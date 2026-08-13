Un hombre mató a sus cuatro hijos y a su pareja antes de suicidarse en Kansas

Ronald H. Williams, de 53 años, mató a sus cuatro hijos y a la madre de los menores en su vivienda de Winfield, Kansas, el martes 11 de agosto de 2026, antes de quitarse la vida. La policía había recibido reportes de comportamiento agresivo del hombre en las semanas previas al crimen (ABC7)

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Un hombre de 53 años mató a sus cuatro hijos menores y a la madre de los niños antes de quitarse la vida en una vivienda unifamiliar de Winfield, Kansas, el martes 11 de agosto. El caso conmocionó a una comunidad pequeña donde la policía ya había recibido reportes de comportamiento agresivo del sujeto en las semanas previas.

La tragedia dejó seis personas muertas: las niñas Carol, de 9 años; Sarah, de 5; y Kelly Magee-Williams, de 3; el niño Ronald Jr., de 7; su madre, Kelly L. George, de 44 años, y el propio agresor. El jefe de policía de Winfield, Robbie DeLong, admitió en conferencia de prensa que jamás había visto un caso así en sus más de 20 años de carrera.

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La llamada al 911 que alertó a las autoridades

Todo comenzó a las 8:50 a.m. del martes, cuando el propio asesino marcó el número de emergencias. “Nuestros oficiales recibieron una llamada de un hombre que declaró haber matado a toda su familia y que estaba a punto de suicidarse”, dijo DeLong a NBC.

Los agentes que respondieron al llamado ya se encontraban a dos cuadras del lugar, atendiendo un accidente de tránsito sin relación con el caso. Esa cercanía acortó el tiempo de respuesta, pero no cambió el desenlace.

Cómo actuó la policía al llegar a la escena

El primer oficial que llegó a la vivienda se acercó a la entrada, pero se retiró al escuchar un disparo. A partir de ese momento, las autoridades establecieron un perímetro bajo el supuesto de que enfrentaban a una persona armada y atrincherada.

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El propio agresor llamó al 911 a las 8:50 a.m. para confesar el crimen. Más de dos horas después, un equipo SWAT forzó la puerta de la vivienda y encontró los seis cuerpos en el interior (ABC)

Más de dos horas después de la llamada, un equipo regional SWAT y agentes del Departamento del Sheriff del Condado de Cowley se sumaron al operativo. Poco antes de las 11 a.m., los agentes forzaron la puerta principal y hallaron los seis cuerpos en el interior de la casa, según NBC.

“Creo que cuando llamó al 911 fue preciso en lo que dijo, y cuando los oficiales llegaron a la escena, el último disparo fue autoinfligido”, declaró Jason Diaz, agente especial a cargo de la Oficina de Investigaciones de Kansas (KBI), según ABC7.

El historial del agresor y las señales previas

La policía de Winfield había recibido varias llamadas en las semanas anteriores al crimen por el comportamiento de Williams. Los reportes describían conductas de “comportamiento errático”, entre ellas enfrentamientos verbales y gritos a otras personas, según DeLong a ABC7.

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Los agentes también habían respondido en el pasado a la zona de la vivienda por reportes de disparos, aunque no lograron reunir pruebas suficientes para actuar. “Teníamos llamadas por comportamiento agresivo, pero no lo suficiente como para actuar”, reconoció el jefe DeLong.

La Oficina de Investigaciones de Kansas (KBI) asumió el caso con el objetivo de determinar el móvil. El jefe de policía Robbie DeLong descartó cualquier amenaza para la comunidad y reconoció que nunca había enfrentado un caso similar en más de 20 años de carrera (ABC)

Además, el registro estatal de agresores sexuales de Kansas consigna que Williams era un delincuente sexual registrado. En 1998, un juez aceptó su declaración de culpabilidad por dos cargos de intento de libertades indecentes con un menor y un cargo de agresión, todos relacionados con una víctima de 15 años, de acuerdo con los registros judiciales penales de Kansas recogidos por NBC. .

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“No puedo decir que algo hubiera indicado que llegaríamos a donde estamos hoy”, expresó DeLong al ser consultado sobre si los reportes previos eran suficientes para prever la tragedia en diálogo con ABC7.

La investigación en curso

La KBI se incorporó a la investigación con el objetivo principal de determinar el móvil del crimen. El agente Diaz confirmó que los investigadores ya entrevistaron a vecinos y que prevén hablar también con familiares.

DeLong fue enfático ante la comunidad: “Este fue un incidente aislado. No hay ninguna amenaza en curso”.