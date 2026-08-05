Casi 30 años después, el juicio por el crimen de Tupac Shakur llega a los tribunales de Las Vegas

La apertura del proceso judicial en Las Vegas vuelve a poner bajo la lupa uno de los homicidios más resonantes de la historia del rap (Ethan Miller/Pool via REUTERS)

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A casi tres décadas del asesinato de Tupac Shakur, la causa judicial por uno de los crímenes más notorios de la historia del rap entra en una etapa decisiva en Las Vegas.

El acusado es Duane “Keffe D” Davis, de 63 años, señalado por la fiscalía como el hombre que habría organizado el ataque armado en el que murió el artista en septiembre de 1996.

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NBC News informó que el proceso judicial está previsto para comenzar este lunes 10 de agosto y que el imputado enfrenta un cargo de asesinato con arma mortal, con el agravante de presunta vinculación con una pandilla.

El caso permaneció sin resolución durante años y se convirtió en una referencia permanente dentro de la cultura hip hop, tanto por la dimensión artística de Shakur como por el entramado de rivalidades que rodeó su muerte.

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Davis permanece detenido desde fines de 2023 por esta causa y se declaró inocente, de acuerdo con el reporte de NBC News.

El artista dejó una marca duradera en el hip hop por su obra, su exposición pública y el impacto de su muerte (Foto AP/Frank Wiese, archivo)

Qué se juzga y por qué el caso volvió a activarse

La acusación no apunta necesariamente a determinar quién apretó el gatillo aquella noche, sino a establecer si Davis organizó el ataque y facilitó el arma utilizada en el tiroteo.

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Tal y como explicó NBC News, los fiscales sostienen que el acusado ocupaba un lugar central dentro del grupo que viajaba en el Cadillac blanco desde el que partieron los disparos.

El ataque ocurrió el 7 de septiembre de 1996, cuando Tupac Shakur viajaba como acompañante en un BMW negro conducido por Marion “Suge” Knight, cofundador de Death Row Records.

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El rapero viajaba junto a Marion “Suge” Knight cuando el vehículo fue interceptado en una avenida de Las Vegas (90sHipHop)

Ambos salían de ver una pelea de Mike Tyson y se dirigían a un club nocturno donde el rapero tenía previsto asistir. En un semáforo cercano al Strip de Las Vegas, un Cadillac blanco se ubicó junto al BMW y desde allí abrieron fuego.

Shakur recibió varios disparos y murió seis días después. Knight sobrevivió con heridas menores. El expediente permaneció estancado hasta que las propias declaraciones públicas de Davis le dieron nuevo impulso.

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NBC News detalló que la investigación cobró fuerza luego de entrevistas, apariciones mediáticas y la publicación del libro Compton Street Legend, escrito junto a un coautor en 2019.

Tras el episodio armado en Las Vegas, el rapero no logró recuperarse de las heridas (Europa Press/Contacto/Columbia Pictures)

La teoría de la fiscalía y la estrategia de la defensa

Para los investigadores, el crimen tuvo como trasfondo una represalia. La hipótesis oficial indica que el ataque fue una respuesta a la golpiza que Tupac Shakur y personas de su entorno le dieron horas antes a Orlando “Baby Lane” Anderson, sobrino de Davis, en el hotel MGM Grand.

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Esa secuencia, afirmó NBC News, aparece como uno de los ejes del caso que llevará la fiscalía al juicio.

En ese contexto, los fiscales apoyan parte de su acusación en el contenido del libro de Davis y en registros de entrevistas concedidas a la policía y a medios de comunicación.

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En ese material, el acusado relató aspectos de la interna entre pandillas y describió movimientos dentro del vehículo desde el que se efectuaron los disparos. Uno de los puntos más sensibles del proceso pasa por la admisibilidad de esas declaraciones.

Para la fiscalía, la secuencia que precedió al tiroteo resulta clave para entender el móvil del caso (REUTERS/File Photo)

La defensa intentó impedir que el libro y una grabación de una entrevista policial de 2008 fueran utilizados en el juicio.

Sus abogados argumentaron que la obra tenía partes ficcionalizadas y que, al haber sido escrita con un coautor, no podía determinarse con certeza qué fragmentos correspondían realmente a Davis. También sostuvieron que una entrevista brindada a un grupo de trabajo federal había sido confidencial, según recogió NBC News.

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A la vez, los defensores remarcaron que no existe evidencia directa de que Davis haya ordenado el homicidio y cuestionaron la solidez de testimonios de personas que no estuvieron presentes en la escena del crimen. Esa será una de las discusiones centrales cuando avance el proceso.

Parte de la causa se apoya en declaraciones públicas del acusado y en el contenido de un libro publicado años después (Ethan Miller/Pool via REUTERS)

El trasfondo entre sellos discográficos, pandillas y una herida abierta

El expediente judicial también reconstruye un conflicto más amplio entre la escena musical de la época y estructuras criminales del oeste y el este de Estados Unidos.

La investigación retrata el asesinato como parte de una disputa entre Death Row Records y Bad Boy Records, además de su relación con facciones enfrentadas como Mob Piru y South Side Compton Crips.

NBC News indicó que testigos ante el gran jurado describieron vínculos entre integrantes de South Side Compton Crips y figuras cercanas a Bad Boy Records, sello fundado por Sean “Diddy” Combs.

La causa también reavivó referencias a figuras de peso en la industria musical de los años 90 (AP/Kathy Willens)

Del otro lado aparecía la asociación de Mob Piru con Death Row, la compañía para la que grababa Shakur junto a nombres como Snoop Dogg y Dr. Dre.

Dentro de esa trama, la muerte del rapero quedó instalada como uno de los episodios más oscuros de la rivalidad que marcó a la industria en los años 90.

La asociación entre Snoop Dogg y Tupac remite a uno de los períodos más influyentes de la escena hip hop estadounidense (2Pac)

La familia del músico sigue de cerca el juicio. Maurice “Mopreme” Shakur, hermanastro del artista, dijo a NBC News que atravesar esta instancia judicial resulta agotador y traumático, aunque mantiene una expectativa moderada sobre la posibilidad de conocer la verdad.

También planteó que aún hay aspectos que merecen mayor exploración, entre ellos las acusaciones mencionadas en el libro de Davis sobre una supuesta participación de Combs, algo que el empresario negó.

Con más de 75 millones de discos vendidos en todo el mundo, Tupac Shakur conserva un peso singular dentro de la historia del género. Sus canciones combinaron éxitos masivos con letras sobre violencia, familia, desigualdad y vida urbana.

Casi 30 años después de su muerte, el juicio contra Duane “Keffe D” Davis abre una nueva etapa en un caso que durante décadas osciló entre el mito, la investigación inconclusa y las confesiones públicas.