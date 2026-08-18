El calor intenso pone bajo aviso a todo el sur de Florida: qué recomiendan las autoridades

El sur de Florida está bajo aviso de calor en Miami-Dade y Broward por temperaturas elevadas, alta humedad y sensación térmica de hasta 43 ℃ (Archivo)

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El sur de Florida comenzó la semana bajo un aviso de calor para varios sectores del área metropolitana, con una sensación térmica que puede alcanzar los 43 ℃, en una jornada marcada por la humedad elevada, el cielo brumoso y la posibilidad de temperaturas récord.

La cobertura de CBS News Miami indicó que la advertencia del Servicio Nacional de Meteorología rige este lunes entre las 11 de la mañana y las 7 de la tarde del martes para los condados de Miami-Dade y Broward, donde el riesgo para la salud aumenta por la combinación de calor y humedad.

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El reporte precisó que durante la tarde se esperan máximas en el rango medio de los 35 ℃, con valores capaces de acercarse a registros históricos. Para Miami, la previsión apunta a 35 ℃, muy cerca de la marca de 35,5 ℃ fijada en 2022. En Fort Lauderdale, la temperatura también rondaría los 35 ℃, aunque en ese caso el récord diario aparece algo más lejos.

La advertencia no se limita a una incomodidad pasajera. CBS News Miami afirmó que existe un riesgo alto de enfermedades vinculadas al calor en gran parte del sur de Florida, sobre todo para quienes no cuentan con refrigeración adecuada o pasan muchas horas a la intemperie. En algunos puntos del norte de Broward, la amenaza incluso sube a una categoría extrema.

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El martes asoma como la jornada más sofocante de la semana

El martes 18 de agosto será la jornada más sofocante en el sur de Florida por vientos del oeste que reducen el efecto de la brisa marina

Las proyecciones anticipan un panorama todavía más exigente para este martes 18 de agosto. El equipo meteorológico de CBS News Miami advirtió las temperaturas subirán todavía más por la influencia de vientos del oeste, un patrón que reduce el efecto moderador de la brisa marina y favorece máximas más altas en buena parte del sur de Florida.

De acuerdo con ese pronóstico, los termómetros podrían ubicarse entre los 35 ℃ y los 37 ℃, con una sensación térmica de tres cifras en la escala estadounidense. Traducido al sistema métrico, eso implica valores percibidos de hasta 44 ℃ en algunas zonas. La posibilidad de nuevos récords de temperatura aparece así como uno de los puntos centrales del seguimiento meteorológico.

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La cobertura también remarcó que este martes está catalogado como una jornada de alerta meteorológica especial, no solo por el calor extremo, sino por el impacto que puede tener en actividades cotidianas, desplazamientos y exposición prolongada al sol. Para el miércoles, la previsión mantiene temperaturas en el rango medio de los 35 ℃, con escaso alivio en la primera mitad de la semana.

Polvo del Sahara y aire seco limitan la formación de lluvias

El polvo del Sahara y el aire seco mantienen cielos brumosos y reducen la probabilidad de lluvias en el sur de Florida, lo que prolonga el calor

El escenario atmosférico actual también responde a la presencia de polvo del Sahara, un fenómeno que deja cielos brumosos sobre el sur de Florida y reduce la capacidad de formación de nubes de desarrollo vertical.

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Ese comportamiento de la atmósfera favorece la persistencia del calor durante más horas. Sin precipitaciones extendidas ni nubosidad densa durante la tarde, la temperatura conserva niveles altos hasta entrada la noche. A eso se suma la humedad propia de la región, que incrementa la carga térmica sobre el cuerpo y complica la recuperación después de varias horas de exposición.

Hacia el final de la semana podría darse un cambio. La señal meteorológica recogida por CBS News Miami indica que entre el jueves y el viernes aumentaría la probabilidad de lluvias dispersas y algunas tormentas. Ese repunte de precipitaciones podría recortar las temperaturas máximas durante el fin de semana, con valores más próximos a lo habitual para esta época de agosto.

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Las autoridades recomiendan hidratarse y evitar esfuerzos al aire libre

Frente a este episodio, las autoridades aconsejan reducir la actividad física intensa en las horas centrales del día, tomar agua con frecuencia y buscar espacios con aire acondicionado.

El Servicio Nacional de Meteorología, citado por CBS News Miami, alertó que la falta de refrigeración o hidratación suficiente puede derivar en agotamiento por calor, golpes de calor y otras afecciones médicas.

Los grupos más expuestos incluyen a niños, adultos mayores, personas con enfermedades crónicas y trabajadores que deben permanecer en exteriores. El riesgo también alcanza a quienes viven sin acceso estable a climatización.

Entre los síntomas que exigen atención figuran la sudoración intensa, los mareos, la debilidad, las náuseas, el dolor de cabeza y los desmayos. Cuando aparecen confusión o pérdida de conocimiento, las autoridades consideran que puede tratarse de una emergencia médica.

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La recomendación oficial se extiende además a la vida diaria más allá del ámbito laboral. Las autoridades insisten en que nunca se debe dejar a niños o mascotas dentro de un vehículo estacionado, aunque el auto permanezca cerrado solo por pocos minutos. Con el calor previsto para el inicio de esta semana, ese tipo de situaciones puede derivar en consecuencias graves en muy poco tiempo.