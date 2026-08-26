“Vi a esta hermosa joven brasileña y sentí que teníamos una vibra parecida”: Vin Diesel reveló cómo eligió a Jordana Brewster como su hermana en Rápidos y Furiosos

La frase de Vin Diesel sobre Jordana Brewster se dio a conocer en un especial retrospectivo, en el marco de la edición aniversario de la saga de acción que redefinió el género en Hollywood

Guardar

Vin Diesel recordó el casting de Jordana Brewster como su hermana en The Fast and the Furious durante un material retrospectivo incluido en la edición remasterizada en 4K Ultra HD por el 25 aniversario de la película de 2001, disponible desde el martes 25 de agosto de 2026.

El desafío del casting y la química en pantalla

Vin Diesel explicó que encontrar a la actriz adecuada para interpretar a Mia Toretto no fue tarea simple. “Obviamente, soy un actor multicultural, así que no era tan simple decidir quién podía interpretar a mi hermana”, relató en la entrevista para la edición conmemorativa. Esta búsqueda tenía como objetivo lograr una representación auténtica en pantalla y reforzar la dinámica familiar de la saga.

PUBLICIDAD

El proceso de selección de la actriz que interpretaría a Mia Toretto fue clave para definir la dinámica familiar central en la franquicia

La decisión final llegó tras varias pruebas de cámara, en las que Diesel buscaba afinidad y naturalidad. Sobre el momento en que conoció a Brewster, el actor detalló: “Por fin vi a esta hermosa joven brasileña y sentí que tenía una vibra parecida” y, entre risas, resumió el impacto de la actriz en el desarrollo de sus personajes con una sola frase: “Me hace hermoso”.

El vínculo entre Diesel y Brewster

La relación entre Vin Diesel y Jordana Brewster trascendió el primer rodaje. Diesel resaltó cómo el elenco se comprometió con el proyecto desde el inicio: “Una de las cosas que, creo, demuestra lo que ha sido esta franquicia es cuánto se ha involucrado todo el mundo”. La química entre los actores se trasladó a la pantalla y fortaleció el concepto de familia que atraviesa toda la franquicia.

PUBLICIDAD

La relación profesional y personal entre los actores se consolidó a lo largo de múltiples entregas y marcó la evolución de los personajes (REUTERS/Mario Anzuoni)

Brewster, por su parte, se refirió al tiempo compartido junto a Diesel interpretando a los hermanos Toretto. Cuando el actor mencionó la cantidad de años actuando como hermanos, la actriz respondió: “Sí, es una locura”. Esta complicidad se mantuvo a lo largo de las distintas entregas, incluso cuando Brewster estuvo ausente en The Fate of the Furious, estrenada en 2017.

Jordana Brewster y su recorrido en la franquicia

Jordana Brewster debutó en televisión en All My Children en 1995, pero la interpretación de Mia Toretto en The Fast and the Furious, dirigida por Rob Cohen, representó su salto al cine de Hollywood. Su personaje, además de ser la hermana de Dominic Toretto, fue el interés amoroso de Brian O’Conner, interpretado por Paul Walker.

PUBLICIDAD

De sus primeros pasos en la televisión al reconocimiento internacional como Mia Toretto, la actriz se convirtió en figura esencial de la saga (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

La actriz participó en la mayoría de las películas de la saga y se convirtió en una figura central del universo de The Fast and the Furious. La interacción con Diesel y el resto del elenco marcó su carrera y la consolidó como referente en el género de acción.

La edición de aniversario y los materiales inéditos

Con motivo del 25 aniversario, Universal Pictures Home Entertainment lanzó una edición remasterizada en 4K Ultra HD que incluye material inédito. Entre los contenidos se encuentran escenas eliminadas, piezas sobre el rodaje y el video musical de Ja Rule para “Furious”, con Vita. Los espectadores pueden conocer detalles del proceso creativo y la evolución de los actores a lo largo de los años.

PUBLICIDAD

La edición remasterizada ofrece contenido exclusivo, imágenes inéditas y recuerdos de los protagonistas en eventos recientes

El paquete de aniversario también ofrece imágenes de Michelle Rodriguez, Neal Moritz y Meadow Walker durante la proyección especial en Cannes, Francia, en mayo de 2026. Allí, los protagonistas y la producción repasaron el impacto de la saga, que suma diez películas y varios derivados desde su inicio en 2001.

El legado de la familia Toretto

En el material extra, la relación entre Diesel y Brewster se muestra como un lazo que se mantuvo a lo largo de la franquicia, reflejando la importancia de Brewster en la composición de la familia Toretto y en el éxito de la saga.

PUBLICIDAD

A 25 años del estreno, la franquicia se mantiene vigente gracias al peso de sus personajes y la fidelidad de su audiencia (Instagram/@vindiesel)

El lanzamiento de la edición remasterizada permite a los fanáticos revivir el inicio de una de las franquicias más exitosas del cine de acción y celebrar un cuarto de siglo de historias, personajes y emociones en torno a The Fast and the Furious.