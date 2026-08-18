Elecciones primarias en Florida: cuáles son las claves en el último día de votación

Las elecciones primarias en Florida del 18 de agosto definen candidaturas para la gobernación, el Congreso y otros cargos estatales (REUTERS/Shannon Stapleton)

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El cierre de las elecciones primarias en Florida concentra la atención por ser una jornada que definirá candidaturas para la gobernación, el Congreso y otros cargos estatales, en un escenario alterado por disputas internas en ambos partidos. Según informaron medios locales, los centros de votación abrieron a las 7 y permanecerán habilitados hasta las 19, con validez para quienes sigan en fila a esa hora.

Los comicios del 18 de agosto de 2026 ya se desarrollan, después del período obligatorio de voto anticipado que transcurrió entre el 3 y el 16 de agosto según cada condado. Además, Florida mantiene un sistema de primaria cerrada, de modo que, en general solo pueden votar en una interna los electores registrados en el partido correspondiente.

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Este proceso electoral ordenará el tablero para noviembre, debido a que define cuáles aspirantes avanzan en la carrera por suceder al gobernador Ron DeSantis, fija los nombres que competirán por distritos clave de la Cámara de Representantes y mide la fuerza de sectores rivales dentro de republicanos y demócratas.

Sin posibilidad de buscar otro mandato, Ron DeSantis cierra su ciclo en Florida mientras republicanos y demócratas disputan su reemplazo (EFE/Cristóbal Herrera)

Definición de candidaturas estatales: el eje de la jornada

Entre las contiendas de mayor perfil figura la nominación para reemplazar a Ron DeSantis, quien ya no puede buscar otro mandato por el límite legal. De acuerdo con CBS Miami, el republicano Byron Donalds integra un lote de 11 precandidatos de su partido, mientras el excongresista David Jolly aparece entre seis demócratas que buscan avanzar a la elección general.

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Esa disputa se enmarca dentro de una primaria extensa y conflictiva, con impacto directo sobre las legislativas de mitad de mandato. El ganador republicano probablemente enfrente a Jolly en noviembre, en una competencia que servirá como termómetro del peso electoral oficialista en uno de los estados más observados del país.

La jornada también ordena otras postulaciones estatales. Los votantes eligen nominados para fiscal general, director financiero y comisionado de Agricultura, cargos que completan una boleta con fuerte peso institucional en la administración estatal.

La interna para suceder a Ron DeSantis tiene a Byron Donalds entre 11 precandidatos republicanos y a David Jolly entre seis demócratas (Reuters/Associated Press)

El nuevo mapa del Congreso reconfiguró las peleas del sur de Florida

Uno de los factores centrales del cierre electoral es la entrada en vigor del rediseño de distritos impulsado por el oficialismo estatal. De acuerdo con NBC South Florida, el nuevo trazado alteró el mapa congresional y produjo enfrentamientos incómodos, con especial impacto en el sur del estado.

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Ese reordenamiento afecta varias primarias observadas de cerca en los distritos 20, 24, 25 y 27. Según CBS News, en el Distrito 20 compiten campos demócratas y republicanos numerosos, mientras en el Distrito 24 siete demócratas buscan suceder a la histórica representante Frederica Wilson.

En el rediseñado Distrito 25, que se extiende desde South Beach hasta Delray Beach, también se resuelven nominaciones de ambos partidos.

Asimismo, la primaria del Distrito 20 figura entre las más tensas. NBC South Florida señaló que la veterana congresista Debbie Wasserman Schultz busca un duodécimo mandato frente a la exrepresentante Sheila Cherfilus-McCormick, quien dejó su banca este año bajo amenaza de sanciones éticas en la Cámara.

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La disputa abrió un debate sobre representación en un distrito de mayoría afrodescendiente en el que, desde 1992, el electorado ayudó a enviar a demócratas negros al Congreso.

Otro foco aparece en el Distrito 25, donde el congresista Jared Moskowitz compite por la reelección en una zona más favorable a los republicanos que en el trazado previo. Según Associated Press, allí hay otra línea de fractura demócrata, con el organizador sindical y socialista democrático Oliver Larkin como adversario dentro de la interna.

Debbie Wasserman Schultz busca un duodécimo mandato en el Distrito 20 frente a Sheila Cherfilus-McCormick, en una primaria marcada por el debate sobre la representación (REUTERS/Mike Segar)

Las internas exhiben choques ideológicos y candidaturas controvertidas

El cierre de la primaria no solo define nombres: también expone qué espacio conservan las corrientes progresistas dentro del Partido Demócrata en Florida. Un informe de CNN señaló que la legisladora estatal Angie Nixon enfrenta al exfuncionario de seguridad nacional Alex Vindman en la interna para una elección especial vinculada al escaño que ocupó Marco Rubio antes de asumir como secretario de Estado.

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Esa contienda es considerada como otra prueba sobre el estado real de los demócratas en un territorio que dejó de comportarse como estado pendular. La fuerza del ganador, junto con la del nominado a gobernador, ofrecerá una señal sobre la capacidad opositora para competir en noviembre después de varios ciclos de retroceso.

La legisladora estatal Angie Nixon busca avanzar en Florida en una contienda que enfrenta al ala progresista con sectores más tradicionales del Partido Demócrata (AP foto/Mike Stewart)

Del lado republicano, varias primarias legislativas llegan al cierre con candidatos bajo cuestionamiento. NBC South Florida destacó el caso del representante Cory Mills, que busca un tercer mandato mientras enfrenta una investigación ética ligada a denuncias de agresión, violencia doméstica y posibles irregularidades de campaña, acusaciones que él niega.

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También sobresale la disputa por el escaño de la Cámara que deja Byron Donalds. En esa carrera participan figuras que ya compitieron en otros estados y exmiembros del Congreso que intentan regresar a la política después de escándalos públicos, entre ellos Madison Cawthorn, Chris Collins y Catalina Lauf, respaldada por el presidente Donald Trump.

Respaldada por Donald Trump, Catalina Lauf busca imponerse en la carrera por una banca abierta de la Cámara de Representantes en Florida (REUTERS)

Qué ocurre al final de la jornada electoral

El punto decisivo de este martes está en el cierre de las mesas y el inicio del escrutinio. CBS News recordó que los votantes presenciales deben acudir a su centro asignado y que las boletas por correo solo cuentan si las autoridades electorales del condado las reciben antes de las 19, sin importar el matasellos.

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Los primeros resultados preliminares comenzarán a difundirse después del cierre de urnas. Esa publicación permitirá medir no solo quiénes avanzan a noviembre, sino también el alcance político del rediseño de distritos, la solidez del favoritismo de Byron Donalds y el peso de las disputas internas que atravesaron la campaña en el sur de Florida.