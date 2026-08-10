El triatlón de Nueva York regresará luego de estar cancelado hace años: qué hay que saber

El Big Apple Triathlon volverá a Nueva York el 10 de octubre de 2026 con el objetivo de restablecer un triatlón atravesado por cancelaciones y dudas sobre el agua del río Hudson (REUTERS/Jordan Tovin)

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El triatlón volverá a Nueva York el sábado 10 de octubre de 2026 con el regreso de una prueba histórica al calendario de la ciudad, ahora bajo el nombre Big Apple Triathlon y con la meta de restablecer una competencia que en los últimos años quedó atravesada por cancelaciones, problemas de calendario y dudas sobre la calidad del agua del río Hudson.

Según informó NBC New York, la prueba reunirá a más de 2.000 atletas en un circuito que incluirá natación, ciclismo por la West Side Highway y carrera a pie en Central Park.

La competencia marcará el retorno de un triatlón a la ciudad tras la frustrada edición de 2024 y después de un 2023 en el que el tramo de natación quedó suspendido por lluvias intensas que alteraron las condiciones del Hudson River.

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La nueva edición contará con la organización de Alpha Win, una empresa con base en el estado de Nueva York que asumió el relanzamiento del evento con un formato renovado y una fecha otoñal.

La nueva edición del triatlón de Nueva York reunirá a más de 2.000 atletas en un circuito con natación en el Hudson, ciclismo por la West Side Highway y carrera en Central Park (CBS New York)

Del antiguo New York City Triathlon al nuevo relanzamiento

Durante más de dos décadas, la ciudad fue sede de una de las carreras más reconocidas del calendario norteamericano. Triathlete recordó que el New York City Triathlon debutó en 2001 y llegó a convertirse en una cita de referencia para profesionales y aficionados, con una combinación que definió su identidad desde el inicio: una natación en el Hudson, un tramo de ciclismo por una autopista cerrada al tránsito y un cierre dentro de Central Park.

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En sus años de mayor convocatoria, la competencia llegó a reunir hasta 4.000 participantes y atrajo a figuras del deporte internacional. Ese antecedente explica parte de la expectativa por el regreso. Para una parte del ambiente del triatlón, la ausencia de la prueba dejó vacante una cita de gran peso simbólico dentro de una ciudad que ya concentra otras grandes competencias de resistencia.

Serie de problemas que interrumpieron la continuidad

La recuperación del evento llega después de varios años inestables. Desde 2017, la prueba afrontó una sucesión de contratiempos vinculados con el clima extremo, la pandemia y las condiciones del agua, según un repaso de Triathlete. A ese cuadro se sumó la dificultad para sostener una fecha operativa dentro del calendario de una ciudad con alta densidad de eventos y exigencias logísticas excepcionales.

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El último antecedente directo ocurrió en 2023. NBC New York informó que en aquella edición se canceló la parte de natación después de lluvias intensas que afectaron las condiciones del Hudson. Más tarde, en 2024, la competencia quedó suspendida por completo antes de abrir inscripciones, después de que el organizador de entonces, Supertri, no lograra coordinar una fecha viable con la ciudad.

Esa secuencia dejó al triatlón fuera de Manhattan y reforzó la idea de que sostener una carrera de esta escala en Nueva York depende tanto del interés deportivo como de la capacidad para superar exigencias administrativas, ambientales y operativas.

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El regreso del Big Apple Triathlon se producirá después de la cancelación total de 2024 y de la suspensión de la natación en 2023 por lluvias intensas en el Hudson (CBS New York)

Cómo será el recorrido y qué distancias tendrá

La nueva prueba ofrecerá versiones sprint y olímpica. El medio local de NBC indicó que el formato sprint incluirá 1.500 metros de natación, 19,9 kilómetros (12,4 millas) de ciclismo y 4 kilómetros (2,5 millas) de carrera. La distancia olímpica extenderá el recorrido en bicicleta a 39,9 kilómetros (24,8 millas) y la carrera a pie a 10 kilómetros (6,2 millas).

Triathlete agregó un detalle singular del diseño: ambas modalidades compartirán la misma distancia de natación. Tommy Struzzieri, responsable de Alpha Win, explicó que la decisión responde a la lógica del circuito en el Hudson, ya que el trayecto será con corriente a favor. Según su descripción, un tramo más corto para la modalidad sprint dejaría una sección de agua demasiado breve.

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El recorrido de ciclismo conservará el esquema tradicional sobre la West Side Highway. Los atletas avanzarán hacia el norte, girarán en un punto ya utilizado en ediciones anteriores y regresarán hacia una única zona de transición. La parte pedestre se dividirá con leves diferencias entre modalidades antes de confluir en la llegada dentro de Central Park.

El Big Apple Triathlon ofrecerá distancias sprint y olímpica, con 1.500 metros de natación en ambas modalidades y recorridos distintos de ciclismo y carrera (CBS New York)

Debate por el agua del Hudson y la apuesta por octubre

La natación en el Hudson vuelve a ocupar un lugar central en la conversación sobre la prueba. NBC New York citó a la organización Hudson River Park, que afirmó que la calidad del agua mejoró de forma amplia tras 40 años de regulaciones ambientales. El propio Struzzieri declaró a ese medio que la organización no permitiría una experiencia insegura para los participantes.

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El director de carrera sostuvo que trabajan con el Departamento de Protección Ambiental de Nueva York sobre los controles necesarios y rechazó la idea de que el río siga asociado de manera automática a malas condiciones sanitarias. Aun así, admitió que lluvias fuertes durante varias semanas pueden alterar la calidad del agua, una situación que no sería exclusiva de este circuito.

Otro cambio importante será la fecha. La prueba se disputará en octubre y no en pleno verano. Para el organizador, ese traslado debería ofrecer temperaturas más favorables para competir y una temperatura del agua cercana a 21℃ (70℉), compatible con el uso de traje de neopreno.

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La calidad del agua del río Hudson sigue en el centro del triatlón de Nueva York, mientras la organización trabaja con controles del Departamento de Protección Ambiental (CBS New York)

Quiénes participarán y a qué público apunta el regreso

La nueva etapa apunta a una base amplia de competidores. NBC New York señaló que esta edición espera participantes de 30 estados y 13 países, mientras que Triathlon Magazine añadió que el evento incluirá, además de las distancias sprint y olímpica, divisiones de aquabike, relevos y categorías pensadas para para atletas y debutantes.

Struzzieri afirmó que el cupo inicial será de 2.500 atletas, dividido de forma equilibrada entre las dos principales distancias. También anticipó una salida para profesionales antes de las olas por edad y remarcó un interés especial por fortalecer la participación del deporte adaptado en la antesala de los Juegos Paralímpicos de 2028.

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El regreso del triatlón de Nueva York apuntará a atletas de 30 estados y 13 países, con cupo para 2.500 participantes, relevos, aquabike y deporte adaptado (CBS New York)

Entre los nombres ya vinculados con la prueba aparece el francés Grégoire Berthon, identificado como paralímpico y futuro debutante en triatlón en la ciudad. El medio NBC News también recogió el testimonio de Abhinav Kasamsetty, de 27 años, que se inscribió para su primera experiencia en la disciplina.

La apuesta de los organizadores es reunir ese abanico de perfiles en una edición que volverá a cerrar dentro de Central Park el 10 de octubre de 2026.