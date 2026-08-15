Florida invierte 9 millones de dólares en un astillero de Pensacola y proyecta 2.000 empleos

Florida invierte 9 millones de dólares en el Puerto de Pensacola para ampliar la construcción naval y proyecta 2.000 empleos (REUTERS)

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El estado de Florida anunció una inversión de 9 millones de dólares para ampliar la construcción naval en el Puerto de Pensacola, un plan que apunta a crear unos 2.000 empleos y a sumar capacidad industrial para la fabricación de componentes destinados a submarinos y buques de guerra de la Marina de Estados Unidos. La medida fue presentada por el gobernador Ron DeSantis, tal y como recogió EFE.

La información, difundida por EFE, ubica el anuncio en Pensacola y lo vincula con el Florida Job Growth Grant Fund, un programa estatal orientado a financiar obras de infraestructura y proyectos de desarrollo económico. De acuerdo con ese reporte, el dinero se utilizará para levantar dos instalaciones de manufactura naval dentro del puerto, con mejoras de terreno, servicios públicos y nuevas plantas industriales.

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El proyecto apunta a reforzar la industria naval y la defensa

El plan en Pensacola prevé dos instalaciones de manufactura naval para fabricar componentes de submarinos y buques de guerra de la Marina de Estados Unidos

El plan contempla la construcción de dos instalaciones de unos 37.160 metros cuadrados en total. Esas plantas permitirán producir módulos navales complejos para submarinos y embarcaciones de superficie de hasta 122 metros de longitud, afirmó DeSantis durante el anuncio, citado por EFE.

El gobernador aseguró que la iniciativa busca ampliar la capacidad del estado en un sector considerado estratégico. En su presentación, sostuvo que “estamos construyendo sobre ese historial con una inversión de nueve millones de dólares para apoyar la construcción de dos instalaciones de fabricación de embarcaciones en el Puerto de Pensacola”, en una declaración traducida al español a partir de lo publicado por EFE.

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La apuesta oficial no se limita al movimiento económico local. DeSantis vinculó el proyecto con la necesidad de reforzar la base industrial marítima de Estados Unidos. En ese sentido, remarcó que “esta expansión apoyará la creciente necesidad nacional de crear capacidad adicional en la base industrial marítima”, una definición que el medio reprodujo al informar sobre el alcance de la obra.

El financiamiento incluye aportes estatales y una subvención millonaria

El proyecto se suma a los 3,9 millones de dólares que Florida asignó en 2023 al Puerto de Pensacola para mejoras y desarrollo marítimo

Los 9 millones de dólares comprometidos por el estado forman parte de un esquema más amplio. La ciudad de Pensacola obtuvo además 76 millones de dólares de Triumph Gulf Coast, señaló EFE. Ese respaldo financiero complementa el aporte estatal y da escala a una obra que las autoridades presentan como una plataforma para atraer empleo especializado e inversiones vinculadas a la manufactura marítima.

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El secretario de Comercio de Florida, J. Alex Kelly, también defendió el proyecto y sostuvo que el impulso a este tipo de iniciativas puede fortalecer tanto la economía regional como la capacidad productiva asociada a la defensa. En declaraciones recogidas por EFE, expresó que “al invertir en este proyecto, apoyar a nuestros socios locales y regionales y aumentar la capacidad de la base industrial de Florida, estamos fortaleciendo la creciente economía marítima del estado y haciendo nuestra parte para reforzar la seguridad nacional”.

El anuncio, además, se conecta con decisiones previas de la administración estatal. El reporte recordó que en 2023 el gobierno de DeSantis ya había asignado 3,9 millones de dólares del mismo fondo para mejoras en el Puerto de Pensacola. Aquella partida contribuyó al desarrollo de un centro marítimo de alto rendimiento y a la instalación del High Performance Center de American Magic, inaugurado en enero de 2026.

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El plan se inscribe en la etapa final de la gestión de DeSantis

La inversión llega en la recta final del mandato de Ron DeSantis, quien dejará el cargo en enero de 2027 tras completar su segundo período como gobernador. EFE indicó que el proyecto forma parte de una estrategia más amplia para promover sectores industriales con capacidad de generar puestos de trabajo calificados y consolidar actividades vinculadas con la infraestructura y la defensa.

Florida exhibe una fuerte presencia en la economía marítima. De acuerdo con los datos citados por el medio, el estado cuenta con 16 puertos marítimos de aguas profundas y 21 grandes instalaciones militares. A la vez, los puertos aportan alrededor de 19.500 millones de dólares al producto interno bruto y sostienen 1,2 millones de empleos directos e indirectos.

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El informe también indicó que Florida alberga más de 1.500 establecimientos dedicados a la construcción de barcos y embarcaciones, una cifra que representa cerca del 20% del total nacional. Bajo ese marco, el proyecto de Pensacola aparece como una pieza más dentro de una política orientada a ampliar la infraestructura productiva del estado y responder a la demanda de la industria naval estadounidense.