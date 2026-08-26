El incendio Ross arrasó al menos 32.375 hectáreas en el norte de Texas y forzó evacuaciones en los condados de Palo Pinto y Jack (EFE)

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Un incendio forestal que comenzó el lunes en el norte de Texas se transformó en una emergencia de gran escala luego de que el fuego Ross alcanzara al menos 32.375 hectáreas y obligara a evacuar sectores de Jack County. La información fue reportada por CBS Texas, que precisó que el avance de las llamas también alteró la actividad escolar, provocó daños en estructuras y mantuvo bajo amenaza a más propiedades de la zona.

De acuerdo con un reporte de CBS Texas, el foco se inició cerca de Ross, en Palo Pinto County, poco antes de las 13.30 del lunes. En sus primeras evaluaciones, las autoridades locales habían calculado una superficie afectada de apenas 10 hectáreas. En pocas horas, ese escenario cambió de forma drástica hasta convertir al incendio en uno de los más extensos de la región.

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Evacuaciones, rutas cerradas y estructuras en riesgo

El incendio forestal dañó entre tres y cuatro estructuras y causó destrozos en construcciones de Worth Ranch, aunque el guardabosques fue evacuado sin lesiones (Texas A&M Forest Service Via AP)

Las órdenes de evacuación alcanzaron a residentes de Jack County, en particular a quienes viven a lo largo de County Road 2210 en dirección a Highway 281. Tal y como informó CBS Texas, las autoridades habilitaron un centro de evacuación en el Twin Lake Recreation Center, sobre Highway 59, en Jacksboro, para recibir a las personas desplazadas por el avance del fuego.

El mismo medio aseguró que el incendio afecta un corredor ubicado cerca de la ruta U.S. 180 y FM 919. A raíz de esa situación, la U.S. Highway 180 quedó cerrada al tránsito entre South FM 4 y FM 919. A eso se sumó una restricción temporal de vuelo sobre el área, una medida habitual en este tipo de operativos para facilitar el trabajo aéreo de combate del fuego y evitar interferencias.

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Las autoridades también reportaron daños en tres o cuatro estructuras, mientras otras propiedades continuaban en situación de riesgo. Entre los sitios impactados aparece Worth Ranch, donde varias construcciones sufrieron daños catastróficos, afirmó el Longhorn Council of Scouting America en declaraciones recogidas por CBS Texas. La organización indicó además que no había scouts, campistas ni huéspedes en la propiedad cuando el incendio llegó al lugar, y que el guardabosques del predio fue evacuado sin sufrir lesiones.

El fuego avanzó en un contexto de sequedad extrema

El Texas A&M Forest Service informó que el incendio Ross tenía un 12% de contención y que el operativo sumaba equipos de TIFMAS, topadoras y aeronaves (Texas A&M Forest Service Via AP)

Según consignó CBS Texas, el Texas A&M Forest Service informó que el incendio presentaba un 12% de contención en las primeras horas del miércoles. En el operativo participan también equipos del Texas Intrastate Fire Mutual Aid System (TIFMAS), con apoyo de topadoras y aeronaves.

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La expansión del fuego ocurrió bajo un escenario especialmente adverso. El medio estadounidense detalló que amplias zonas del norte de Texas arrastraban más de un mes sin lluvias mensurables, una condición que dejó la vegetación fina en estado “crítico a extremo” de sequedad. Traducido al español, ese diagnóstico apunta a materiales vegetales altamente inflamables, con capacidad de encenderse con rapidez y favorecer una propagación veloz.

A ese cuadro se sumaron ráfagas del sudoeste de hasta 32 kilómetros por hora, que elevaron el riesgo de incendios de pastizales al oeste de la autopista interestatal I-35. El Servicio Meteorológico Nacional, citado por CBS Texas, mantenía bajo observación varios focos en esa franja del estado, con el incendio Ross entre los más grandes.

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El impacto ya alcanzó a escuelas y refugios para animales

La emergencia también alteró el funcionamiento de las escuelas locales. CBS Texas informó que Jacksboro ISD demoró dos horas el inicio de clases el martes, mientras Perrin CISD suspendió la jornada. Para el miércoles, Jack County Emergency Management dispuso la cancelación de actividades en Bryson ISD y Graford ISD, y Perrin CISD anunció una apertura tardía a las 10.00, con los autobuses escolares circulando dos horas después del horario habitual.

El efecto del incendio no quedó limitado a viviendas e infraestructura. La Graham Livestock Commission ofreció espacio para animales de granja desplazados por el fuego en el Old Mineral Wells Sale Barn, ubicado en 2805 North Oak Ave., aseguró el medio texano. La instalación funciona como punto de resguardo temporal para ganado hasta que los dueños puedan encontrar otro destino.

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La Humane Society of North Texas también intervino en la respuesta. La organización colabora con el refugio animal de Mineral Wells para liberar capacidad y recibir mascotas afectadas por la emergencia. De acuerdo con la cobertura de CBS Texas, se esperaba el traslado de 12 perros y 26 gatos a un refugio en Fort Worth durante la tarde del miércoles.

Un operativo abierto y con evolución incierta

Hasta la última actualización publicada por CBS Texas, el incendio Ross continuaba activo sobre una superficie de 32.375 hectáreas y mantenía bajo presión a equipos de emergencia en Palo Pinto y Jack. La combinación de vegetación seca, falta de precipitaciones y viento seguía como uno de los principales factores de preocupación para las autoridades, que además pidieron a la población evitar cualquier actividad al aire libre capaz de generar chispas o llamas.

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