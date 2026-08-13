Crece la tensión entre Irán y Estados Unidos: el régimen condicionó la reapertura de Ormuz al fin del bloqueo naval

Embarcaciones en el estrecho de Ormuz, vistas desde Musandam, Omán. 3 de agosto de 2026. REUTERS/Stringer

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Irán rechazó este miércoles las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el estrecho de Ormuz y aseguró que la vía marítima sigue bloqueada, pese a que Washington sostiene lo contrario. La Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico (PGSA), organismo creado por Teherán en mayo para regular el tránsito por el paso, difundió un comunicado con esa posición, según informó Europa Press.

El organismo, sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por sus presuntos vínculos con la Guardia Revolucionaria Islámica, precisó que la reapertura solo se producirá si Washington acepta las condiciones fijadas por Teherán: el fin del bloqueo naval a los puertos iraníes, un alto el fuego que incluya al Líbano y la Franja de Gaza, y la liberación de los fondos iraníes congelados en el extranjero.

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El cruce de versiones se produce en el marco de una guerra que estalló el 28 de febrero, cuando Israel y Estados Unidos lanzaron una campaña militar contra instalaciones iraníes. Tras varias rondas de ultimátums y bombardeos, Trump y el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, firmaron el 17 de junio un memorando de entendimiento para poner fin a la guerra y a los bloqueos del estrecho, un acuerdo que no ha logrado normalizar el tránsito por la vía marítima, clave para el comercio energético mundial.

La posición de Trump y el impacto económico

Horas antes del comunicado de la PGSA, Trump había afirmado en su red social que “Estados Unidos tiene el control total sobre el estrecho de Ormuz” y que su Gobierno lo mantendría. Ante periodistas en la Base Conjunta Andrews, el mandatario había empleado una expresión similar días atrás, según recogió Bloomberg, al calificar el paso como “nuestro” mientras Washington y Teherán endurecían posiciones en unas negociaciones estancadas.

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Donald Trump en el Salón Oval de la Casa Blanca Europa Press

En sus mensajes, Trump acusó a Irán de sostenerse únicamente con “noticias falsas” y atribuyó al país una inflación del 300%, una cifra que no figura en los informes de organismos multilaterales y que debe entenderse como una afirmación del propio mandatario, no como un dato verificado. El Fondo Monetario Internacional proyectó en julio un encarecimiento medio del petróleo de USD 89 por barril para 2026, un 9% por encima de sus previsiones de abril, como consecuencia directa del conflicto.

El estrecho de Ormuz, por el que transita alrededor de una quinta parte del petróleo que se comercia en el mundo, se ha convertido en el principal instrumento de presión de Irán frente a Washington desde que Teherán reforzó el bloqueo naval en respuesta a los ataques israelí y estadounidense. La Agencia Internacional de la Energía advirtió que el crecimiento de la demanda energética previsto para 2026 se ha revertido en una caída, ante la insuficiencia de rutas alternativas como el oleoducto saudí Petroline o el emiratí Habshan-Fujairah.

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Las operaciones en la zona y el estancamiento diplomático

El Ejército de Estados Unidos informó este miércoles de que sus fuerzas redirigieron 59 buques comerciales, inutilizaron tres embarcaciones y abordaron otras dos para hacer cumplir el bloqueo impuesto a los puertos iraníes, en una operación que Washington describe como garantía de “cumplimiento” de sus restricciones. Teherán, por su parte, ha respondido en el pasado con ataques intermitentes contra barcos que intentaron cruzar el paso sin autorización de la PGSA, según constató Bloomberg.