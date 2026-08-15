Cierran un tramo de Krome Avenue por dos incendios forestales en el oeste de Miami-Dade

Un tramo de Krome Avenue permaneció cerrado en el oeste de Miami-Dade por dos incendios forestales y por la baja visibilidad causada por el humo

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Un tramo de Krome Avenue permaneció cerrado este viernes en el oeste de Miami-Dade a causa de dos incendios forestales que ya consumieron más de 81 hectáreas, y redujeron la visibilidad por la presencia de humo en la zona. La situación obligó a interrumpir el tránsito entre Southwest 8th Street y Southwest 88th Street, tal y como informó CBS Miami a partir de datos difundidos por las autoridades locales.

La cobertura del medio estadounidense señaló que equipos de Miami-Dade Fire Rescue trabajaron durante la jornada con apoyo adicional del Florida Forest Service, en un operativo concentrado sobre dos focos identificados como Trail Fire y Radio Tower Fire. Las autoridades, de acuerdo con lo reportado por CBS Miami, aclararon que hasta el momento ninguno de los incendios representaba una amenaza directa para áreas residenciales o comerciales.

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El cierre de la carretera impactó de forma inmediata en la circulación de conductores que se dirigían hacia distintos puntos del corredor vial. A raíz del humo y de la baja visibilidad, varios automovilistas tuvieron que regresar o buscar rutas alternativas. CBS Miami detalló que la medida se tomó como respuesta preventiva mientras los bomberos intentaban contener ambos frentes.

Qué se sabe sobre los focos activos

Miami-Dade Fire Rescue y el Florida Forest Service trabajaron en la contención de los dos focos activos sobre Krome Avenue

El primero de los incendios, identificado como Trail Fire, afectó cerca de 10 hectáreas, y alcanzó un nivel de contención del 80% durante la tarde del viernes, de acuerdo con el servicio de monitoreo Watch Duty, citado por CBS Miami. Ese foco se localiza en la zona del 2000 Block of Southwest 8th Street.

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El segundo y más extenso incendio, denominado Radio Tower Fire, arrasó con alrededor de 76 hectáreas, y presentaba un nivel de contención del 50% en el mismo período, afirmó el reporte reproducido por CBS Miami. Ese foco fue ubicado en 5755 Southwest 177th Avenue.

Las imágenes aéreas difundidas por el medio mostraron una densa columna de humo sobre el área del Radio Tower Fire, lo que ayudó a explicar la decisión de cerrar el tránsito en un sector clave de Krome Avenue. En ese contexto, el trabajo de los equipos de emergencia se centró tanto en el combate de las llamas como en la seguridad vial, ya que la reducción de visibilidad elevó el riesgo para quienes intentaban circular por el lugar.

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Aunque los incendios no avanzaban sobre zonas pobladas, la magnitud del humo y la extensión total afectada volvieron el episodio relevante para los residentes y para quienes utilizan esa vía con frecuencia. La suma de ambos focos superó las 81 hectáreas, lo que da cuenta de la dimensión del evento reportado por CBS Miami.

Testimonios de conductores sorprendidos por el cierre

Varios conductores relataron que el cierre de la carretera por el incendio los tomó por sorpresa en el condado

Varios viajeros relataron al medio local que el corte los tomó por sorpresa. Dario Diaz, vecino del área, aseguró a CBS Miami que se encontró con el cierre cuando regresaba a su casa. “Cuando llegué, iba camino a casa, con algo de apuro, y me encontré con que la carretera estaba cerrada por el incendio”, dijo en declaraciones recogidas por la cadena.

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Otra de las personas afectadas fue Sasha Tarasiuk, quien se dirigía hacia un jardín ubicado sobre Krome Avenue. La mujer contó que tuvo que detenerse al advertir la presencia de humo sobre la ruta y el despliegue de los equipos de emergencia. “Por supuesto que da miedo. No sé qué está pasando con la naturaleza”, expresó, tal y como reprodujo CBS Miami.

También habló Lucas Thomas, un viajero que quedó varado por la interrupción del tránsito. El hombre afirmó que la escena no le resultó del todo inesperada por los antecedentes recientes en la zona. “Últimamente hubo incendios forestales por aquí, por todos lados, así que supongo que tenemos que ser pacientes y esperar”, sostuvo en declaraciones citadas por el medio.

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Los testimonios aportaron una dimensión concreta del impacto del humo más allá del trabajo de contención. Si bien las autoridades descartaron un peligro inmediato para viviendas o comercios, el episodio alteró desplazamientos cotidianos y generó preocupación entre quienes circulaban por ese sector del condado.

Qué dijeron las autoridades y qué puede pasar en las próximas horas

Miami-Dade Fire Rescue indicó, tal y como consignó CBS Miami, que el cierre vial respondió a las condiciones de visibilidad reducida sobre Krome Avenue. La participación del Florida Forest Service reforzó las tareas sobre el terreno en un contexto marcado por la necesidad de contener el avance de ambos focos y evitar mayores complicaciones para el tránsito.

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Hasta la actualización publicada el viernes por la noche, las autoridades no habían informado daños sobre zonas residenciales ni comerciales. Tampoco se había precisado en qué momento sería levantado el cierre del tramo afectado. CBS Miami señaló que continuaría siguiendo la evolución de los incendios durante el fin de semana y cualquier novedad relacionada con la reapertura de la carretera.

Por ahora, el dato central pasa por la combinación de dos incendios activos, una superficie quemada superior a las 81 hectáreas y un corte preventivo sobre una vía clave del oeste de Miami-Dade, mientras los equipos de emergencia avanzan con las tareas de control y monitoreo del área.

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