Brote de salmonella en EE. UU.: Chipotle y Qdoba retiran jalapeños tras 345 casos en 27 estados

Un brote de salmonela enfermó a 345 personas en 27 estados de Estados Unidos tras el consumo de jalapeños contaminados (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Más de 340 personas enfermaron en 27 estados de Estados Unidos tras consumir jalapeños contaminados con salmonella. El brote fue vinculado a producto cultivado en Sinaloa, México, distribuido por Coast Citrus Distributors y retirado de los restaurantes Chipotle y Qdoba, según confirmaron los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) y la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA).

El CDC reportó 345 personas contagiadas con la cepa Salmonella Javiana, de las cuales 36 fueron hospitalizadas. No se registraron muertes.

Qué cadenas y estados resultaron afectados

Qdoba anunció el miércoles que retiró los jalapeños de todos sus locales de manera preventiva. “Tomamos en serio cualquier reporte que involucre la salud de nuestros clientes y estamos comprometidos a responder de manera apropiada”, señaló la cadena con sede en San Diego en un comunicado citado por CBS News.

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La FDA y el CDC vincularon los jalapeños con salmonela a producto cultivado en Sinaloa, México, y distribuido por Coast Citrus Distributors (QDOBA)

Chipotle había actuado un día antes: el martes, la empresa anunció que cambió de proveedor a partir del 20 de julio. Qdoba, por su parte, dejó de servir jalapeños el 28 de ese mismo mes, según informó la FDA.

Chipotle cambió de proveedor desde el 20 de julio y Qdoba retiró los jalapeños de todos sus locales el 28 de julio (AP Foto/Charles Krupa, Archivo)

Colorado y Minnesota concentran la mayor parte de los casos, con al menos 110 reportes cada uno. Los otros estados con contagios confirmados son:

Alabama

Arkansas

California

Georgia

Illinois

Indiana

Kansas

Kentucky

Luisiana

Michigan

Missouri

Montana

Carolina del Norte

Dakota del Norte

Nebraska

Ohio

Oklahoma

Carolina del Sur

Tennessee

Texas

Utah

Virginia

Washington

Wisconsin

Wyoming

El CDC aclaró que, tras el retiro del producto por parte de ambas cadenas, ninguna de las dos representa un riesgo activo para los consumidores.

Dónde y cómo se originó el brote

La FDA y el CDC rastrearon los jalapeños hasta un productor en Sinaloa cuyo producto llegó a Estados Unidos a través de Coast Citrus Distributors, empresa que abastecía tanto a restaurantes como a mayoristas.

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Coast Citrus aceptó retirar del mercado el lote implicado y notificó a todos sus clientes afectados, según informó la FDA. La agencia precisó que, hasta el momento, la empresa no parece haber distribuido jalapeños directamente a supermercados, aunque la investigación sigue abierta para descartarlo por completo.

La FDA informó que Coast Citrus retiró del mercado el lote implicado y notificó a los clientes afectados por los jalapeños de Sinaloa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las enfermedades comenzaron entre el 19 de junio y el 20 de julio, de acuerdo con los datos de la FDA. En Minnesota, el Departamento de Salud estatal identificó que 75 de los 84 residentes entrevistados habían comido en Chipotle entre el 14 de junio y el 14 de julio.

Síntomas de la salmonella y quiénes corren más riesgo

La salmonella puede manifestarse entre ocho y 72 horas después del consumo de alimentos contaminados. Según la Mayo Clinic, centro médico estadounidense, los síntomas más frecuentes son:

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Diarrea

Fiebre

Calambres estomacales

La mayoría de las personas sanas se recupera en pocos días o en una semana sin necesidad de tratamiento específico. Sin embargo, los niños pequeños, los adultos mayores y quienes tienen el sistema inmunitario debilitado pueden presentar complicaciones más graves, advirtió la FDA.

Medidas tomadas por empresas y autoridades

La FDA recomendó a consumidores y negocios no comer, vender ni servir jalapeños del lote retirado proveniente de Sinaloa mientras la investigación avanza. El CDC, a su vez, instó a verificar el origen de los jalapeños comprados recientemente y a contactar al punto de venta ante cualquier duda.

Antecedentes y seguimiento del caso

El caso llega en un momento de mayor escrutinio sobre la seguridad alimentaria en la industria restaurantera. Según Reuters, las autoridades también ampliaron una investigación paralela sobre un brote de ciclosporosis vinculado a lechuga servida en restaurantes Taco Bell, con origen en operaciones de la empresa Taylor Farms en el centro de México.

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Chipotle, además, ya había enfrentado brotes de enfermedades transmitidas por alimentos en el pasado, lo que la llevó a adoptar protocolos más estrictos.