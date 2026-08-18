Una ciudad de Nueva Jersey proyecta subir 15,5% los impuestos y algunos vecinos ya consideran mudarse

Jersey City proyecta subir 15,5% los impuestos en medio de protestas de vecinos y antes de la votación final del presupuesto municipal (Tripadvisor)

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Una propuesta de aumento de impuestos del 15,5% en Jersey City desató protestas de vecinos y abrió un nuevo cruce político entre la administración del alcalde James Solomon y el exintendente Steven Fulop. La discusión ocurre a pocos días de la votación final del presupuesto municipal y en medio de reclamos de residentes que advirtieron que una suba de esa magnitud puede volver imposible seguir viviendo en la ciudad, tal y como informó CBS News New York.

De acuerdo con CBS News New York, la protesta se hizo visible el lunes 17 de agosto, cuando un grupo de residentes cuestionó públicamente el proyecto fiscal en Jersey City, en el estado de Nueva Jersey. La iniciativa del gobierno local había sido presentada primero con una suba del 20%, aunque luego fue reducida al 15,5%.

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Vecinos advierten por el impacto del ajuste

Los vecinos de Jersey City advirtieron que el aumento de impuestos puede volver imposible seguir viviendo en la ciudad por el costo de vida (Imagen Ilustrativa Infobae)

El eje central de las quejas pasa por el costo de vida. Varios residentes afirmaron ante CBS News New York que una nueva carga tributaria puede empujarlos fuera de la ciudad. Dmetriotis Van De Mark, vecina de Jersey City desde hace 31 años, aseguró que la medida la deja frente a una elección económica imposible.

“No voy a poder vivir en Jersey City, no porque no quiera estar acá. No puedo permitirme vivir en la ciudad. Desde el punto de vista económico, no tiene sentido para mí quedarme”, afirmó la residente en declaraciones recogidas por CBS News New York.

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Otra vecina, Stephanie Startz, también cuestionó la política fiscal del municipio y planteó que la presión económica ya no guarda relación con la calidad de vida. “Nos están tomando de rehenes y esto es absurdo. A esta altura, sería casi lo mismo vivir en Nueva York por el costo de vida, porque los gastos y la calidad de vida no se equilibran”, sostuvo ante ese medio.

La misma residente agregó que el problema excede el porcentaje puntual del aumento y se vincula con la administración de los recursos públicos. “Es una cuestión de responsabilidad fiscal de esta ciudad. Llegaron con el discurso de defender a la clase trabajadora y ahora le están dando la espalda”, dijo, siempre de acuerdo con lo reportado por CBS News New York.

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La explicación de la alcaldía y el déficit señalado por una auditoría

La administración de James Solomon defendió el incremento al señalar que la ciudad atraviesa un desbalance financiero heredado de la gestión anterior. Un portavoz del alcalde afirmó, en una declaración citada por CBS News New York, que la propuesta responde a un déficit de 94,1 millones de dólares detectado en una auditoría publicada a mediados de agosto.

Ese informe, indicó el medio estadounidense, atribuyó el rojo fiscal a pagos que debían realizarse desde años anteriores y que quedaron postergados. La alcaldía además aseguró que, junto con el intento de recomponer ingresos, el municipio prevé una reducción de casi 58 millones de dólares en gastos y la obtención de 120 millones de dólares en ayuda estatal.

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La protesta vecinal se cruzó con otro evento en la agenda del alcalde. Solomon participaba de una manifestación vinculada a legislación ambiental, bajo la consigna Make Polluters Pay, cuando parte de los asistentes aprovechó la ocasión para expresar su rechazo al proyecto tributario, relató CBS News New York.

El cruce con Steven Fulop profundiza la disputa política

Steven Fulop rechazó la auditoría usada por James Solomon y negó que Jersey City enfrente el déficit más amplio que se mencionó en la disputa política

El exalcalde Steven Fulop rechazó la interpretación del gobierno actual y atacó los fundamentos de la suba. En una declaración difundida tras la publicación de la auditoría, aseguró que Solomon utiliza de forma selectiva un informe cuya credibilidad había puesto en duda años atrás.

“Todo el argumento de James Solomon depende de un auditor al que él llamó político y poco confiable en 2022. Es irónico que ahora trate esa auditoría como si fuera palabra sagrada”, afirmó Fulop, citado por CBS News New York.

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El exintendente también negó que exista el agujero financiero más amplio mencionado en el debate político local. “La auditoría confirma lo que dijimos desde el principio: no había un déficit de 250 millones de dólares, porque en ninguna parte del informe aparece esa cifra. James pasó ocho años en el Concejo Municipal con responsabilidad sobre esos presupuestos y nunca planteó estas preocupaciones. Esto es política, no una crisis financiera creada por un auditor político”, sostuvo.

Presupuesto demorado y definición inminente

La discusión llega en un momento sensible para Jersey City, ya que el presupuesto municipal acumula retrasos y la votación final está prevista para el miércoles, precisó CBS News New York. Mientras el gobierno local intenta justificar el aumento por la situación fiscal, los vecinos advierten que la suba de impuestos puede traducirse en desplazamiento residencial, presión sobre los alquileres y mayores dificultades para afrontar gastos básicos.

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Entre los testimonios recogidos por el medio, Van De Mark resumió esa preocupación en términos personales. “Entonces, ¿tengo que elegir entre sacar unos dólares del alquiler o comprar mi insulina? Voy a comprar mi insulina porque quiero vivir”, expresó. La definición del presupuesto quedará ahora en manos de las autoridades locales, con una ciudad atravesada por el conflicto entre las cuentas públicas, el costo de vida y la disputa política.