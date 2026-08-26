Entretenimiento

Chris Evans reveló que rechazó convertirse en el Capitán América: la insistencia de Marvel que cambió su decisión

El intérprete de Steve Rogers repasó su trayectoria dentro del universo, desde sus dudas iniciales hasta su regreso confirmado en la próxima entrega de los Vengadores

Este tráiler de Marvel Studios presenta al Doctor Doom, como un personaje "roto" que anhela venganza (Marvel)
Guardar

Chris Evans reveló en la Fan Expo de Toronto detalles sobre su regreso como Steve Rogers en Avengers: Doomsday y confirmó que, durante el rodaje en Londres, su personaje figuraba en los guiones bajo el nombre “Luke Cage” para evitar filtraciones.

El actor, que creció en Sudbury, Ontario, participó en un panel moderado por el presentador de la convención frente a una audiencia entusiasta. Evans explicó que el equipo de producción mantuvo un hermetismo extremo: vivía en una casa alquilada a una hora del estudio, en dirección opuesta a la ciudad, y los partes de producción lo identificaban con el nombre de otro superhéroe del universo Marvel. “Luke Cage viajando”, era la frase que circulaba entre el equipo cada vez que Evans se desplazaba al set.

PUBLICIDAD

El intérprete también reconoció que rechazó el papel de Capitán América en varias ocasiones antes de aceptarlo. Atribuyó su cambio de postura a la insistencia del presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, y lo describió como un agente completamente alejado de la imagen corporativa.

“Kevin Feige sería capaz de estar aquí ahora mismo. Conoce y le importan estos personajes igual que a todos ustedes”, afirmó Evans durante el panel, recogido por la transmisión oficial del evento.

PUBLICIDAD

Chris Evans - Capitán América - Avengers: Doomsday
Chris Evans reveló en la Fan Expo de Toronto que su regreso como Steve Rogers en Avengers: Doomsday se ocultó en los guiones con el nombre de Luke Cage (Marvel Studios/REUTERS)

Sobre su participación en Deadpool & Wolverine, el actor reconoció que retomar el papel de Johnny Storm, su primer gran rol en el universo de los cómics en las películas de los Cuatro Fantásticos, le resultó más sencillo que mantener el secreto.

“Meterme en el personaje fue pan comido. No sé qué dice eso de mí, que ese personaje está tan disponible para mí en todo momento”, bromeó. Una anécdota del panel subrayó la distancia entre ambos personajes: el moderador contó que su hija de 11 años, al ver a Evans como Johnny Storm, no creyó que fuera el mismo actor que interpretó a Steve Rogers.

El regreso de Steve Rogers

Respecto a Doomsday, Evans se mostró entusiasta pero cuidadoso con los detalles. Señaló que, tras el final de Endgame, Marvel Studios le presentó varias propuestas para continuar con el personaje bajo el alias Nomad, ninguna de las cuales le convenció por completo.

Fue la llegada de Robert Downey Jr. al proyecto y la propuesta de los directores Anthony y Joe Russo lo que lo llevó a comprometerse. “Los Russo adoran golpear a Steve Rogers. Para ellos, eso es lo que hace a un héroe: no alguien que nunca recibe golpes, sino alguien que sigue levantándose”, explicó.

Vida personal y gustos fuera del set

Chris Evans - Capitán América
Marvel Studios le propuso a Chris Evans continuar como Steve Rogers bajo el alias Nomad después de Endgame, pero esas ideas no lo convencieron (Marvel Studios)

En el plano personal, Evans habló de su perro Dodger, a quien describió como una amenaza en los sets publicitarios, y de sus aficiones fuera del set, entre ellas su fanatismo por los Boston Red Sox y los New England Patriots.

Eligió a Ted Williams como su beisbolista favorito de todos los tiempos y a Tom Brady como el mayor quarterback de la historia. También recomendó al público la serie animada Primal, que definió como “inmersiva y tremendamente narrativa pese a no tener ni una sola línea de diálogo”.

Qué habría hecho fuera de la actuación

Al ser consultado sobre qué haría si la actuación nunca hubiera funcionado, Evans recordó su fascinación infantil por los dibujos animados —mencionó ThunderCats, Ninja Turtles, Gargoyles y Gummy Bears— y apuntó que probablemente habría intentado trabajar en el mundo de la animación. Precisamente sobre ese vínculo habló de su experiencia en Lightyear, la producción de Pixar, como un cierre de ciclo personal.

El homenaje final a los asistentes de producción

Chris Evans - Capitán América
Chris Evans cerró su panel en la Fan Expo de Toronto con un homenaje a los asistentes de producción, a quienes definió como los verdaderos héroes del set (Marvel Studios)

El panel concluyó cuando Evans dedicó un reconocimiento a los asistentes de producción como los verdaderos pilares del trabajo en rodaje. “Son los PA los verdaderos héroes del set”, afirmó ante los aplausos del público presente en la convención.

