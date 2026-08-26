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Poses para farmear aura: así puedes ser parte del fenómeno viral que traspasó TikTok, Instagram y Facebook

Gestos de aprobación, silencio en la mandíbula y caminatas de dominio del espacio integran un repertorio que busca proyectar magnetismo, mientras la audiencia premia seguridad y lectura de códigos virales

Batalla de Farmear Aura
La Generación Z lleva las batallas de aura a plazas y convierte el carisma en competencia viral - (Foto: Infobae Argentina/Gustavo Gavotti)
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La Generación Z ha transformado las batallas de aura en un fenómeno viral que cruza las fronteras digitales para instalarse en plazas, parques y calles, donde el carisma y la creatividad definen el reconocimiento social.

Gestos, poses y actitudes se convierten en nuevas herramientas de competencia simbólica, y “farmear aura” ya es parte del lenguaje cotidiano, tanto en las redes sociales como en los espacios urbanos.

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Lo que empezó como un meme en TikTok rápidamente se expandió a Instagram y Facebook, consolidándose como una tendencia que redefine la forma en que los jóvenes buscan destacar y conectar con otros. En este panorama, aprender a interpretar y ejecutar las poses de aura es clave para quienes quieren ser parte activa de esta cultura viral.

Batalla de Farmear Aura
Del meme al escenario improvisado, las batallas de aura transforman espacios urbanos en arenas juveniles - (Foto: Infobae Argentina/Gustavo Gavotti)

Las poses imprescindibles para farmear aura

  • ‘Six-seven’: Nacido en comunidades de baile y comedia rápida, en este gesto se extiende la mano con la palma hacia abajo a la altura del pecho y se balancea de lado a lado en el clásico ademán de “más o menos”..
  • ‘Mewing’ y gesto de silencio: Se mantiene la boca cerrada mientras se marca la mandíbula hacia adelante y se sostiene una postura recta con la mirada fija en silencio.
  • ‘Aura walk’: Una caminata lenta pero firme, con espalda recta y mirada al frente. El objetivo es transmitir dominio del espacio, confianza y magnetismo.
  • ‘Looking Away’: Mirar ligeramente hacia un lado o al suelo en fotos y videos, como si se estuviera distraído, proyectando autenticidad y cierto aire editorial.
  • ‘Eye Roll’ con microsonrisa: Rodar los ojos con una leve sonrisa para mostrar ironía y complicidad, restando dramatismo a cualquier situación.
  • ‘Chin Touch’: Apoyar suavemente los dedos en el mentón para enmarcar el rostro, transmitir introspección y liderazgo.
  • ‘Lacing Fingers’ y estiramiento de hombros: Cruzar las manos detrás de la cabeza y expandir el tórax, proyectando victoria y control.

El origen de farmear aura y el nuevo lenguaje digital

El término “farmear aura” surge de la combinación entre el verbo “farmear” —tomado del universo gamer y que alude a repetir acciones para acumular recursos— y “aura”, entendido como el carisma o magnetismo que una persona proyecta. Así, la expresión denomina el acto de sumar “puntos de aura” mediante gestos, posturas y actitudes capaces de impresionar, divertir o inspirar admiración en el entorno digital o presencial.

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Gen Z - Gen Alfa - farmear aura - tecnología - 25 de agosto
Plazas y parques funcionan como puntos de encuentro para duelos de actitud con música y referencias virales, donde la creatividad pesa más que la destreza física y el prestigio se construye a partir de reacción social - (Composición Infobae: Difusión)

En redes como TikTok, Instagram y X, los usuarios otorgan cifras humorísticas como “+1,000 de aura” a quienes sobresalen, o “perdió aura” a quienes no logran convencer. El sistema de valoración es colectivo y visible: cada reacción y comentario amplifica el impacto social, consolidando una lógica de competencia basada en la autoimagen, la performance y la creatividad.

Cómo son las batallas de aura presenciales

A partir de 2026, el fenómeno de farmear aura dejó de ser exclusivo de internet y empezó a celebrarse en espacios públicos de ciudades latinoamericanas y europeas. En estos encuentros, dos participantes se retan en duelos de poses, gestos y actitudes ante una audiencia espontánea que actúa como jurado. No existen reglas formales ni jurados profesionales: gana quien logre impresionar más al público con creatividad, seguridad y dominio de los códigos digitales.

Batalla de Farmear Aura
La cultura gamer impulsa “farmear aura”, un sistema de puntos simbólicos basado en imagen y performance - (Foto: Infobae Argentina/Gustavo Gavotti)

Estas batallas, a menudo acompañadas de música y referencias virales, hacen visible cómo la cultura digital redefine la interacción social y la apropiación del espacio urbano. Lugares cotidianos se transforman en escenarios de competencia simbólica, donde la autoexpresión y la reinterpretación de memes y tendencias digitales marcan la diferencia.

Los jóvenes no solo consumen tendencias: las adaptan, las reinventan y las llevan a su propio terreno, mezclando influencias de videojuegos, anime, deportes y cultura pop. En este escenario, posar y proyectar actitud va mucho más allá de una moda pasajera: es un lenguaje propio de una generación que busca construir comunidad, pertenencia e identidad a través de la creatividad y la autoafirmación.

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