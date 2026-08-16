Agencias
Agregar Infobae enGoogle

El huracán 'Lala' deja ya un fallecido e inundaciones por doquier durante sus primeras horas de paso por Hawái

Imagen L47U2XHY6BD4RDYP5SIAOCDIDY
Guardar

Al menos una persona ha fallecido en Hawái durante las primeras horas del paso del huracán 'Lala', que ha tocado tierra esta madrugada en el archipiélago norteamericano acompañado de vientos sostenidos de casi 120 kilómetros por hora y lluvias torrenciales que están provocando inundaciones y corrimientos de tierra, especialmente en la isla principal.

El gobernador del estado, Josh Green, ha confirmado al primer fallecido como consecuencia de un accidente de tráfico "vinculado con la tormenta" e insistido en que todos los ciudadanos deberán seguir a cubierto durante las próximas horas.

Un 70% de la isla (unos 60.000 hogares, según Green) se ha quedado sin electricidad y dos viviendas ya han quedado destruidas.

El ojo del huracán ya ha comenzado a alejarse de la isla principal pero lo peor está todavía por llegar para otras importantes islas del archipiélago como Maui, Molokai, Oahu, Lanai y Kauai.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Anita Williams y José Navarro, entre sonrisas y gestos de complicidad durante una jornada de verano juntos

Anita Williams y José Navarro, entre sonrisas y gestos de complicidad durante una jornada de verano juntos

Asociaciones de prensa exigen a Marruecos que permita a EFE y RTVE informar en Castillejos

Infobae

La oposición política de Sudán rechaza un diálogo nacional interno por su desconfianza hacia el Ejército

La oposición política de Sudán rechaza un diálogo nacional interno por su desconfianza hacia el Ejército

Los drones ucranianos obligan a Putin a hacer campaña en Siberia

Infobae

Domingo, 16 de agosto (12:00 GMT)

Infobae