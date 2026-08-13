Whole Foods retira 43 productos en 12 estados por brote de salmonella en jalapeños mexicanos

Whole Foods Market retiró 43 productos con jalapeños en 12 estados por un brote multiestatal de salmonela vinculado a un productor de Sinaloa, México (REUTERS/Hannah Beier)

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Whole Foods Market se sumó el 12 de agosto al retiro masivo de productos con jalapeños desatado por un brote multiestatal de salmonella vinculado a un productor en Sinaloa, México. El supermercado propiedad de Amazon retiró 43 artículos en 12 estados y se une así a Chipotle, Qdoba, Trader Joe’s, Walmart y Target.

El retiro fue anunciado de forma simultánea por la empresa y por la FDA el mismo día, con sede de operaciones en Austin, Texas. Los artículos retirados se distribuyeron y vendieron —tanto en tiendas físicas como online— en Texas, Oklahoma, Luisiana, Arkansas, Wisconsin, Michigan, Illinois, Indiana, Iowa, Misuri, Kentucky y Ohio.

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Por qué se desató el retiro

La FDA y el CDC, junto con autoridades estatales y locales, investigan un brote multiestatal de infecciones por Salmonella vinculado a jalapeños frescos del distribuidor Coast Citrus Distributors. Un productor en Sinaloa que abastece a esa empresa fue identificado como la fuente potencial.

Coast Citrus Distributors aceptó retirar los chiles afectados, según informó la FDA a CBS News. A partir de esa decisión, Taylor Farms —a través de su filial Taylor Fresh Foods— también retiró sus productos, lo que arrastró a todas las tiendas que recibieron su mercancía.

La FDA y el CDC investigan el brote de salmonela asociado a jalapeños frescos del distribuidor Coast Citrus Distributors (REUTERS/Kevin Lamarque)

La Salmonella puede causar fiebre, diarrea —que en ocasiones es sanguinolenta—, náuseas, vómitos y dolor abdominal. En casos poco frecuentes, la bacteria ingresa al torrente sanguíneo y provoca infecciones arteriales, endocarditis o artritis, según advirtió la propia Whole Foods Market en su comunicado oficial.

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Los grupos con mayor riesgo son niños pequeños, personas mayores e individuos con sistemas inmunitarios debilitados. Hasta la fecha, no se reportaron enfermedades vinculadas a los productos retirados por Whole Foods.

Qué productos retiró Whole Foods y en qué fechas

Los 43 artículos retirados se dividen en dos grupos según sus fechas de consumo preferente. Todos son productos propios de Whole Foods Market, identificables por su código PLU en la etiqueta o en el recibo de compra.

El primer grupo abarca productos con fecha del 7 al 12 de agosto de 2026:

Salsa de guacamole suave sin tomate, extra pequeño (PLU 24367500000)

Salsa de guacamole suave sin tomate, pequeño (PLU 24293900000)

Salsa de guacamole suave sin tomate, pequeño (PLU 25745000000)

Salsa de guacamole suave sin tomate, extra pequeño (PLU 24367500000)

Salsa de guacamole suave sin tomate, extra pequeño (PLU 25658600000)

Salsa de guacamole picante sin tomate, pequeño (PLU 25745200000)

Salsa de guacamole picante sin tomate, pequeño (PLU 28432400000)

Salsa de guacamole picante sin tomate, extra pequeño (PLU 23501500000)

Salsa de guacamole picante sin tomate, extra pequeño (PLU 25744900000)

Dip de guacamole de pico de gallo mediano (PLU 29802800000)

Salsa de guacamole con granada, pequeño (PLU 27908100000)

Salsa de guacamole con granada, extra pequeño (PLU 27908500000)

Salsa de guacamole con maíz asado, pequeño (PLU 27132500000)

Salsa de guacamole con maíz asado, pequeño (PLU 24075300000)

Salsa de guacamole con maíz asado, extra pequeño (PLU 29956000000)

Salsa de guacamole con maíz asado, extra pequeño (PLU 29533500000)

Salsa de guacamole picante, pequeño (PLU 21212000000)

Salsa de guacamole picante, extra pequeño (PLU 21211900000)

Pico de Gallo suave, 473 ml (PLU 85001178876)

Salsa de mango y piña, 14 oz (PLU 82676681063)

Salsa de guacamole suave (PLU 21501700000)

Salsa de guacamole, grande (PLU 25705700000)

Trío de salsas (PLU 25926000000)

Guacamole picante original (PLU 25138200000)

Guacamole pequeño (PLU 25054100000)

Pico de Gallo (PLU 26383300000)

El segundo grupo corresponde a productos con fecha del 9 al 14 de agosto de 2026:

Salsa Brodie (PLU 46000037533)

Salsa de melocotón (PLU 46000046598)

Salsa de tomatillo (PLU 46000038736)

Salsa de mango tropical suave (PLU 46000039895)

Salsa de tomate de variedad antigua (PLU 22860200000)

Salsa Fresca, roja (PLU 46000049560)

Salsa Fresca (PLU 29648100000)

Salsa de mango, pequeño (PLU 25867600000)

Salsa de tomate tradicional (PLU 29648700000)

Salsa de tomatillo, grande (PLU 24118800000)

Salsa de tomate de variedad antigua, pequeño (PLU 25024800000)

Salsa para untar de verduras de primavera (PLU 24091700000)

Salsa para untar de mango y piña, 283 g (PLU 25867200000)

Condimento para hamburguesa de pavo con mango y piña caribeña, cocinada (PLU 21195900000 / 46000040275)

Condimento para hamburguesa de pavo con mango y piña caribeña, comida familiar cocinada (PLU 27578600000)

Condimento para hamburguesa de pavo con mango y piña caribeña FP, cocinada (PLU 25326800000 / 46000065697)

Condimento para hamburguesa de pavo con mango y piña caribeña, comida individual cocinada (PLU 27670200000)

La lista completa con todos los códigos está disponible en el sitio oficial de la FDA.

Qué deben hacer los consumidores

Whole Foods pidió a sus clientes no consumir ninguno de los productos listados. Quienes los hayan comprado pueden desecharlos o presentar un recibo válido en cualquier tienda de la cadena para obtener un reembolso completo.

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Whole Foods vendió los productos retirados en tiendas físicas y en línea de Texas, Oklahoma, Luisiana, Arkansas, Wisconsin, Michigan, Illinois, Indiana, Iowa, Misuri, Kentucky y Ohio (REUTERS/Lucy Nicholson/File Photo)

Para consultas adicionales, la empresa habilitó la línea 1-844-936-8255, disponible de lunes a viernes de 7:00 a 22:00 (hora central) y los fines de semana de 8:00 a 18:00.

El CDC y la FDA recomiendan no consumir, vender ni servir jalapeños incluidos en el retiro. Ante síntomas graves —diarrea persistente, fiebre alta o señales de deshidratación— se recomienda consultar a un médico.