Los votantes de Miami-Dade eligen cargos clave en una jornada con baja participación inicial

Miami-Dade celebró elecciones locales para definir cargos del condado, la justicia y la Junta Escolar en una jornada con baja participación inicial (REUTERS/Rebecca Cook)

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Los votantes de Miami-Dade acudieron este martes a las urnas para resolver elecciones locales con impacto directo en la administración del condado, la justicia y el sistema escolar, en una jornada que arrancó con una afluencia reducida en varios centros, de acuerdo con información de CBS News. La votación se extenderá desde las 7:00 de la mañana hasta las 19:00, con derecho a sufragar para quienes lleguen antes del cierre.

Un artículo de CBS News precisó que los electores de Miami-Dade debían verificar su centro asignado a través del portal oficial del condado, ya que en el día de la elección solo se permite votar en el precinto correspondiente al domicilio del votante. Ese dato puso el foco sobre unas contiendas no partidistas que, aunque suelen despertar menos atención que las elecciones estatales o federales, definen decisiones de peso para la vida cotidiana de los residentes.

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Qué cargos se eligen en el condado

La elección en Miami-Dade incluyó tres escaños de la Comisión del Condado, con impacto en presupuesto, servicios públicos, transporte y desarrollo urbano (EFE /EPA/PETER FOLEY)

Entre las disputas más observadas figuran tres escaños de la Comisión del Condado de Miami-Dade, órgano que interviene en asuntos de presupuesto, servicios públicos, transporte, desarrollo urbano y políticas locales. En el Distrito 2 compiten Marleine Bastien, Ernst Jean Louis y Miguel “Skip” Quintero. Para el Distrito 5 se presentan Vicki L. Lopez, Rob Piper y Joe Sanchez. En el Distrito 8 buscan el cargo Danielle Cohen Higgins, John Edward DuBois y Martha “Vega” Hero.

La guía publicada por CBS News también recordó que los votantes pueden consultar su registro, revisar una boleta de muestra y confirmar su precinto antes de acudir a las urnas, en una elección en la que además se definirán cinco puestos del Undécimo Circuito Judicial y una carrera para la Corte del Condado. En el grupo 5 aparecen Alex Annunziato, Arthur LeMar “Marty” McNeil y Monica Segura. En el grupo 35 compiten Renee Gordon y Cristobal David Padron. El grupo 67 enfrenta a Destiny Alvarez y Mavel Ruiz. En el 69 figuran Rita Maria Baez, Yaneth Del Carmen Baez y Bonita Jones-Peabody. Para el grupo 76 se miden Yenly Dominguez y Spencer Eig.

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A esa lista se suma la elección para el grupo 25 de la Corte del Condado, donde se presentan Maribel Diaz y Luis Perez-Medina. La amplitud de candidaturas convierte la jornada en una prueba relevante para el aparato electoral local, ya que obliga a los votantes a revisar una boleta extensa y con múltiples niveles de decisión.

La Junta Escolar y las elecciones municipales

La Junta Escolar de Miami-Dade concentró una contienda amplia en el Distrito 1 y una elección en el Distrito 8 (REUTERS/Erica Dischino/File Photo)

Otro de los puntos centrales de la elección es la Junta Escolar de Miami-Dade, con una disputa numerosa por el Distrito 1. Allí compiten siete aspirantes: Linda Cothiere, Erhabor Ighodaro, Joy L. Jackson, Bernard Wh Jennings, Wrendly Mesidor, Katrina Wilson y James Wright. En el Distrito 8, la boleta muestra a Monica Colucci junto con un espacio reservado para candidatos por escrito.

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Tal y como detalló CBS News, la jornada no se limita al plano del condado. También se celebran comicios municipales en Miami Gardens, Miami y Sweetwater. En el caso de Miami Gardens, los electores deben escoger a integrantes del Concejo para las áreas residenciales 2 y 4, además del escaño 6, que representa a toda la ciudad. Los funcionarios elegidos ocuparán sus cargos durante cuatro años, afirmó el medio al describir el alcance de la elección.

Reglas para votar y expectativa por los resultados

El sistema electoral de Florida mantiene primarias cerradas para las candidaturas partidistas, aunque permite que todos los votantes habilitados participen en las contiendas no partidistas que correspondan a su lugar de residencia. Esa distinción resulta clave en una jornada como la de este martes, marcada en buena medida por cargos judiciales, escolares y administrativos.

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Quienes acudieron a votar de forma presencial debieron presentarse en el recinto asignado y mostrar una identificación aceptada con fotografía y firma. La Oficina de la Supervisora de Elecciones recomendó verificar con anticipación la dirección del centro de votación, ya que algunos locales podían haber cambiado, aseguró CBS News al citar la orientación oficial distribuida a los electores.

El medio añadió que las boletas de voto por correo debían llegar a la Oficina de Elecciones antes de las 7:00 p.m. y aclaró que no podían depositarse en los centros de votación durante esta jornada. Solo se aceptaban en dos instalaciones autorizadas por el condado, ubicadas en 2700 NW 87th Avenue, Miami, FL 33172, y 111 NW 1st Street, Miami, FL 33128.

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Tras el cierre de las urnas, la atención quedará puesta en la difusión de los primeros resultados no oficiales y en la posibilidad de que algunas carreras necesiten una segunda vuelta. Diario Las Américas señaló que ese escenario podría abrirse si ninguno de los aspirantes alcanza el porcentaje requerido para ganar en forma directa.