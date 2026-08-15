Hawái en alerta máxima por tormenta Lala: emiten advertencia de huracán para la Isla Grande

Las autoridades de Hawái emitieron una alerta de huracán ante la llegada de la tormenta tropical Lala, que amenaza con impactar la isla de Hawái este sábado (CSU/CIRA & NOAA)

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El Centro Nacional de Huracanes (NHC) emitió un aviso urgente este sábado por la madrugada sobre la evolución de la tormenta tropical Lala. El sistema meteorológico se localiza a 225 kilómetros (140 millas) al sureste de South Point y mantiene vientos de 105 kilómetros por hora (65 mph). Las autoridades de Hawái establecieron una alerta de huracán para la Isla Grande ante el fortalecimiento inminente del fenómeno.

El NHC emitió una advertencia para la Isla Grande, donde se esperan inundaciones repentinas y olas peligrosas. Las autoridades instan a la población a buscar refugio ante el riesgo de lluvias de hasta 63,5 centímetros (25 pulgadas).

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Trayectoria y pronóstico del ciclón

El reporte oficial del National Hurricane Center indica que Lala se desplaza hacia el oeste-noroeste a una velocidad de 21 kilómetros por hora (13 mph). Los meteorólogos prevén que el núcleo de la tormenta pase muy cerca o sobre la Isla Grande durante la jornada del sábado. Para el domingo, el sistema se ubicará al sur de las islas menores del archipiélago.

Un mapa meteorológico satelital ilustra el fenómeno meteorológico intenso en el Océano Pacífico con una trayectoria proyectada que se aproxima a la ciudad de Honolulu, Hawái (Nikki Nolan / CBS News)

Aunque el centro del ciclón mantenga una ruta al sur, su campo de vientos es extenso y afectará a todas las islas. El meteorólogo de coordinación de advertencias del Servicio Meteorológico Nacional, John Bravender, explicó a CBS News que los vientos con fuerza de tormenta tropical se extienden hacia el norte. Esta situación provocará ráfagas intensas incluso en zonas alejadas del ojo de la tormenta.

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La trayectoria prevista de Lala indica que el sistema pasará sobre la isla de Hawái el sábado y afectará a todo el archipiélago por su amplio campo de vientos (Nikki Nolan / CBS News)

La intensidad del viento será mayor en las elevaciones y en las laderas de las montañas que reciben el impacto directo del aire. Los expertos advierten que un sistema se clasifica como huracán cuando sus vientos sostenidos alcanzan los 119 kilómetros por hora (74 mph). Lala se encuentra cerca de ese umbral y su fortalecimiento es una posibilidad real antes del impacto.

Medidas de emergencia y advertencias oficiales

El gobernador de Hawái, Josh Green, firmó una declaración de estado de emergencia para agilizar la respuesta ante el desastre. Esta medida permite el uso de fondos especiales y la movilización inmediata de la Guardia Nacional de Hawái. El mandatario calificó la situación como una amenaza seria y recordó que el estado no enfrenta un huracán de forma directa hace décadas.

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Las autoridades implementaron las siguientes acciones preventivas:

Suspensión de todas las actividades extracurriculares en las escuelas públicas durante el fin de semana.

Cierre de la mayor parte del Parque Nacional de los Volcanes en la Isla Grande desde la tarde del viernes.

Limpieza intensiva de arroyos y zonas de drenaje para mitigar el efecto de las escorrentías.

Activación de refugios y centros de coordinación de emergencias en todos los condados.

El gobernador Green advirtió que el archipiélago recibirá una cantidad de agua sin precedentes en poco tiempo. Por ello, instó a los residentes y visitantes a prepararse para cortes de energía prolongados y posibles bloqueos en las carreteras. El gobierno estatal mantiene una coordinación estrecha con las agencias federales para el suministro de materiales de auxilio.

Amenazas y riesgos asociados al huracán

Los meteorólogos centran su atención en el volumen de agua que el sistema arrojará sobre la orografía de las islas. El NHC prevé acumulaciones generales de entre 20 y 30 centímetros (8 a 12 pulgadas) en Maui y la Isla Grande. No obstante, en las laderas más expuestas, el registro alcanzará el valor máximo proyectado y saturará los suelos de forma inmediata.

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Los peligros físicos derivados del sistema incluyen:

Inundaciones repentinas: El exceso de agua sobrepasará la capacidad de los cauces naturales y sistemas de drenaje.

Deslizamientos de tierra: La saturación de los suelos en terrenos escarpados aumenta el riesgo de aludes de lodo.

Marejada ciclónica: El nivel del mar subirá hasta 0,9 metros (3 pies) en las zonas costeras bajo aviso.

Oleaje mortal: Se esperan olas de gran magnitud y corrientes de resaca que representan un peligro extremo para la vida.

El alcalde del condado de Hawái, Kimo Alameda, señaló a CBS News que los riesgos varían según la geografía de cada zona. Los habitantes de la costa enfrentan el embate del mar, mientras que las comunidades del interior deben vigilar la crecida de los ríos. La advertencia de tormenta tropical se extiende también a los condados de Maui, Oahu y Kauai.