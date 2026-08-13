Estados Unidos creó un grupo de trabajo para prevenir el turismo de nacimiento y revocó más de 600 visas

Estados Unidos creó un grupo de trabajo para prevenir el turismo de nacimiento y reforzar el control migratorio (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Gobierno de Estados Unidos decidió intensificar la lucha contra el llamado turismo de nacimiento, una práctica en la que mujeres extranjeras viajan al país para dar a luz y obtener la ciudadanía estadounidense para sus hijos. Ante la preocupación por este fenómeno, la administración de Donald Trump anunció la creación del Grupo de Trabajo para la Prevención del Turismo de Nacimiento, una iniciativa que busca reforzar los controles migratorios y proteger la integridad del sistema de visas.

Según informó la agencia de noticias EFE, esta nueva estructura, encabezada por el Departamento de Estado (DOS), marca un giro en la política migratoria estadounidense al priorizar la identificación y sanción de quienes aprovechan las lagunas legales para obtener beneficios migratorios a través del nacimiento de sus hijos en territorio estadounidense. Desde su anuncio, el grupo puso en marcha una serie de medidas que buscan no solo frenar la entrada de turistas con fines de maternidad, sino desmantelar las redes que facilitan y lucran con este tipo de operaciones.

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El impacto más inmediato de esta política se ha visto reflejado en la revocación de más de 600 visas a extranjeros vinculados con el turismo de nacimiento. Según EFE, esta cifra representa un esfuerzo sostenido por parte de las autoridades para enviar un mensaje claro: quienes abusen del sistema de visas y quienes colaboren con ellos pueden perder su acceso y su futuro en Estados Unidos. La administración de Trump insiste en que esta acción es solo el primer paso de una estrategia más amplia.

La administración de Donald Trump revocó más de 600 visas a extranjeros vinculados con el turismo de nacimiento (Foto: AP)

La revocación de visas se ha realizado tras un minucioso proceso de investigación en el que se analizaron los antecedentes y movimientos migratorios de ciudadanos de diversas nacionalidades. El Departamento de Estado ha subrayado que las facultades discrecionales del secretario de Estado, Marco Rubio, han sido determinantes para ejercer sanciones rápidas y efectivas. El comunicado oficial resalta la convicción de la administración de utilizar todos los recursos legales disponibles para salvaguardar el sistema migratorio del país.

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El Grupo de Trabajo para la Prevención del Turismo de Nacimiento tiene como uno de sus principales objetivos la detección y sanción de quienes utilizan visas de no residentes para ingresar a Estados Unidos con fines de parto. Además, el grupo se ha propuesto establecer mecanismos de cooperación entre diferentes agencias y dependencias gubernamentales, tanto dentro como fuera del país, para identificar patrones y cerrar las brechas que permiten el desarrollo de esta industria.

Entre las funciones asignadas a este grupo, destaca la revisión exhaustiva de solicitudes de visa presentadas por mujeres embarazadas y la vigilancia de aquellas redes que, de forma organizada, promueven los llamados “servicios de parto en EEUU”. El enfoque no solo está puesto en las madres, sino también en quienes facilitan la obtención de visas y la gestión hospitalaria, así como en quienes instruyen a los clientes para ocultar el verdadero motivo de su viaje.

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El Departamento de Estado ha sido enfático al justificar estas medidas, asegurando que el turismo de nacimiento se ha transformado en una industria lucrativa que opera abiertamente bajo la promesa de “ciudadanía automática” y “un futuro sin fronteras” para los hijos de extranjeras. Según el DOS, estas empresas no solo asesoran en la obtención de visas y trámites hospitalarios, sino que, en algunos casos, llegan a falsificar documentos médicos o instruir a sus clientes para mentir sobre el propósito de su viaje. También se ha detectado que, tras el nacimiento, algunos padres evitan pagar las facturas hospitalarias, trasladando ese costo a los contribuyentes estadounidenses.

El Departamento de Estado encabeza la estrategia para detectar y sancionar el uso de visas con fines de parto en Estados Unidos

El departamento advierte que el fenómeno se promociona activamente mediante marketing en línea, lo que facilita la captación de clientes y la expansión de estas redes internacionales. “Los ciudadanos extranjeros que abusan del sistema de visas, así como quienes les ayudan a hacerlo, pueden perder su visa, su acceso y su futuro en Estados Unidos. Esto es solo el comienzo”, afirma el comunicado oficial.

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Durante las investigaciones, se han identificado diversas modalidades empleadas por los implicados en el turismo de nacimiento. Un ejemplo concreto es el de una pareja que, en dos ocasiones distintas, utilizó como pretexto una conferencia y un viaje de compras para justificar su entrada al país, ocultando el hecho de que la verdadera intención era que la madre diera a luz en suelo estadounidense. En la segunda ocasión, la pareja omitió informar que ya tenía un hijo nacido en Estados Unidos, lo que permitió que se les concediera una nueva visa.

Otro caso involucró a una funcionaria extranjera que solicitó una visa para representar a su gobierno durante una semana, pero permaneció tres meses en el país y dio a luz antes de marcharse. De igual forma, se detectó que una viajera que había solicitado una visa para vacacionar en Orlando (Florida), finalmente viajó a Los Ángeles (California) y dio a luz cinco días después de su llegada.

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El trabajo del grupo incluye la colaboración de personal de embajadas y consulados estadounidenses en distintas regiones del mundo, así como de agentes del Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos, encargados de la aplicación de las leyes migratorias en el ámbito doméstico. Este enfoque multidisciplinario permite analizar patrones de comportamiento, detectar irregularidades en las solicitudes de visa y coordinar acciones que van desde la revocación de permisos hasta el desmantelamiento de redes organizadas.

La estrategia estadounidense, que pone énfasis en la protección del sistema migratorio y la integridad de las fronteras, continuará evolucionando a medida que se identifiquen nuevas formas de turismo de nacimiento y se desarrollen mecanismos para enfrentarlas.

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