Estados Unidos
Agregar Infobae enGoogle

Los votantes de Miami-Dade eligen cargos clave en una jornada con baja participación inicial

La apertura de los centros mostró una afluencia reducida en varios recintos en comicios no partidistas que definen asientos de la comisión, tribunales y la junta escolar

Miami-Dade celebró elecciones locales para definir cargos del condado, la justicia y la Junta Escolar en una jornada con baja participación inicial (REUTERS/Rebecca Cook)
Miami-Dade celebró elecciones locales para definir cargos del condado, la justicia y la Junta Escolar en una jornada con baja participación inicial (REUTERS/Rebecca Cook)
Guardar

Los votantes de Miami-Dade acudieron este martes a las urnas para resolver elecciones locales con impacto directo en la administración del condado, la justicia y el sistema escolar, en una jornada que arrancó con una afluencia reducida en varios centros, de acuerdo con información de CBS News. La votación se extenderá desde las 7:00 de la mañana hasta las 19:00, con derecho a sufragar para quienes lleguen antes del cierre.

Un artículo de CBS News precisó que los electores de Miami-Dade debían verificar su centro asignado a través del portal oficial del condado, ya que en el día de la elección solo se permite votar en el precinto correspondiente al domicilio del votante. Ese dato puso el foco sobre unas contiendas no partidistas que, aunque suelen despertar menos atención que las elecciones estatales o federales, definen decisiones de peso para la vida cotidiana de los residentes.

PUBLICIDAD

Qué cargos se eligen en el condado

La elección en Miami-Dade incluyó tres escaños de la Comisión del Condado, con impacto en presupuesto, servicios públicos, transporte y desarrollo urbano (EFE /EPA/PETER FOLEY)
La elección en Miami-Dade incluyó tres escaños de la Comisión del Condado, con impacto en presupuesto, servicios públicos, transporte y desarrollo urbano (EFE /EPA/PETER FOLEY)

Entre las disputas más observadas figuran tres escaños de la Comisión del Condado de Miami-Dade, órgano que interviene en asuntos de presupuesto, servicios públicos, transporte, desarrollo urbano y políticas locales. En el Distrito 2 compiten Marleine Bastien, Ernst Jean Louis y Miguel “Skip” Quintero. Para el Distrito 5 se presentan Vicki L. Lopez, Rob Piper y Joe Sanchez. En el Distrito 8 buscan el cargo Danielle Cohen Higgins, John Edward DuBois y Martha “Vega” Hero.

La guía publicada por CBS News también recordó que los votantes pueden consultar su registro, revisar una boleta de muestra y confirmar su precinto antes de acudir a las urnas, en una elección en la que además se definirán cinco puestos del Undécimo Circuito Judicial y una carrera para la Corte del Condado. En el grupo 5 aparecen Alex Annunziato, Arthur LeMar “Marty” McNeil y Monica Segura. En el grupo 35 compiten Renee Gordon y Cristobal David Padron. El grupo 67 enfrenta a Destiny Alvarez y Mavel Ruiz. En el 69 figuran Rita Maria Baez, Yaneth Del Carmen Baez y Bonita Jones-Peabody. Para el grupo 76 se miden Yenly Dominguez y Spencer Eig.

PUBLICIDAD

A esa lista se suma la elección para el grupo 25 de la Corte del Condado, donde se presentan Maribel Diaz y Luis Perez-Medina. La amplitud de candidaturas convierte la jornada en una prueba relevante para el aparato electoral local, ya que obliga a los votantes a revisar una boleta extensa y con múltiples niveles de decisión.

La Junta Escolar y las elecciones municipales

La Junta Escolar de Miami-Dade concentró una contienda amplia en el Distrito 1 y una elección en el Distrito 8 (REUTERS/Erica Dischino/File Photo)
La Junta Escolar de Miami-Dade concentró una contienda amplia en el Distrito 1 y una elección en el Distrito 8 (REUTERS/Erica Dischino/File Photo)

Otro de los puntos centrales de la elección es la Junta Escolar de Miami-Dade, con una disputa numerosa por el Distrito 1. Allí compiten siete aspirantes: Linda Cothiere, Erhabor Ighodaro, Joy L. Jackson, Bernard Wh Jennings, Wrendly Mesidor, Katrina Wilson y James Wright. En el Distrito 8, la boleta muestra a Monica Colucci junto con un espacio reservado para candidatos por escrito.

Tal y como detalló CBS News, la jornada no se limita al plano del condado. También se celebran comicios municipales en Miami Gardens, Miami y Sweetwater. En el caso de Miami Gardens, los electores deben escoger a integrantes del Concejo para las áreas residenciales 2 y 4, además del escaño 6, que representa a toda la ciudad. Los funcionarios elegidos ocuparán sus cargos durante cuatro años, afirmó el medio al describir el alcance de la elección.

Reglas para votar y expectativa por los resultados

El sistema electoral de Florida mantiene primarias cerradas para las candidaturas partidistas, aunque permite que todos los votantes habilitados participen en las contiendas no partidistas que correspondan a su lugar de residencia. Esa distinción resulta clave en una jornada como la de este martes, marcada en buena medida por cargos judiciales, escolares y administrativos.

