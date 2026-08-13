Uno de cada cinco niños en el mundo vive en zonas de guerra y conflictos

Islama, de 3 años, espera junto a su familia tras llegar a la frontera de Adré, Chad, huyendo de la violencia en Sudán. Créditos ACNUR - Andrew McConnell.jpg

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Uno de cada cinco niños y niñas en el mundo crece en zonas de guerra y conflictos armados, según las últimas estimaciones del Instituto de Investigación para la Paz de Oslo (PRIO). La cifra refleja una situación sin precedentes y fue difundida por la Fundación ACNUR Argentina, que promueve la campaña La Guerra NO es un Juego para visibilizar la problemática y convocar a la sociedad a colaborar.

Alrededor del 65% de la población infantil mundial reside en países afectados por conflictos armados. En estos escenarios, la violencia y la persecución fuerzan a familias enteras a abandonar sus hogares. Actualmente, 45 millones de niñas y niños se han visto obligados a huir para proteger sus vidas.

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Hisham, un niño sirio refugiado, durante un día lluvioso en el campamento de Za’atari, Jordania Créditos ACNUR - Shawkat Alharfoush

Las consecuencias de los conflictos armados sobre la infancia se extienden mucho más allá de la violencia directa. La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) alertó que millones de menores enfrentan dificultades severas para acceder a agua potable, atención médica, vacunas y educación.

Además, la destrucción de escuelas y hospitales y el bloqueo de la ayuda humanitaria por parte de grupos armados incrementan los riesgos para la niñez desplazada. Según datos de PRIO, 520 millones de niños y niñas viven en zonas de guerra y África se ha convertido en el continente más impactado, con más del 32% de su infancia bajo estas condiciones.

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El informe del Secretario General de Naciones Unidas presentado en junio de 2025 ante la Asamblea General y el Consejo de Seguridad detalló que las violaciones graves contra niños y niñas en conflictos armados aumentaron un 25% durante 2024. Estos delitos incluyen asesinatos, mutilaciones, reclutamiento forzado, secuestros, ataques a escuelas y hospitales y la obstrucción de la ayuda humanitaria.

El mismo documento registró un incremento del 44% anual de los ataques contra establecimientos educativos, lo que dejó a millones de estudiantes sin un espacio seguro donde aprender. En Ucrania, 5,3 millones de niños enfrentan dificultades para acceder a la educación y 115.000 han quedado completamente excluidos del sistema escolar.

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La infancia desplazada está sobrerrepresentada entre la población forzada a huir: representa el 29% de la población mundial, pero constituye el 38% de quienes debieron abandonar sus hogares. Entre 2018 y 2024, más de 2,3 millones de niños y niñas nacieron en condición de refugiados, lo que equivale a 330.000 nuevos casos cada año. En 2025, más de 200 millones de menores requirieron asistencia humanitaria en países con crisis prolongadas, como Sudán, Yemen, Ucrania y Haití.

La Fundación ACNUR Argentina impulsa desde 2022 la campaña La Guerra NO es un Juego con el objetivo de promover conciencia y movilizar recursos para la protección y asistencia de la niñez refugiada y desplazada. La agencia trabaja en coordinación con autoridades nacionales, organizaciones internacionales y socios locales para ofrecer atención, espacios seguros, apoyo psicosocial y oportunidades educativas que permitan a los niños y niñas reconstruir sus vidas. Entre las acciones prioritarias figuran la reunificación familiar, el registro de nacimientos y el apoyo a la infancia con discapacidad.

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Acel, de 5 años, junto al refugio de su familia en las afueras del centro de tránsito de ACNUR en Renk, Sudán del Sur. Créditos ACNUR - Andrew McConnell

“Ningún niño o niña debería acostumbrarse a oír alarmas antiaéreas, jugar entre escombros o saber que en cualquier momento puede verse obligado a huir para salvar su vida. En el Día de la Niñez es fundamental recordar que millones de chicos y chicas viven una infancia atravesada por el conflicto y el desplazamiento forzado. Cuando la guerra obliga a huir, la protección se vuelve urgente”, afirmó Paula Martínez Álvarez, directora de Comunicaciones de Fundación ACNUR Argentina.

La organización invita a colaborar a través de fundacionacnur.org/dona , con el objetivo de acercar asistencia a quienes más lo necesitan.