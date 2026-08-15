Es el último fin de semana para disfrutar de las calles de verano de Nueva York en Manhattan

Manhattan celebrará el sábado 15 de agosto la última jornada de Summer Streets 2026 con calles sin autos y actividades gratuitas

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Este sábado 15 de agosto, Manhattan tendrá su última jornada de Summer Streets de la temporada 2026, una iniciativa que volverá a cerrar un amplio corredor vial para abrir paso a peatones, ciclistas y actividades recreativas. La información fue difundida por CBS New York, que precisó que la propuesta funcionará entre las 7:00 y las 15:00, con eventos gratuitos y opciones pensadas para familias a lo largo del recorrido.

De acuerdo con lo publicado por CBS New York, el trazado se extenderá desde el entorno del Brooklyn Bridge hasta Inwood, en el extremo norte del distrito. La jornada marcará el cierre del ciclo de fines de semana sin autos en Manhattan, después de varias fechas celebradas durante agosto.

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El reporte del medio estadounidense sostuvo que esta edición forma parte del programa anual de New York City Summer Streets, una política urbana que cada verano transforma avenidas y calles clave en corredores de uso recreativo. La propuesta ya pasó este año por Queens y Staten Island el 25 de julio, y luego volvió a Manhattan durante los tres primeros sábados de agosto.

Qué horarios habrá y cómo funcionarán los cortes de calles

Los cortes de calles por Summer Streets comenzarán a las 5:00 y se extenderán hasta las 15:30, según el Departamento de Transporte de Nueva York

La cobertura de CBS New York indicó que las actividades oficiales estarán disponibles desde temprano y hasta media tarde, con una franja de ocho horas para recorrer la ciudad sin circulación habitual de autos en ese tramo. Al mismo tiempo, el medio afirmó que los cierres de calles vinculados al operativo comenzarán antes del inicio del evento.

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Tal y como detalló la nota, las calles incluidas en el dispositivo permanecerán cerradas entre las 5:00 y las 15:30 del sábado, de acuerdo con información del Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York. A esa restricción se sumará una limitación para estacionar sobre la ruta de Summer Streets, con vigencia desde las 0:00 hasta las 16:00.

Ese esquema implica que los cambios para automovilistas y residentes comenzarán varias horas antes del arranque formal de las actividades. En ese sentido, CBS New York explicó que quienes deban desplazarse por la zona tendrán que prever desvíos y modificaciones en sus trayectos habituales durante gran parte del día.

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La iniciativa, tal como la presentó el medio, apunta a liberar un corredor urbano de gran extensión para actividades al aire libre, con espacios para caminar, andar en bicicleta y participar en propuestas comunitarias. La programación, aseguró el canal local, incluye alternativas gratuitas y familiares, una característica central del evento en cada edición.

Desvíos en el Brooklyn Bridge y cambios en colectivos de la MTA

El acceso a Manhattan desde el Brooklyn Bridge será desviado por Centre Street hacia FDR Drive o las salidas de Park Row South (REUTERS/Adam Gray)

Uno de los puntos más sensibles del operativo estará en el acceso a Manhattan desde el Brooklyn Bridge. CBS New York informó que, por el cierre dispuesto en el marco del evento, los conductores que ingresen al distrito serán desviados desde la salida de Centre Street hacia FDR Drive o hacia las salidas de Park Row South.

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Al mismo tiempo, el medio aclaró que los accesos en dirección a Brooklyn permanecerán habilitados. Entre las entradas que seguirán operativas mencionó Chambers Street, Park Row North, Pearl Street y también FDR Drive. Ese dato resulta clave para quienes necesiten cruzar el puente en sentido contrario al ingreso a Manhattan.

La nota además señaló que habrá alteraciones en el servicio de colectivos de la Metropolitan Transportation Authority (MTA). Según informó CBS New York, varias líneas de autobuses serán desviadas y en las paradas afectadas se colocarán carteles con indicaciones para los pasajeros.

Esa modificación en el transporte público se suma al resto de los cambios de circulación previstos para la jornada. Aunque la nota no detalló todas las líneas involucradas, sí remarcó que la MTA ofrecerá información adicional a los usuarios sobre los recorridos temporales y las paradas impactadas.

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El cierre de la temporada y el contexto climático de la jornada

Además de anticipar el último sábado sin autos en Manhattan, CBS New York recordó que la temporada 2026 de Summer Streets todavía tendrá un cierre posterior en otros sectores de la ciudad. El programa concluirá el 22 de agosto con actividades en Brooklyn y el Bronx, después del paso inicial por Queens y Staten Island y del tramo desarrollado en Manhattan.

Junto con los detalles logísticos, el medio también incluyó una referencia a las condiciones climáticas previstas para este fin de semana. El informe señaló que una capa de bruma vinculada a incendios forestales en zonas occidentales de Canadá y de Estados Unidos volvió a notarse en el cielo del área triestatal.

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Pese a ese escenario, CBS New York aseguró que el humo y el olor a fogata no tenían probabilidades de llegar al nivel del suelo, aunque la neblina alta sí podría persistir durante varios días. Para el sábado, la señal anticipó un panorama agradable, con baja humedad, cielo con sol y temperaturas máximas en el rango de los 27 a 29 ℃.

Con ese pronóstico, el último fin de semana de Summer Streets en Manhattan se perfila como una nueva jornada de uso recreativo del espacio público, aunque atravesada por un operativo amplio de cierres, desvíos y restricciones de estacionamiento que, tal como informó CBS New York, abarcará desde la madrugada hasta avanzada la tarde.

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