Chris Evans reveló que rechazó convertirse en el Capitán América: la insistencia de Marvel que cambió su decisión

Este tráiler de Marvel Studios presenta al Doctor Doom, como un personaje "roto" que anhela venganza (Marvel)

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Chris Evans reveló en la Fan Expo de Toronto detalles sobre su regreso como Steve Rogers en Avengers: Doomsday y confirmó que, durante el rodaje en Londres, su personaje figuraba en los guiones bajo el nombre “Luke Cage” para evitar filtraciones.

El actor, que creció en Sudbury, Ontario, participó en un panel moderado por el presentador de la convención frente a una audiencia entusiasta. Evans explicó que el equipo de producción mantuvo un hermetismo extremo: vivía en una casa alquilada a una hora del estudio, en dirección opuesta a la ciudad, y los partes de producción lo identificaban con el nombre de otro superhéroe del universo Marvel. “Luke Cage viajando”, era la frase que circulaba entre el equipo cada vez que Evans se desplazaba al set.

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El intérprete también reconoció que rechazó el papel de Capitán América en varias ocasiones antes de aceptarlo. Atribuyó su cambio de postura a la insistencia del presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, y lo describió como un agente completamente alejado de la imagen corporativa.

“Kevin Feige sería capaz de estar aquí ahora mismo. Conoce y le importan estos personajes igual que a todos ustedes”, afirmó Evans durante el panel, recogido por la transmisión oficial del evento.

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Chris Evans reveló en la Fan Expo de Toronto que su regreso como Steve Rogers en Avengers: Doomsday se ocultó en los guiones con el nombre de Luke Cage (Marvel Studios/REUTERS)

Sobre su participación en Deadpool & Wolverine, el actor reconoció que retomar el papel de Johnny Storm, su primer gran rol en el universo de los cómics en las películas de los Cuatro Fantásticos, le resultó más sencillo que mantener el secreto.

“Meterme en el personaje fue pan comido. No sé qué dice eso de mí, que ese personaje está tan disponible para mí en todo momento”, bromeó. Una anécdota del panel subrayó la distancia entre ambos personajes: el moderador contó que su hija de 11 años, al ver a Evans como Johnny Storm, no creyó que fuera el mismo actor que interpretó a Steve Rogers.

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El regreso de Steve Rogers

Respecto a Doomsday, Evans se mostró entusiasta pero cuidadoso con los detalles. Señaló que, tras el final de Endgame, Marvel Studios le presentó varias propuestas para continuar con el personaje bajo el alias Nomad, ninguna de las cuales le convenció por completo.

Fue la llegada de Robert Downey Jr. al proyecto y la propuesta de los directores Anthony y Joe Russo lo que lo llevó a comprometerse. “Los Russo adoran golpear a Steve Rogers. Para ellos, eso es lo que hace a un héroe: no alguien que nunca recibe golpes, sino alguien que sigue levantándose”, explicó.

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Vida personal y gustos fuera del set

Marvel Studios le propuso a Chris Evans continuar como Steve Rogers bajo el alias Nomad después de Endgame, pero esas ideas no lo convencieron (Marvel Studios)

En el plano personal, Evans habló de su perro Dodger, a quien describió como una amenaza en los sets publicitarios, y de sus aficiones fuera del set, entre ellas su fanatismo por los Boston Red Sox y los New England Patriots.

Eligió a Ted Williams como su beisbolista favorito de todos los tiempos y a Tom Brady como el mayor quarterback de la historia. También recomendó al público la serie animada Primal, que definió como “inmersiva y tremendamente narrativa pese a no tener ni una sola línea de diálogo”.

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Qué habría hecho fuera de la actuación

Al ser consultado sobre qué haría si la actuación nunca hubiera funcionado, Evans recordó su fascinación infantil por los dibujos animados —mencionó ThunderCats, Ninja Turtles, Gargoyles y Gummy Bears— y apuntó que probablemente habría intentado trabajar en el mundo de la animación. Precisamente sobre ese vínculo habló de su experiencia en Lightyear, la producción de Pixar, como un cierre de ciclo personal.

El homenaje final a los asistentes de producción

Chris Evans cerró su panel en la Fan Expo de Toronto con un homenaje a los asistentes de producción, a quienes definió como los verdaderos héroes del set (Marvel Studios)

El panel concluyó cuando Evans dedicó un reconocimiento a los asistentes de producción como los verdaderos pilares del trabajo en rodaje. “Son los PA los verdaderos héroes del set”, afirmó ante los aplausos del público presente en la convención.

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