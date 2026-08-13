“Bien de familia”: Flow lanza una serie conducida por la mamá de Lali

Personal anuncia el estreno exclusivo de ‘Bien de familia, la nueva serie documental conducida por Majo Riera llega el 27 de agosto al On Demand de Flow. (Flow)

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Personal confirmó el estreno de “Bien de familia”, una serie documental de entrevistas conducida por Majo Riera, que llegará el 27 de agosto al catálogo On Demand de Flow con un foco puesto en las madres de artistas de la música y el entretenimiento argentino.

El proyecto estará encabezado por Majo Riera, madre de Lali Espósito, quien asumirá la conducción de un ciclo de siete episodios dedicado a explorar la vida de mujeres que acompañaron el crecimiento personal y profesional de figuras con alta exposición pública. La presentación oficial se realizó este 12 de agosto de 2026 a través de un comunicado de Personal.

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Majo Riera conducirá “Bien de familia”, la serie documental que se estrenará el 27 de agosto en Flow. (Personal Flow)

La propuesta se centra en el costado menos visible de esas historias familiares. Según la información difundida por la compañía, la serie busca mostrar cómo esas madres atravesaron la crianza, el sostén cotidiano y la cercanía con trayectorias artísticas que luego alcanzaron una fuerte repercusión pública. El ciclo pondrá el acento en sus historias personales, sus tensiones y el vínculo con la exposición mediática.

Entre las entrevistadas figuran Marlene Rodríguez Miranda, madre de Evaluna, Mau y Ricky, además de esposa de Ricardo Montaner; y Sandra Viviana Quiroga, madre de Duki. A ese grupo se suman, de acuerdo con la información difundida sobre el proyecto, las madres de Emilia Mernes, Nicki Nicole, Milo J y Tiago PZK, en una serie de encuentros que también incluirán a la propia Lali Espósito.

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"Bien de familia” pondrá el foco en las historias personales detrás de figuras como Lali, Duki, Emilia Mernes y Nicki Nicole. (Personal Flow)

La producción plantea un recorrido por distintas ciudades, entre ellas Nogoyá, Rosario y Buenos Aires, con entrevistas que buscarán reconstruir el lugar que ocuparon esas mujeres en el desarrollo de las carreras de sus hijos. En el avance promocional, una de las participantes afirma: “Gracias a Nicki me di cuenta de que yo podía hacer cosas también, de manos que sostienen y abrazan”. Otra de las voces que aparecen en el tráiler sostiene: “Porque hay cosas que no se pueden transferir, ni vender, ni imitar. El único bien de familia que tengo”.

Riera también dejó una definición sobre el origen de la idea, según surge del material de difusión del lanzamiento. “Hace 20 años acompaño a mi hija en su carrera artística. Es muy difícil trabajar con un hijo”, señala en la presentación del ciclo. Más adelante agrega: “Un día alguien me dijo ‘dejá que te vea el seguidor’ y entendí lo invisible que era mi trabajo”, en una reflexión sobre el lugar de las madres que cumplen tareas de acompañamiento dentro de la industria del espectáculo.

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Majo Riera encabeza un ciclo de siete episodios sobre el vínculo entre madres e hijos en el mundo artístico. (Personal Flow)

El lanzamiento del tráiler sumó reacciones en redes sociales. Entre ellas apareció un mensaje de Lali Espósito, quien comentó “La Majo” junto a corazones, y también hubo expresiones de apoyo de figuras del ambiente artístico y de varias de las madres que participaron de la grabación.

Flow incorporará la serie a partir del jueves 27 de agosto dentro de su oferta On Demand, en un catálogo que reúne series, películas, documentales, música en vivo, noticias y deportes.

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