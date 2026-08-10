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Conmoción en Tailandia: un ex diputado mató a tiros a un funcionario por una deuda y se entregó a la policía

El ataque ocurrió en el estacionamiento del organismo administrativo provincial en Nonthaburi, al norte de Bangkok, cuando el agresor se acercó al vehículo del titular y disparó por la ventanilla, dejando además a un chofer lesionado

El agresor fue identificado como Chalong Riewrang, ex diputado por Nonthaburi, y se entregó a las autoridades tras abrir fuego. (REUTERS/Arnun Chonmahatrakool)
El agresor fue identificado como Chalong Riewrang, ex diputado por Nonthaburi, y se entregó a las autoridades tras abrir fuego. (REUTERS/Arnun Chonmahatrakool)
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Un ex diputado tailandés mató este lunes al presidente de un organismo provincial en Nonthaburi, al norte de Bangkok, después de abrir fuego en el estacionamiento de un edificio gubernamental. El ataque dejó además a otra persona herida y ocurrió tres días después de otro tiroteo en la misma provincia que reabrió el debate sobre las armas en Tailandia.

La víctima fue Thongchai Yenprasert, presidente de la Organización Administrativa Provincial de Nonthaburi. Recibió disparos en el cuello y el pecho, fue trasladado en estado crítico a un hospital y murió por una hemorragia que los médicos no lograron controlar, según el director del hospital Phra Nang Klao, Sakon Sukprom.

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El episodio se produjo en una provincia que ya estaba bajo presión por la violencia armada. El viernes, un adolescente de 14 años mató a sus abuelos y a otras seis personas en su casa y en su escuela, también en Nonthaburi, antes de suicidarse. Ese caso fue el tiroteo más mortífero en casi un lustro y el segundo en una escuela en lo que va del año.

El atacante se entregó tras disparar a corta distancia

La policía afirmó que solo Chalong Riewrang disparó, aunque en el vehículo de la víctima también hallaron un arma que no fue utilizada. (REUTERS/Arnun Chonmahatrakool)
La policía afirmó que solo Chalong Riewrang disparó, aunque en el vehículo de la víctima también hallaron un arma que no fue utilizada. (REUTERS/Arnun Chonmahatrakool)

El agresor fue identificado como Chalong Riewrang, de 71 años, quien ocupó tres veces una banca como diputado por Nonthaburi. Tras el ataque, se entregó a las autoridades.

En una rueda de prensa improvisada en una comisaría, rodeado de policías, Chalong dijo que siguió a Thongchai hasta su auto, golpeó la ventanilla y le pidió hablar. Según su versión, sacó el arma después de que la víctima se negara y de que el conductor le apuntara.

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La investigación indicó que el tiroteo se originó por una deuda privada de 11 millones de baht, equivalentes a más de USD 330.000. (REUTERS/Arnun Chonmahatrakool)
La investigación indicó que el tiroteo se originó por una deuda privada de 11 millones de baht, equivalentes a más de USD 330.000. (REUTERS/Arnun Chonmahatrakool)

El comandante policial regional, Wattana Yeechin, confirmó que Chalong fue el único que disparó. También dijo que ambas partes tenían armas, aunque el arma hallada en el vehículo de Thongchai no había sido utilizada y las cámaras de seguridad mostraron que solo el ex diputado abrió fuego.

Chalong disparó a corta distancia contra el vehículo de Thongchai. La consecuencia inmediata fue la muerte del jefe del organismo provincial y una nueva sacudida política y de seguridad en Nonthaburi, en medio de una discusión nacional por la circulación de armas.

La disputa giró en torno a USD 330.000

Thongchai Yenprasert recibió disparos en el cuello y el pecho, fue hospitalizado en estado crítico y murió por una hemorragia en Nonthaburi. (REUTERS/Arnun Chonmahatrakool)
Thongchai Yenprasert recibió disparos en el cuello y el pecho, fue hospitalizado en estado crítico y murió por una hemorragia en Nonthaburi. (REUTERS/Arnun Chonmahatrakool)

Según Wattana, el motivo del ataque fue una deuda privada de varios millones de baht. El ex diputado sostuvo que la víctima le debía unos 11 millones de baht, equivalentes a más de USD 330.000, y que le había pedido la devolución en repetidas ocasiones durante años.

El gobernador de Nonthaburi, Chestha Mosikarat, dijo que el sospechoso y la víctima eran amigos desde hacía mucho tiempo. También señaló que el incidente probablemente se originó en un malentendido.

El conductor de Thongchai también resultó baleado, con una herida en el brazo derecho. Fue operado con éxito y se recupera favorablemente.

La nueva agresión volvió a instalar una discusión ya abierta en el país. Tailandia tiene una de las tasas de posesión de armas más altas de la región, con unos 10 millones de armas en circulación, cerca de una por cada siete habitantes.

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