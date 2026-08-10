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Una madre de Dakota del Norte fue acusada de apuñalar hasta la muerte a 2 de sus hijos en un caso que la policía describió como “horrible”

La investigación judicial indica que un bebé de 5 meses y un nene de 3 años murieron en Mandan y que otro chico de 1 año sobrevivió luego de una cirugía

Una mujer con cabello oscuro largo y una camiseta clara posa de frente en una fotografía policial con un fondo gris claro
El caso quedó bajo investigación judicial después de la muerte de 2 menores y las heridas sufridas por un tercer niño en una vivienda de Mandan (Burleigh County Detention Center)
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En una casa de Mandan, en Dakota del Norte, los agentes encontraron a 3 niños pequeños heridos dentro de un dormitorio, según la policía y documentos judiciales citados por medios de Estados Unidos.

Dos de ellos murieron y un tercero sobrevivió con heridas graves, de acuerdo con esas fuentes.

El caso quedó bajo investigación después de que la madre de las víctimas, Kailey Erhart, de 22 años, fuera detenida en el lugar y acusada de 9 cargos, entre ellos 2 de asesinato y 1 de intento de asesinato.

Un bebé con mono gris bebe de un biberón en un asiento con arnés; al lado, una niña con camiseta y shorts sonríe en un caballo de carrusel
La acusación incluye 2 cargos de asesinato dentro de una causa penal que también contempla intento de homicidio y otros delitos violentos (GoFundMe)

De acuerdo con Fox News, que citó a la policía local y a la televisora estatal KFYR, el episodio ocurrió el 6 de agosto de 2026 en una vivienda de South Frontier Trail.

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El Departamento de Policía de Mandan informó que los agentes llegaron a las 5:42 p. m. tras recibir un aviso sobre una madre que presuntamente había atacado a sus hijos.

La primera escena que encontraron los oficiales quedó descrita en la declaración jurada citada por Valley News Live, una estación de televisión de Dakota del Norte, y por KFYR.

Según esas coberturas, Erhart sostenía un cuchillo de cocina contra su propio cuello y estaba cubierta de sangre cuando la policía ingresó a la vivienda. El texto añade que soltó el arma y les dijo a los agentes que la mataran.

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Una mamadera rosa está tirada en el suelo frente a una casa móvil blanca con un porche y una bicicleta
Los agentes ingresaron a una casa de South Frontier Trail, en Mandan, tras un llamado de emergencia que alertó sobre un ataque dentro de la vivienda (KFYR)

Qué surge del affidavit y de la policía

Después de reducirla, los oficiales recorrieron la casa y encontraron a los 3 menores en un dormitorio. Valley News Live, a partir del documento judicial del caso, informó que presentaban heridas cortantes en el cuello.

La policía señaló que un niño de 3 años y un bebé de 5 meses murieron por esas lesiones. El tercero, de 1 año, sobrevivió después de una cirugía. KFYR agregó que las autoridades aún no difundieron una actualización detallada sobre su estado de salud.

La pesquisa inicial ubica el ataque después de un episodio previo dentro de la misma vivienda. Según el documento citado por Valley News Live, el padre declaró ante los investigadores que Erhart había hablado de suicidarse y de matar a los chicos. También dijo que tenía previsto divorciarse de ella.

Esa misma versión sostiene que, ese día, él logró quitarle una pistola, desarmarla y dispersar sus piezas por la casa.

Un bebé con el rostro borroso yace en una cama de hospital con una pulsera identificativa, tubos, vías y vendajes.
El niño de 1 año sobrevivió al episodio y fue operado, mientras las autoridades mantienen bajo reserva nuevos detalles sobre su evolución (Imagen Ilustrativa Infobae/GoFundMe)

El expediente incorpora además otro elemento central del caso. De acuerdo con Valley News Live, los investigadores recuperaron del teléfono del padre un video en el que Erhart aparecía con 1 de los niños y un arma en la cintura, mientras decía “Despídete de tus hijos”.

KFYR, que también citó el affidavit, informó que antes del ataque la mujer persiguió con un cuchillo al padre y a la abuela de los menores para obligarlos a salir de la vivienda.

Hombre con gafas en primer plano izquierdo, mujer de cabello largo con uniforme de reclusa en primer plano derecho, oficial y personas en fondo
Kailey Erhart, de 22 años, fue detenida en el lugar y quedó imputada en una causa que sigue abierta en Dakota del Norte (KFYR)

La audiencia y el estado del caso

Las autoridades expusieron parte de esa secuencia durante la primera comparecencia judicial. KFYR informó que la jueza Marina Spahr fijó una fianza de USD 3 millones en efectivo.

Según ese medio, la magistrada justificó esa decisión por “la violencia extrema de los cargos alegados y la amenaza para la comunidad, las víctimas y los niños”.

El tribunal también dictó una orden de no contacto para impedir que la acusada se comunique con las víctimas sobrevivientes o con familiares.

Primer plano de la jueza Marina Spahr con cabello rizado y gafas, sentada detrás de un monitor, con un cartel de identificación en el estrado
La jueza Marina Spahr fijó una fianza de 3 millones de dólares en efectivo y ordenó restricciones de contacto con sobrevivientes y familiares (KFYR)

La policía de Mandan evitó difundir una hipótesis definitiva sobre el móvil. El jefe Jason Ziegler sí habló del impacto que dejó la escena entre los primeros respondedores.

En declaraciones recogidas por Fox News, sostuvo que se trató de uno de los cuadros más duros que sus agentes probablemente verán en toda su carrera.

En otra cobertura de KFYR, el mismo funcionario dijo que el hecho afectó a la comunidad, a las familias involucradas y al personal de emergencia.

Hombre con uniforme de policía y gafas habla en podio con micrófono de KFYRTV; fondo azul con logos del Departamento de Policía de Mandan
El jefe policial Jason Ziegler dijo que la escena dejó una fuerte impresión entre los primeros agentes que ingresaron al domicilio (KFYR)

El affidavit citado por Valley News Live y KFYR también incorpora datos sobre antecedentes de salud mental. Según esos reportes, el padre había comunicado previamente amenazas de autolesión y de daño a los niños a servicios de salud mental, y Child Protective Services había tomado conocimiento de esas advertencias.

Los mismos medios añadieron que Erhart había estado internada en una institución de salud mental entre 12 y 18 meses antes del caso y que, de acuerdo con el documento citado, al momento del hecho estaba medicada y autorizada para estar con sus hijos.

Una camioneta pickup blanca estacionada frente a una casa modular blanca y gris, con el número 1205 visible, un cobertizo y árboles al fondo
El expediente citado por medios locales incorporó antecedentes de salud mental y reportes previos sobre amenazas de autolesión y daño a los menores (KFYR)

Kailey Erhart no presentó una declaración de culpabilidad, según KFYR y Fox News. La audiencia preliminar y la imputación formal quedaron programadas para el 6 de octubre.

El caso sigue abierto y lo que se conoce hasta ahora surge del affidavit citado por medios de Estados Unidos, de la evidencia recolectada dentro de la vivienda y de las próximas actuaciones en los tribunales de Dakota del Norte.

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