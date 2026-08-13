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Habló el policía fuera de servicio que enfrentó al tirador en el ataque con 3 muertos y 7 heridos en Idaho

Steve McClain contó por primera vez cómo actuó dentro de un local de In-N-Out Burger en Twin Falls el 1 de agosto, cuando asistió en la evacuación y colaboró con la llegada de otros efectivos

Retrato de policía uniformado frente a bandera de Estados Unidos. Persona agachada en una cocina industrial con equipos de metal en grabación
La primera declaración pública de Steve McClain sumó nuevos detalles sobre su respuesta dentro del local donde se produjo la balacera (Idaho State Police/Twin Falls Police Department)
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Las autoridades de Idaho difundieron por primera vez el testimonio del agente estatal Steve McClain, cuya identidad había quedado bajo reserva tras el tiroteo del 1 de agosto en Twin Falls.

La declaración se conoció en medio de una investigación que todavía no tiene una explicación oficial sobre el motivo del ataque, de acuerdo con ABC News.

En ese mensaje, el uniformado afirmó que su atención sigue puesta en las víctimas, en sus familias y en las personas afectadas por el episodio.

También sostuvo que actuó como creyó necesario frente a una situación extrema, tal y como indicó el comunicado de la Policía Estatal de Idaho citado por ABC News.

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Ese testimonio incorporó un nuevo elemento a la reconstrucción oficial de lo ocurrido en el local de In-N-Out Burger, donde el agente se encontraba al momento de los disparos.

Un hombre con gafas, camiseta oscura y pantalón azul sostiene un rifle. Detrás hay un auto blanco y la ventanilla de un local con el cartel 'Please pay here'. Se ve un logo de policía
Chad Williams, de 24 años, fue identificado por la policía como el autor del ataque armado en el restaurante de Twin Falls (Twin Falls Police Department - Idaho)

Qué hizo Steve McClain dentro del restaurante

La versión oficial indicó que McClain ayudó a evacuar a clientes y empleados apenas comenzó la balacera. Después, intentó ubicar el origen de la amenaza, afirmó la fuerza estatal.

Las autoridades también señalaron que el agente intercambió disparos con el atacante a través de una ventana.

Más tarde, McClain colaboró con los efectivos que llegaron al lugar y los orientó hacia la última dirección conocida del agresor. También ocupó una posición estratégica hasta que otro grupo pudo relevarlo, afirmó días atrás el jefe de la Policía de Twin Falls, Matthew Hicks.

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En esa misma conferencia, el funcionario definió esa intervención como “heroica e increíble”, tal y como citó ABC News.

El agente asistió a clientes y empleados en los primeros segundos del ataque y luego se sumó a la respuesta en el lugar (Twin Falls Police Department - Idaho).

La declaración pública del agente y el reconocimiento oficial

En su mensaje, Steve McClain remarcó que muchas personas dieron un paso al frente para ayudar a desconocidos pese al riesgo personal.

“Como muchas otras personas que estuvieron allí ese día, simplemente hice lo que creí que debía hacer. Mucha gente ayudó a completos desconocidos, a menudo con un gran riesgo personal, y agradezco su valentía y su compasión”, afirmó el agente en el comunicado oficial.

En su primer mensaje público, Steve McClain puso el foco en las víctimas, sus familias y las personas alcanzadas por el ataque (AP Foto/Andrew Eakin)
En su primer mensaje público, Steve McClain puso el foco en las víctimas, sus familias y las personas alcanzadas por el ataque (AP Foto/Andrew Eakin)

McClain también destacó el valor de su formación profesional. “Agradezco que mi entrenamiento me haya preparado para este incidente horroroso”, señaló, según difundió la Policía Estatal de Idaho y reprodujo ABC News.

El director de esa fuerza, Bill Gardiner, aseguró que el agente se expuso de manera voluntaria para proteger a otras personas. “Frente a una amenaza activa, se puso deliberadamente en peligro para proteger a otros. Al hacerlo, sin duda ayudó a salvar vidas”, sostuvo el funcionario.

La reserva sobre la identidad del policía respondió a un pedido de la fiscalía local. Más tarde, la fuerza informó que la difusión de su nombre no afectaría la investigación en curso.

Vista aérea de dos personas con rostro pixelado agachadas en la cocina de un restaurante In-N-Out con freidoras y mostradores de preparación
Autoridades policiales destacaron la respuesta del agente y consideraron que su intervención resultó decisiva en un momento crítico (Twin Falls Police Department - Idaho)

Otros civiles también enfrentaron al atacante

La investigación oficial también destacó la intervención de otras personas que estaban en la zona al momento del tiroteo. La policía indicó que dos civiles confrontaron al atacante y consideró que esa reacción ayudó a frenar la secuencia de violencia.

Uno de ellos fue Austin James Scott, un exagente de policía y exintegrante de la Policía Estatal de Idaho. Scott recibió un disparo y quedó entre los heridos, precisaron las autoridades en declaraciones reproducidas por ABC News.

Además, un video del episodio mostró que otra persona interceptó al agresor en un sendero peatonal. Hicks afirmó que ese hombre “se enfrentó con valentía al tirador, lo que dio tiempo a otras personas que bajaban por el sendero para darse vuelta y escapar”.

La policía también remarcó la reacción de civiles que auxiliaron a heridos y enfrentaron al agresor para frenar la secuencia (Kevin Bell Jr. vía AP)
La policía también remarcó la reacción de civiles que auxiliaron a heridos y enfrentaron al agresor para frenar la secuencia (Kevin Bell Jr. vía AP)

Gardiner sostuvo que la respuesta de los presentes resultó decisiva en varios momentos. “Incontables personas comunes tomaron decisiones extraordinarias ese día”, aseguró.

A su vez, remarcó que la fuerza reconoce el coraje de quienes asistieron a las víctimas, protegieron a terceros y actuaron en medio de una escena extrema.

El agresor fue identificado por la policía como Chad Williams, de 24 años. Las autoridades informaron que murió por una herida de bala autoinfligida.

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