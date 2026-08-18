De un raspón a una amputación: la bacteria “come carne” que le costó la pierna a una mujer y ya cobra vidas en Florida

Genevieve Gallagher perdió parte de la pierna izquierda tras contraer la bacteria Vibrio vulnificus en las costas de Pensacola, Florida (FOX 35 Orlando/YouTube)

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Genevieve Gallagher perdió parte de su pierna izquierda tras un paseo en bote por las costas de Pensacola. La mujer contrajo la bacteria Vibrio vulnificus en julio de 2025 al ingresar al agua con una pequeña herida. Hoy, la sobreviviente alerta a la población de Florida ante el avance de esta infección mortal, que ya se cobró dos vidas en el estado este año.

La bacteria Vibrio vulnificus infectó a Genevieve Gallagher a través de una pequeña herida en su pierna durante un paseo recreativo en Florida. El microorganismo, que habita en aguas costeras cálidas, provocó una septicemia y el fallo de sus órganos. Los médicos amputaron parte de su extremidad para detener el avance de la infección y salvar su vida.

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El dramático testimonio de Genevieve Gallagher

La pesadilla de esta madre de Florida comenzó con una lesión que parecía insignificante. Pocos días después del contacto con el agua, su estado de salud se volvió crítico. “Me llevaron de urgencia al hospital para una cirugía, donde mi cuerpo empezó a fallar”, relató Gallagher a la cadena Fox 35 Orlando.

La bacteria Vibrio vulnificus ingresó por una pequeña herida, provocó septicemia y obligó a los médicos a amputar para frenar la infección

La infección avanzó con velocidad y afectó sus funciones vitales de forma sistémica. La mujer recordó que todos sus órganos colapsaron y desarrolló una septicemia severa. “Estuve intubada durante seis días y casi pierdo la vida”, agregó durante una entrevista en agosto de 2026.

Al recuperar el conocimiento, Gallagher enfrentó una realidad irreversible. La mujer describió para KKTV que se despertó y notó que le faltaba una parte considerable de su extremidad inferior. “Perdí gran parte de mi pierna izquierda por debajo de la rótula; es increíble la cantidad de trauma que he sufrido”, explicó.

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La amenaza de la bacteria en las costas de Florida

El Departamento de Salud de Florida confirmó que las infecciones por este patógeno muestran un incremento preocupante. En lo que va de 2026, las autoridades sanitarias registraron 15 casos de Vibrio vulnificus en el estado. El saldo actual incluye dos fallecimientos que alertaron a la comunidad médica.

El Departamento de Salud de Florida registró 15 casos de Vibrio vulnificus en 2026 y confirmó dos muertes en el estado (UCF Office of Research)

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), esta bacteria vive de forma natural en aguas costeras salobres. El organismo advirtió que la mayoría de los pacientes enferman tras consumir mariscos crudos, especialmente ostras. Sin embargo, el contacto de heridas abiertas con el agua contaminada es la segunda vía principal de contagio.

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Funcionamiento y síntomas del patógeno carnívoro

La bacteria Vibrio vulnificus recibe el apelativo de “come carne” debido a la destrucción masiva de tejido que genera. El microorganismo provoca la muerte de la piel y los músculos alrededor del punto de entrada. El único tratamiento efectivo para detener la necrosis suele ser la intervención quirúrgica para extirpar el tejido afectado.

Los síntomas iniciales pueden confundirse con otras enfermedades comunes, lo que retrasa el diagnóstico. Los pacientes suelen presentar:

Fiebre alta y escalofríos repentinos.

Vómitos, diarrea y calambres estomacales intensos.

Enrojecimiento, dolor y ampollas en la zona de la herida.

Descenso peligroso de la presión arterial en casos de septicemia.

El riesgo no se limita a cortes profundos o cirugías recientes. La bacteria puede aprovechar lesiones mínimas como picaduras de mosquitos rascadas, tatuajes nuevos o perforaciones corporales. Gallagher insiste en que la población subestima la gravedad de estas pequeñas aberturas en la piel al entrar al mar.

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Recomendaciones para prevenir la infección

La sobreviviente decidió compartir su historia para generar conciencia sobre las medidas de seguridad antes de un día de playa. Su advertencia principal es directa: “Si tienes alguna herida abierta, no te afeites la noche anterior a meterte al agua”. El acto de afeitarse crea microlesiones que funcionan como canales de acceso para la bacteria.

El Departamento de Salud de Florida y los CDC sugieren seguir estas pautas de prevención:

Evitar el contacto de heridas abiertas o cortes con agua de mar o salobre.

Cubrir las lesiones con vendajes impermeables si el contacto con el agua es inevitable.

Lavar minuciosamente cualquier herida que haya tocado el agua marina con agua limpia y jabón.

Abstenerse de consumir mariscos crudos o poco cocidos, especialmente si se tiene un sistema inmune debilitado.

Acudir de inmediato a un centro de urgencias si una herida presenta inflamación rápida tras estar en la playa.