Quienes acudieron a votar de forma presencial debieron presentarse en el recinto asignado y mostrar una identificación aceptada con fotografía y firma. La Oficina de la Supervisora de Elecciones recomendó verificar con anticipación la dirección del centro de votación, ya que algunos locales podían haber cambiado, aseguró CBS News al citar la orientación oficial distribuida a los electores.

El medio añadió que las boletas de voto por correo debían llegar a la Oficina de Elecciones antes de las 7:00 p.m. y aclaró que no podían depositarse en los centros de votación durante esta jornada. Solo se aceptaban en dos instalaciones autorizadas por el condado, ubicadas en 2700 NW 87th Avenue, Miami, FL 33172, y 111 NW 1st Street, Miami, FL 33128.

Tras el cierre de las urnas, la atención quedará puesta en la difusión de los primeros resultados no oficiales y en la posibilidad de que algunas carreras necesiten una segunda vuelta. Diario Las Américas señaló que ese escenario podría abrirse si ninguno de los aspirantes alcanza el porcentaje requerido para ganar en forma directa.

Temas Relacionados

MiamiFloridaMiami-DadeEleccionesElecciones municipalesElección JudicialElecciones anticipadasEstados UnidosEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Donald Trump dijo que no hay diálogo en curso ni previsto con Irán pero que el estrecho de Ormuz está “abierto y operativo”

El presidente norteamericano agregó que el bloqueo naval a los puertos persas se mantiene vigente, poco después de publicar un mapa en el que definía al crucial paso comercial marítimo como “territorio de EEUU”

Donald Trump dijo que no hay diálogo en curso ni previsto con Irán pero que el estrecho de Ormuz está “abierto y operativo”

El calor intenso pone bajo aviso a todo el sur de Florida: qué recomiendan las autoridades

El aviso alcanza a Miami-Dade y Broward, con temperaturas elevadas, alta humedad y riesgo de enfermedades asociadas a la ola de calor

El calor intenso pone bajo aviso a todo el sur de Florida: qué recomiendan las autoridades

La advertencia de una mujer que perdió parte de una pierna tras infectarse con la bacteria “come carne”

Genevieve Gallagher contrajo Vibrio vulnificus después de entrar al agua con una herida en 2025. En medio del aumento de casos en Florida, decidió alertar sobre los riesgos de exponer cortes y microlesiones al mar

La advertencia de una mujer que perdió parte de una pierna tras infectarse con la bacteria “come carne”

Jeanie Buss impugna la venta familiar de los Lakers: qué está en juego en la nueva pelea por el control

La operación sobre el 17,8% heredado del clan Buss puede dejar a la actual gobernadora sin el porcentaje mínimo que exige la NBA para conservar su lugar en la junta de dueños

Jeanie Buss impugna la venta familiar de los Lakers: qué está en juego en la nueva pelea por el control

El Departamento de Justicia de Estados Unidos pide reinstalar los cargos contra Kilmar Abrego García, el salvadoreño deportado por error

La administración judicial insiste en reactivar las acusaciones por presunto tráfico humano ocurridas en Tennessee. Los abogados defensores denuncian un intento de castigo político por haber ganado una demanda previa al Estado

El Departamento de Justicia de Estados Unidos pide reinstalar los cargos contra Kilmar Abrego García, el salvadoreño deportado por error

TECNO

CEO de Sony admite que la PS6 no llegará pronto por crisis global de chips e inteligencia artificial

CEO de Sony admite que la PS6 no llegará pronto por crisis global de chips e inteligencia artificial

Ya se puede eliminar la marca de agua visible de imágenes, videos y audios hechos Gemini de Google

Aire acondicionado para enfrentar el calor en España: trucos para ahorrar dinero y energía en casa

Reddit al estilo Instagram: prueba nueva función de videos cortos verticales

Windows 11 dejará personalizar el menú del clic derecho para elegir qué opciones necesitamos realmente

ENTRETENIMIENTO

Frozen 3 ya tiene fecha y adelanta su mayor giro: boda real y un nuevo enemigo desafían a Arendelle

Frozen 3 ya tiene fecha y adelanta su mayor giro: boda real y un nuevo enemigo desafían a Arendelle

El adiós de Frankie Muniz a Hayden Panettiere: “Tengo muchísimas historias y recuerdos increíbles”

Murió Laura Cardoso, una de las grandes figuras de las telenovelas brasileñas

La promesa que la expareja de Hayden Panettiere hizo tras su muerte: “Me aseguraré de que nuestra hija la recuerde”

Murió Mathilde Favier, directora de relaciones públicas de Dior e ícono de la moda en Francia

MUNDO

Wall Street cotiza en baja mientras el petróleo sube por el estancamiento en las negociaciones de Estados Unidos con Irán

Wall Street cotiza en baja mientras el petróleo sube por el estancamiento en las negociaciones de Estados Unidos con Irán

El embajador de Estados Unidos criticó el bombardeo una base siria cerca de la frontera con Turquía

Qatar espera un acuerdo de Irán y Omán sobre el estrecho de Ormuz para reanudar las negociaciones con Estados Unidos

Los envíos de químicos desde China sostienen el programa iraní de misiles balísticos

Andy Burnham respondió a Rusia que respalda “al 100%” a Ucrania tras las amenazas por el uso de drones británicos