o perder “aura” depende de la creatividad, seguridad y reacción del público ante cada acto. (Foto: Europa Press)

Este resignificado conecta con la necesidad de destacar en contextos de alta exposición, donde la percepción del público o la audiencia resulta clave. La “aura” se mide entonces en términos simbólicos, como si se tratara de un marcador invisible que suma o resta puntos a partir de actitudes, gestos y acciones.

En qué consiste “farmear aura” y cómo funciona la dinámica fuera de lo digital

El concepto de “farmear aura” surge de la combinación de ambas palabras, trasladando la lógica de los videojuegos a la vida cotidiana. Farmear aura implica realizar acciones, poses, gestos o mantener actitudes que incrementan, de manera simbólica, el carisma o la admiración que otros perciben en una persona.

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La dinámica imita el sistema de puntos de los videojuegos: los participantes “acumulan aura” al mostrarse ingeniosos, seguros o espontáneos, y la “pierden” si se exponen en situaciones embarazosas o pierden la compostura.

La dinámica es presencial pero se ha popularizado por plataformas digitales. (Foto: Infobae Argentina / Gustavo Gavotti)

Frases como “+1000 de aura”, “+10.000 de aura” o “perdió aura” se utilizan como comentarios, elogios o bromas, celebrando o ridiculizando las actitudes de los participantes. La viralidad de estos términos, potenciada por TikTok e Instagram, permitió que la tendencia salte del mundo digital al espacio urbano.

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Qué otros elementos caracterizan las batallas presenciales de farmear aura

Las batallas de farmear aura reúnen a jóvenes en espacios públicos de países como Brasil, Argentina, Bolivia, Perú y Paraguay. El formato suele ser sencillo: los participantes se enfrentan uno a uno o en grupos, evitando reírse o perder el personaje, mientras buscan la aprobación del público.

En algunos encuentros, la competencia incluye jueces formales, eliminación por rondas y premios en efectivo para el ganador. Entre los recursos más utilizados destaca el gesto “six-seven”, popularizado por el rapero Skrilla y la NBA, así como las llamadas “poses sigma”, inspiradas en personajes de anime y figuras deportivas como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

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