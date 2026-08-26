Robert De Niro regresa al thriller con “Susurran tu nombre”, estreno este viernes en Netflix

Tras el secuestro de su hijo de ocho años, un escritor de novelas policiales viudo recurre a su padre ―un exdetective de quien estaba distanciado― para que lo ayude. Pronto, se revela una conexión con un caso ocurrido muchos años atrás, que involucra a un asesino en serie conocido como el Susurrador. Basada en la novela de Alex North, que ha sido un éxito de ventas del New York Times. (Netflix)

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Robert De Niro vuelve al centro del thriller criminal con el estreno de “Susurran tu nombre”, la película que llegará este viernes a Netflix con una trama de secuestros, secretos familiares y un asesino serial cuyo rastro parecía haber quedado enterrado años atrás. La producción adapta la novela The Whisper Man, de Alex North, y ubica al actor en el papel de un exdetective forzado a revisar el caso que definió su carrera y también sus fracturas personales.

La historia parte de la desaparición de Jake, un niño de ocho años. Su padre, Tom, un escritor viudo de novelas policiales, queda ante una situación límite y busca ayuda en la única persona que conoce a fondo un antecedente inquietante: Pete, su padre, antiguo inspector de policía retirado. Ese reencuentro abre el conflicto central del film. No se trata solo de encontrar al niño, sino de regresar a una investigación que dejó marcas duraderas dentro y fuera de la comisaría.

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“Susurran tu nombre” llega este viernes a Netflix con una trama de secuestros, trauma familiar y misterio criminal. (Netflix)

Robert De Niro interpreta a Pete, un hombre atravesado por el desgaste profesional y por una relación rota con su hijo. Años antes, él había participado en la captura de Frank Carter, el criminal señalado como “El Hombre de los Susurros”, autor de secuestros y asesinatos de menores. El problema que instala la película resulta inmediato: el asesino condenado sigue en prisión, pero el nuevo caso repite elementos del método que convirtió aquel expediente en una referencia del terror criminal.

Ese punto de partida sostiene un relato que combina pesquisa policial, drama íntimo y amenaza persistente. El suspenso no se apoya solo en la búsqueda del responsable, sino también en la idea de una violencia que circula entre generaciones. El vínculo entre padres e hijos funciona como motor emocional de una historia donde cada avance sobre la desaparición de Jake expone errores viejos, silencios familiares y zonas oscuras que nunca terminaron de cerrarse.

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Adam Scott interpreta a Tom, un escritor viudo que busca a su hijo desaparecido. (Netflix)

Junto a De Niro, Adam Scott asume el rol de Tom y aporta el perfil de un padre quebrado por la pérdida y por el peso de una historia familiar inconclusa. Michelle Monaghan completa el núcleo principal como la detective Amanda Beck, figura activa en la investigación. El elenco suma además a Hamish Linklater, Owen Teague, Acston Luca Porto y Will Brill, en una combinación de intérpretes con experiencia en drama, thriller y televisión.

La dirección quedó en manos del neozelandés James Ashcroft, cineasta que ya había despertado atención con Coming Home in the Dark. En esta adaptación, el realizador se inclina por una puesta más contenida que la del thriller clásico de sobresaltos. El terror aparece asociado al silencio, la sugestión y la fragilidad de los vínculos, antes que al impacto visual inmediato. Esa decisión acompaña el espíritu del material literario y refuerza la dimensión psicológica del relato.

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Robert De Niro encarna a Pete, el exdetective que debe volver al caso que definió su carrera. (Netflix)

La novela de Alex North tuvo una amplia circulación internacional y alcanzó notoriedad entre los lectores de suspenso por su cruce entre crimen, duelo y miedo infantil. El autor explicó en distintas entrevistas que la historia nació de una inquietud personal ligada a la paternidad y a aquello que los adultos transmiten a sus hijos, incluso cuando intentan evitarlo. La película recoge ese núcleo y lo traslada a una estructura más orientada a la investigación y al choque entre pasado y presente.

Otro de los nombres fuertes detrás del proyecto aparece en la producción. Anthony Russo y Joe Russo, responsables de títulos de gran escala en Hollywood, respaldan una propuesta más cerrada en tono y más enfocada en la atmósfera que en el espectáculo. Esa combinación entre un best seller reconocido, un reparto encabezado por De Niro y un conflicto de alto voltaje emocional ubica a “Susurran tu nombre” entre los lanzamientos destacados de la plataforma para el cierre de agosto.

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Michelle Monaghan suma presencia policial al thriller en el papel de la detective Amanda Beck. (Netflix)

Con estreno previsto para este viernes, la película buscará instalarse entre los thrillers de conversación inmediata en streaming. Netflix apuesta así por una historia donde el crimen no llega solo desde afuera: también nace de los lazos rotos, de las culpas viejas y de una pregunta que atraviesa toda la trama, quién paga realmente por los errores del pasado.