Temas Relacionados

Chris EvansAvengers: DoomsdayMarvel StudiosCapitán AméricaNewsroom BUEMagazinesEntrevistas Podcast

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Robert De Niro regresa al thriller con “Susurran tu nombre”, estreno este viernes en Netflix

El actor interpreta a un exdetective que debe volver sobre el caso que marcó su vida cuando un nuevo secuestro reactiva la sombra del Hombre de los Susurros

Robert De Niro regresa al thriller con “Susurran tu nombre”, estreno este viernes en Netflix

“Vi a esta hermosa joven brasileña y sentí que teníamos una vibra parecida”: Vin Diesel reveló cómo eligió a Jordana Brewster como su hermana en Rápidos y Furiosos

En el material retrospectivo incluido en la edición remasterizada en 4K Ultra HD por el 25 aniversario de la película, el actor describió el proceso de casting que definió uno de los vínculos más icónicos de la franquicia

“Vi a esta hermosa joven brasileña y sentí que teníamos una vibra parecida”: Vin Diesel reveló cómo eligió a Jordana Brewster como su hermana en Rápidos y Furiosos

“Ahora escucharán algo completamente nuevo”: el caballero de los siete reinos revoluciona Westeros y deja atrás la icónica melodía de Game of Thrones

La precuela apuesta por una identidad musical distinta, recurre a nuevos géneros y reserva los clásicos para escenas seleccionadas, desmarcándose del legado de la saga original

“Ahora escucharán algo completamente nuevo”: el caballero de los siete reinos revoluciona Westeros y deja atrás la icónica melodía de Game of Thrones

“No sabía que podía llegar hasta ahí”: John Leguizamo reveló que su rol en La Odisea de Nolan lo empujó a un derrumbe emocional

El actor de 66 años contó en NPR que interpretar al siervo más fiel de Odiseo lo enfrentó a una vulnerabilidad que ninguno de sus personajes anteriores le había exigido en más de tres décadas de carrera

“No sabía que podía llegar hasta ahí”: John Leguizamo reveló que su rol en La Odisea de Nolan lo empujó a un derrumbe emocional

La película de culto ‘Donnie Darko’ por fin tendrá secuela: su director publica la novela y ya prepara una adaptación cinematográfica

El director Richard Kelly ha anunciado que la continuación en forma de novela llegará este mismo otoño mientras prepara una película ambientada 28 años después de los eventos originales

La película de culto ‘Donnie Darko’ por fin tendrá secuela: su director publica la novela y ya prepara una adaptación cinematográfica

DEPORTES

Escándalo durante un clásico en Brasil por un brutal topetazo en el aire al minuto de juego que mandó a un futbolista al hospital: “Fue un acto malicioso y desleal”

Escándalo durante un clásico en Brasil por un brutal topetazo en el aire al minuto de juego que mandó a un futbolista al hospital: “Fue un acto malicioso y desleal”

River Plate se jugará el pase a los cuartos de final de la Copa Sudamericana ante Independiente Santa Fe: hora, TV y formaciones

La reacción de Xavi Hernández cuando un directivo contó en su cara que fue la “tercera opción” para dirigir a la selección de Países Bajos

Julián Álvarez no se presentó a la práctica del Atlético de Madrid y crece el conflicto de cara al cierre del mercado de pases

Documento exclusivo: el gran paso que dio el Chino Maidana en una nueva etapa de su carrera

TELESHOW

Flor Vigna en crisis en La Casa de los Famosos en México: “Me quiero ir”

Flor Vigna en crisis en La Casa de los Famosos en México: “Me quiero ir”

Marcela Tinayre celebró los 25 años de su hijo Rocco: “Verte tan maduro me llena de felicidad”

Jimena Barón cuestionó la actuación de Miguel Ángel Rodríguez en Es mi sueño: “Fue un caos lo que trajeron”

Natalie Weber en “Lo de Pampita”: “Olí cuellos de camisas de Mauro para ver si había perfume de mujer”

Vir Módica, de casi ser una Bandana hace 25 años a directora vocal de Popstars: “Emociona que la vida me ponga de este lado”

INFOBAE AMÉRICA

La IA se está volviendo poderosa y desconcierta a quienes intentan contenerla

La IA se está volviendo poderosa y desconcierta a quienes intentan contenerla

El Gobierno de Guatemala descarta invitar a los Nansana Dance Kids y ellos responden con muestras de cariño

Ignoró una señal de alto, huyó en moto y murió tras un tiroteo con policías en Guatemala

Nicaragua: A un año tras la muerte de Mauricio Francisco Alonso Pietri se revelan detalles sobre su agonía bajo custodia del régimen

República Dominicana: La ley 186-07 obliga a las distribuidoras a compensar a los usuarios por apagones