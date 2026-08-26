Poses para farmear aura: así puedes ser parte del fenómeno viral que traspasó TikTok, Instagram y Facebook

La Generación Z ha transformado las batallas de aura en un fenómeno viral que cruza las fronteras digitales para instalarse en plazas, parques y calles, donde el carisma y la creatividad definen el reconocimiento social.
Gestos, poses y actitudes se convierten en nuevas herramientas de competencia simbólica, y “farmear aura” ya es parte del lenguaje cotidiano, tanto en las redes sociales como en los espacios urbanos.
PUBLICIDAD
Lo que empezó como un meme en TikTok rápidamente se expandió a Instagram y Facebook, consolidándose como una tendencia que redefine la forma en que los jóvenes buscan destacar y conectar con otros. En este panorama, aprender a interpretar y ejecutar las poses de aura es clave para quienes quieren ser parte activa de esta cultura viral.
Las poses imprescindibles para farmear aura
- ‘Six-seven’: Nacido en comunidades de baile y comedia rápida, en este gesto se extiende la mano con la palma hacia abajo a la altura del pecho y se balancea de lado a lado en el clásico ademán de “más o menos”..
- ‘Mewing’ y gesto de silencio: Se mantiene la boca cerrada mientras se marca la mandíbula hacia adelante y se sostiene una postura recta con la mirada fija en silencio.
- ‘Aura walk’: Una caminata lenta pero firme, con espalda recta y mirada al frente. El objetivo es transmitir dominio del espacio, confianza y magnetismo.
- ‘Looking Away’: Mirar ligeramente hacia un lado o al suelo en fotos y videos, como si se estuviera distraído, proyectando autenticidad y cierto aire editorial.
- ‘Eye Roll’ con microsonrisa: Rodar los ojos con una leve sonrisa para mostrar ironía y complicidad, restando dramatismo a cualquier situación.
- ‘Chin Touch’: Apoyar suavemente los dedos en el mentón para enmarcar el rostro, transmitir introspección y liderazgo.
- ‘Lacing Fingers’ y estiramiento de hombros: Cruzar las manos detrás de la cabeza y expandir el tórax, proyectando victoria y control.
El origen de farmear aura y el nuevo lenguaje digital
El término “farmear aura” surge de la combinación entre el verbo “farmear” —tomado del universo gamer y que alude a repetir acciones para acumular recursos— y “aura”, entendido como el carisma o magnetismo que una persona proyecta. Así, la expresión denomina el acto de sumar “puntos de aura” mediante gestos, posturas y actitudes capaces de impresionar, divertir o inspirar admiración en el entorno digital o presencial.
PUBLICIDAD
En redes como TikTok, Instagram y X, los usuarios otorgan cifras humorísticas como “+1,000 de aura” a quienes sobresalen, o “perdió aura” a quienes no logran convencer. El sistema de valoración es colectivo y visible: cada reacción y comentario amplifica el impacto social, consolidando una lógica de competencia basada en la autoimagen, la performance y la creatividad.
Cómo son las batallas de aura presenciales
A partir de 2026, el fenómeno de farmear aura dejó de ser exclusivo de internet y empezó a celebrarse en espacios públicos de ciudades latinoamericanas y europeas. En estos encuentros, dos participantes se retan en duelos de poses, gestos y actitudes ante una audiencia espontánea que actúa como jurado. No existen reglas formales ni jurados profesionales: gana quien logre impresionar más al público con creatividad, seguridad y dominio de los códigos digitales.
PUBLICIDAD
Estas batallas, a menudo acompañadas de música y referencias virales, hacen visible cómo la cultura digital redefine la interacción social y la apropiación del espacio urbano. Lugares cotidianos se transforman en escenarios de competencia simbólica, donde la autoexpresión y la reinterpretación de memes y tendencias digitales marcan la diferencia.
Los jóvenes no solo consumen tendencias: las adaptan, las reinventan y las llevan a su propio terreno, mezclando influencias de videojuegos, anime, deportes y cultura pop. En este escenario, posar y proyectar actitud va mucho más allá de una moda pasajera: es un lenguaje propio de una generación que busca construir comunidad, pertenencia e identidad a través de la creatividad y la autoafirmación.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD