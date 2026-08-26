Acusan a una integrante de una junta escolar de desviar más de USD 50.000 de la empresa en la que trabajaba en viajes, compras y un bar mitzvah

Jennifer Rivera, miembro de la junta escolar de Lower Merion en Pensilvania, fue acusada de desviar más de 50.000 dólares de fondos de su exempleador para gastos personales (Condado de Montgomery, Pensilvania)

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Una integrante de una junta escolar de Pensilvania quedó en el centro de una investigación judicial tras ser acusada de haber desviado más de 50.000 dólares de la empresa en la que trabajaba para gastos personales.

Jennifer Rivera, de 41 años, miembro de la junta escolar de Lower Merion, enfrenta varios cargos después de entregarse a la policía el 24 de agosto. La información fue difundida por People y retomada por otros medios locales a partir de un comunicado de la fiscalía del condado de Montgomery.

De acuerdo con People, el caso comenzó a tomar forma en junio de 2026, cuando la policía de Lower Merion recibió una denuncia vinculada a la firma SMB, una agencia de marketing para estudios jurídicos con sede en Bala Cynwyd.

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La empresa afirmó que una revisión financiera interna detectó movimientos incompatibles con gastos laborales y apuntó a Rivera como la persona que habría usado una tarjeta corporativa para cubrir consumos particulares desde septiembre de 2024.

La acusación, tal y como publicó People, sostiene que el monto total observado por los investigadores asciende a 50.243,31 dólares. A esa cifra se suma otro dato relevante: las autoridades aseguraron que también apareció una reserva para un futuro viaje a las Bahamas pagada con más de 9.000 dólares en puntos de American Express de la compañía, un uso que, de acuerdo con el expediente citado por los medios, no estaba autorizado.

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Qué gastos quedaron bajo investigación

El expediente incluye más de 25.000 dólares en vacaciones para familiares y amigos y 25.596,68 dólares en compras de Amazon cargadas a la cuenta comercial (Condado de Montgomery, Pensilvania)

El detalle de los consumos atribuidos a Jennifer Rivera incluye varias categorías de gastos personales. People informó que una parte central del caso se relaciona con más de 25.000 dólares destinados a vacaciones para familiares y amigos. La acusación también menciona compras por 25.596,68 dólares en Amazon, donde, de acuerdo con la pesquisa, se habrían cargado prendas de vestir, accesorios de baño y otros artículos de uso privado a la cuenta comercial de la empresa.

A eso se suma otro desembolso más pequeño en términos comparativos, aunque igual de sensible en el expediente. Las autoridades afirmaron, en declaraciones recogidas por People, que 1.339 dólares fueron usados para pagar servicios de fotografía y video vinculados a un bar mitzvah. El caso tomó notoriedad por la combinación de gastos atribuidos a Rivera y por el hecho de que se trata de una funcionaria elegida para integrar un organismo escolar.

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El medio local PennLive coincidió en el monto total presuntamente desviado y señaló que la acusada ocupaba funciones dentro de comités de currícula, instalaciones y compras en el distrito escolar. Ese mismo medio remarcó que los cargos no están relacionados con las finanzas del sistema educativo, una aclaración que también aparece en la cobertura de otros portales.

La investigación y los cargos presentados

La fiscalía del condado de Montgomery acusó a Jennifer Rivera de hurto por engaño, recepción de bienes robados y fraude con dispositivo de acceso, todos como delitos graves de tercer grado (Condado de Montgomery, Pensilvania)

Según la reconstrucción publicada por People, la denuncia inicial surgió después de que directivos de SMB revisaran documentación interna y detectaran operaciones que, a su entender, no correspondían a actividades de la compañía. A partir de ese hallazgo, detectives de Lower Merion entrevistaron a empleados y examinaron registros contables para establecer el alcance de los consumos observados.

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La fiscalía del condado de Montgomery aseguró luego que Jennifer Rivera fue acusada de cuatro cargos de hurto por engaño, recepción de bienes robados y fraude con dispositivo de acceso, todos clasificados como delitos graves de tercer grado. PhillyVoice también publicó que la mujer fue elegida para la junta escolar en 2025.

Tras su comparecencia inicial, las autoridades fijaron una fianza de 25.000 dólares sin garantía de pago inmediata, de acuerdo con lo informado por People a partir de fuentes oficiales. El expediente además establece una restricción de contacto con personas vinculadas a la empresa afectada, afirmaron medios que citaron el comunicado judicial.

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Qué puede pasar ahora en el caso

La próxima instancia judicial será una audiencia preliminar prevista para el 2 de septiembre de 2026. Esa instancia servirá para revisar de manera inicial la base probatoria del caso y definir cómo continúa el proceso.

Hasta el momento, toda la información difundida se apoya en la investigación oficial y en los cargos presentados por la fiscalía. En ese marco, las acusaciones siguen siendo alegaciones y deberán ser examinadas en sede judicial. La atención pública permanece puesta en Lower Merion por la combinación de dinero presuntamente desviado, el perfil institucional de la acusada y la cercanía de la primera audiencia.

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