Le dio un encendedor a una nena de 10 años y un fuego artificial le amputó varios dedos en Nueva York

Una niña de 10 años sufrió la amputación de varios dedos por la explosión de un fuego artificial M-80 en un parque de Staten Island, Nueva York (ABC7)

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Una niña de 10 años sufrió la amputación de varios dedos por la explosión de un fuego artificial M-80 en un parque de Staten Island, en Nueva York, y por el caso quedó detenido Joshua Moe, un empleado del Departamento de Parques de la ciudad, acusado de haberle facilitado un encendedor mientras estaba de servicio. Según informó NBC New York, el episodio ocurrió el martes por la tarde en General Douglas MacArthur Park.

La menor quedó internada tras la explosión, que además le provocó quemaduras y posibles lesiones en un ojo, de acuerdo con el relato de una amiga de la familia. La investigación policial derivó en cargos por poner en peligro a un menor y por conducta temeraria contra el trabajador de 24 años.

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Según los testimonios recogidos por medios locales, la niña encontró un M-80 sin detonar en la zona del parque y luego buscó a un adulto que le diera fuego. Varias personas se negaron a hacerlo hasta que el empleado municipal presuntamente le entregó un encendedor. Minutos después, se escuchó una explosión cerca de los baños y la menor salió con la mano izquierda ensangrentada.

La policía de Nueva York detuvo a Joshua Moe, empleado del Departamento de Parques, acusado de darle un encendedor a la menor para encender el M-80 (CBS New York)

Cómo ocurrió el accidente en el parque

Las autoridades situaron el hecho hacia las 18:45 del martes en General Douglas MacArthur Park, sobre Jefferson Street, en el sector de Dongan Hills o Midland Beach, según la denominación utilizada por los medios locales. Fue allí que, la niña le mostró el fuego artificial al empleado del sistema de parques y ese trabajador la ayudó a encenderlo antes de la explosión.

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Otros testimonios ampliaron la secuencia. Una amiga de la familia, Tyesha Thomas, declaró en NBC New York que la menor jugaba en un campo de béisbol cuando encontró el artefacto.

La policía encontró a la niña con heridas que describió como “catastróficas” en la mano izquierda. Los agentes le colocaron un torniquete antes de trasladarla al Hospital Universitario de Staten Island. El medio televisivo ABC7 indicó que la menor permanecía en condición estable, aunque había perdido varios dedos a causa del estallido.

La policía describió las heridas en la mano izquierda como catastróficas y los agentes le colocaron un torniquete antes del traslado (ABC7)

Qué se sabe sobre la víctima y sus lesiones

Personas cercanas a la familia señalaron que las secuelas no se limitaron a la mano. Tyesha Thomas dijo que la niña también sufrió quemaduras en el torso y que podría haber perdido parte de la visión en un ojo. La menor sigue hospitalizada y debe pasar por una segunda cirugía.

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Un residente citado por ABC7 sostuvo que la niña estaba consciente, podía hablar y se encontraba confundida por lo sucedido. Ese testimonio puso el foco en la responsabilidad adulta frente a la curiosidad infantil, una línea que también apareció en los dichos de allegados a la familia.

La amiga de la familia resumió el impacto del caso con una frase que fue recogida por NBC New York: “Nunca volverá a ser la misma”. En esa misma entrevista, sostuvo que la niña deberá crecer con una discapacidad por una falla de los adultos que estaban en el lugar.

La investigación señala que varias personas se negaron a ayudar a la niña hasta que el empleado municipal presuntamente le facilitó un encendedor (ABC7)

Arresto del empleado y cargos judiciales

La policía detuvo a Joshua Moe, el empleado del NYC Department of Parks and Recreation, después de la explosión. Las autoridades lo acusaron de poner en peligro el bienestar de un menor y poner en peligro imprudente con una conducta temeraria.

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ABC7 informó que el acusado le dijo a un agente: “Sí, le di el encendedor. No pensé que esto pasaría”. Ese mismo reporte añadió que el trabajador afirmó que la niña quería encender un fuego artificial y que él buscó ayudarle para que se divirtiera.

El miércoles, Moe ya compareció ante un tribunal penal de Staten Island y el juez le concedió libertad supervisada. Mientras que el medio amNewYork también reportó que el arresto quedó a cargo de efectivos de la comisaría 122 y que la investigación sigue abierta.

Joshua Moe compareció ante un tribunal penal de Staten Island y recibió libertad supervisada mientras continúa la investigación judicial (ABC7)

Contexto del hallazgo del explosivo y la revisión en curso

Todavía no existe una explicación oficial cerrada sobre cómo llegó el artefacto al parque. Una versión citada por allegados a la familia en NBC New York sostiene que equipos masculinos de béisbol que jugaron la noche anterior habrían encendido fuegos artificiales en el área y que uno de ellos quedó sin detonar. Esa hipótesis no fue confirmada por las autoridades.

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El contexto legal sí está claro. Todos los fuegos artificiales de consumo, incluidos petardos, bengalas y cohetes, están prohibidos en los parques de los cinco distritos de Nueva York. Portarlos, usarlos o encenderlos en esos espacios puede derivar en multas de hasta USD 1.000 o en cargos penales.

Los fuegos artificiales de consumo están prohibidos en los parques de Nueva York y el Departamento de Parques abrió una investigación interna sobre el caso (NBC New York)

El Departamento de Parques de Nueva York indicó que Joshua Moe había comenzado a trabajar en mayo como asistente estacional a través del Parks Opportunity Program y que su unidad disciplinaria abrió una investigación interna, mientras la policía mantiene abierta la pesquisa sobre el origen del M-80 y las responsabilidades alrededor de su presencia en el parque.

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