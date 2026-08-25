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Investigan un nuevo video de personas saliendo de una alcantarilla en Manhattan

Registran imágenes de sujetos con linternas y herramientas en los túneles de desagüe de Nueva York. El NYPD analiza si existe una red organizada tras las recientes apariciones en Midtown

Confirman la presencia de desconocidos en el subsuelo de la Séptima Avenida. Agentes de la Unidad de Servicios de Emergencia inspeccionan el área. (Fuente: @newyorkers)

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Un fenómeno bajo las calles de Nueva York mantiene en alerta a las autoridades locales tras la difusión de grabaciones que muestran a personas que emergen desde el alcantarillado. Estos hechos, registrados principalmente en Manhattan, ocurren cerca de puntos concurridos como Penn Station y el Madison Square Garden.

El suceso más reciente ocurrió después de las 4:00 h del pasado 18 de agosto. Tres individuos, equipados con overoles y linternas frontales, salieron de una alcantarilla situada en la intersección de la calle 32 y la Séptima Avenida. El grupo abandonó el lugar tras cerrar la tapa, según reportes de Telemundo 47.

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Qué muestran los videos

Las imágenes difundidas en redes sociales como TikTok y X evidencian un patrón de comportamiento similar en los involucrados. Los sujetos visten ropa de trabajo y portan dispositivos de iluminación en sus cabezas, herramientas que facilitan el tránsito por los túneles.

Vista dividida de una calle urbana con un vehículo estacionado y una persona sobre la acera frente a un edificio
Los videos virales en TikTok y X muestran un patrón en Nueva York: personas con overoles, linternas frontales y, en algunos casos, palas dentro del alcantarillado (Instagram: @newyorkers)

En otros registros previos, los participantes cargaban palas y, al salir a la superficie, procedían a cambiarse de ropa en la vía pública. Estas apariciones suceden durante la madrugada, en momentos de baja actividad peatonal, aunque el tránsito de vehículos cercanos persiste.

La respuesta de las autoridades

El Departamento de Policía de Nueva York mantiene una investigación sobre estos eventos. Hasta la fecha, los agentes no efectuaron arrestos ni localizaron elementos ilícitos tras las inspecciones en el subsuelo con personal de la Unidad de Servicios de Emergencia.

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El Departamento de Protección Ambiental de la ciudad confirmó una revisión técnica de la infraestructura en las zonas señaladas. Los especialistas descartaron daños estructurales tras los ingresos y aseguraron que el sistema permanece en condiciones seguras para la operatividad urbana.

Riesgos y advertencias

Las instituciones competentes recalcan que estas incursiones son ilegales y representan un peligro para quienes las realizan. El alcantarillado es un espacio confinado que contiene gases tóxicos, superficies inestables y riesgos de inundación.

Las autoridades instan a la población a no entrar en tuberías, desagües, sumideros o pozos de inspección. El acceso no autorizado al subsuelo urbano constituye una violación a la normativa local debido a los peligros del entorno.

Otros incidentes recientes

Durante mayo, se reportaron situaciones similares en los distritos de Brooklyn y Queens. En un caso, siete hombres salieron de una alcantarilla en la intersección de Heyward Street y Bedford Avenue, mientras que otro evento ocurrió cerca de las avenidas McDonald y Bedford.

En Manhattan, un hecho distinto generó preocupación en mayo: una mujer de 56 años murió tras caer en una alcantarilla abierta mientras descendía de su vehículo. La víctima perdió la vida por los vapores a alta temperatura que emanaban del pozo en la calzada.

Las incógnitas sobre los motivos

Las razones que impulsan a estas personas a ingresar al sistema de alcantarillado permanecen sin esclarecer. Un funcionario policial señaló en junio que una de las hipótesis apunta a la búsqueda de objetos de valor en el subsuelo.

Los informes oficiales concluyen que no existe una amenaza para el público general. La policía continúa con el análisis de las grabaciones para determinar si los grupos vistos en agosto tienen conexión con los avistamientos de principios de año.

La aparición de personas en el alcantarillado genera desconcierto entre los residentes. El seguimiento mediático de los videos virales intensificó el debate sobre la seguridad y el control de los accesos subterráneos en áreas como Midtown Manhattan.

La normativa de la ciudad prohíbe el ingreso de civiles a los sistemas de alcantarillado. Las autoridades advierten que cualquier persona que infrinja esta prohibición se expone a sanciones legales y a los riesgos físicos derivados de transitar por espacios no destinados al uso humano.

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