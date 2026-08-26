Florida reportó el rescate de 163 menores en una operación internacional con tres detenidos

El fiscal general, James Uthmeier habla durante una conferencia de prensa sobre el rescate de 163 niños, este martes, en Tampa, Florida (Twitter/X)

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Las autoridades de Florida informaron sobre el rescate de 163 menores desaparecidos o en situación de riesgo durante un operativo de cinco días que se extendió a varias regiones de Estados Unidos y a más de una decena de países. La acción, identificada como “Escudo Estatal”, dejó además tres detenidos hasta el momento, aunque la oficina del fiscal general advirtió que podrían producirse más arrestos en los próximos días, de acuerdo con lo publicado por CBS News.

La información fue difundida por la oficina del fiscal general de Florida, James Uthmeier, que presentó el balance de la operación en una conferencia de prensa realizada en Tampa. El funcionario sostuvo que los menores localizados tenían entre 2 meses y 17 años y que muchos habían atravesado “diversos grados de abuso, negligencia, explotación o exposición a otras actividades delictivas, incluida la trata de personas”, tal y como recogió CBS News.

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Cómo se desarrolló el operativo Escudo Estatal

El operativo Escudo Estatal se extendió durante cinco días y alcanzó varios estados de Estados Unidos y más de una decena de países (REUTERS/Nathan Howard)

De acuerdo con el reporte de CBS News, el despliegue se mantuvo durante cinco días y tuvo como objetivo identificar, localizar y recuperar a niños y adolescentes reportados como desaparecidos o expuestos a entornos de alta vulnerabilidad. La operación no se limitó al territorio floridano, ya que también alcanzó otros estados y jurisdicciones fuera del país.

Las cifras difundidas por las autoridades muestran que 46 menores fueron localizados en la región de Tampa Bay, mientras que 41 aparecieron en Miami, 32 en Jacksonville, 21 en Orlando, 12 en Fort Myers, 8 en Pensacola y 3 en Tallahassee. A eso se suman intervenciones en Alabama, California, Ohio, Nueva York, Carolina del Norte, Puerto Rico y Tennessee, precisó el medio.

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Fuera de Estados Unidos, la operación incluyó acciones en Brasil, Canadá, Colombia, Dominica, Finlandia, Ghana, Guatemala, Italia, Jamaica, México, España y Taiwán. La oficina de Uthmeier no detalló cuántos rescates correspondieron a cada uno de esos países, aunque sí afirmó que el alcance internacional formó parte del dispositivo coordinado.

Qué dijeron las autoridades sobre los menores rescatados

Las autoridades de Florida señalaron que los menores rescatados tenían entre 2 meses y 17 años y estaban expuestos a abuso, negligencia, explotación o trata de personas

Las autoridades indicaron que los niños y adolescentes recuperados fueron trasladados a centros especializados para recibir atención inmediata. La nota oficial, citada por CBS News, señaló que los menores quedaron bajo resguardo de servicios sociales, profesionales de bienestar infantil, personal médico y defensores de víctimas.

Uthmeier aseguró que muchos de los casos involucran a menores que habían quedado expuestos a redes de explotación o a situaciones de extrema fragilidad. “Muchos de estos niños han sido víctimas de quienes se aprovechan de los más vulnerables”, afirmó el fiscal general, en declaraciones reproducidas por el medio. En la misma intervención, agregó que Florida continuará con la búsqueda de niños desaparecidos y con el impulso de causas penales contra quienes resulten responsables de abusos.

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La misma oficina oficial remarcó que el procedimiento tuvo un enfoque centrado en la protección de la infancia. Esa asistencia incluyó recursos médicos y acompañamiento institucional para cada caso, una vez concretada la recuperación de los menores.

Los detenidos y los antecedentes del caso

Hasta ahora, tres personas fueron arrestadas como parte de la operación. Las imputaciones mencionadas por las autoridades incluyen actos lascivos contra un menor, agresión lasciva contra una víctima de entre 12 y 16 años, interferencia en la custodia de un menor y resistencia a la autoridad sin violencia, afirmó la oficina del fiscal general, siempre de acuerdo con la reconstrucción publicada por CBS News.

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El reporte añadió que uno de los sospechosos enfrentaba tres cargos por actos lascivos con un menor y además tenía una orden de arresto previa por interferencia en la custodia. Otro quedó acusado por agresión lasciva, mientras que el tercero fue señalado por obstaculizar un caso de custodia infantil.

La magnitud del operativo adquiere mayor dimensión al contrastarla con antecedentes recientes. Hace casi un año, Florida había informado el rescate de 122 menores en otro procedimiento de características similares, ocasión en la que seis personas fueron detenidas.

El contexto también expone la dimensión del problema a nivel nacional. CBS News, con base en datos del National Protection Task Force, indicó que más de 460.000 niños desaparecen cada año en promedio en Estados Unidos. La misma entidad sostuvo que uno de cada siete menores que huye a las calles termina como víctima de tráfico sexual. Esos datos fueron incluidos por el medio como marco para entender el alcance de una operación que, por ahora, sigue abierta y podría derivar en nuevas detenciones.

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