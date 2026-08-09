Qué programas de ayuda y crédito hay para pequeños negocios en Miami-Dade y cómo solicitarlos

Miami-Dade puso en marcha un plan integral para pequeños negocios con créditos, contratos, asistencia técnica y apoyo en permisos (City of Hialeah)

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Miami-Dade lanzó un plan para que el gobierno condal apoye a pequeños negocios con créditos, contratos, asistencia técnica y ayuda en permisos.

La estrategia acompaña a emprendedores desde la idea inicial hasta la expansión y responde al crecimiento empresarial del condado.

El impulso se basó en que en 2025 Miami-Dade fue el principal destino de Estados Unidos para solicitudes de pequeños negocios, con cerca de 4.900 nuevas inscripciones por cada 100.000 habitantes. El condado buscó ir más allá de atraer grandes corporaciones.

Según Diario Las Américas, la iniciativa se organizó en el primer Plan Integral para Pequeños Negocios Locales de Miami-Dade, que concentró recursos antes dispersos.

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El modelo fue de “no wrong door”: cualquier dependencia debía conectar al empresario con el servicio necesario.

Miami-Dade fue situado en 2025 como el principal destino de Estados Unidos para solicitudes de pequeños negocios, con cerca de 4.900 inscripciones por cada 100.000 habitantes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Manny Cid, subdirector de Desarrollo de Pequeñas Empresas y Negocios Locales del Departamento de Adquisiciones Estratégicas de Miami-Dade, dijo: “El enfoque es tener un Gobierno condal que pueda verse como un socio en el desarrollo de tu negocio”.

<b>El condado unificó financiamiento, capacitación y contratación pública en una sola ruta</b>

El documento organizó recursos en siete pilares: capacitación y apoyo educativo, desarrollo de capacidades y asistencia empresarial, capacidad financiera, participación comunitaria y visibilidad, alianzas estratégicas, comunicación e innovación e infraestructura digital y modernización de datos.

Cid explicó que la ayuda incluyó a personas sin experiencia en contratos públicos ni conocimientos para crear empresas.

“Si alguien quiere abrir un negocio, ya llegamos a un punto donde lo podemos ayudar a escribir su business plan, su plan de mercadeo, buscar dinero para empezar, encontrar espacios de oficina y acceder a todo lo que necesita para emprender en Miami-Dade”, afirmó.

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El condado ofreció sin costo el registro como proveedor y orientó a firmas que buscaban certificarse como Small Business Enterprise (SBE), facilitando el acceso a oportunidades reservadas o sujetas a metas para pequeñas empresas.

El Plan Integral para Pequeños Negocios Locales de Miami-Dade concentró recursos dispersos y aplicó un modelo de “no wrong door” para derivar a cada empresario al servicio que necesitaba (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Departamento de Adquisiciones Estratégicas trabajó con más de 1.700 empresas SBE certificadas, ofreciéndoles asistencia técnica y gerencial, reuniones individuales, orientación sobre problemas contractuales, seguimiento de pagos y participación en encuentros antes y después de las adjudicaciones.

Cid dijo que detectar una licitación o conseguir una certificación no garantizaba la capacidad para asumir el trabajo si faltaban empleados, maquinaria, capital, seguros o experiencia administrativa.

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“Los ayudamos a estar listos, porque muchas personas quieren participar en contratos, pero no tienen suficientes empleados, maquinaria o capacidad. Les damos asistencia técnica para que lleguen al punto donde pueden competir”, agregó.

La estrategia contempló que muchas firmas fueran subcontratistas antes de aspirar a contratos principales. El condado compró asfalto, materiales para aceras, autobuses, uniformes, mantenimiento, alimentos para animales y otros bienes y servicios.

Desde el inicio de la alcaldía de Daniella Levine Cava, Miami-Dade ayudó a que cerca de USD 3.000 millones en contrataciones y oportunidades económicas permanecieran en el condado para pequeños negocios, según Cid.

Miami-Dade trabajó con más de 1.700 empresas SBE certificadas y les brindó asistencia técnica, orientación contractual, seguimiento de pagos y apoyo para competir por contratos públicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

<b>Los préstamos llegan hasta USD 75.000 y el programa SPED puede perdonar deudas</b>

Uno de los instrumentos centrales fue la Vendor Academy, creada en marzo de 2023 para explicar el funcionamiento de la contratación pública.

Los talleres cubrieron registro como proveedor, métodos de compra, condiciones contractuales, pagos, certificaciones SBE, normas legales y uso del portal eSupplier.

La academia ofreció sesiones mensuales de incorporación para nuevos proveedores, foros virtuales dos veces al año y campamentos trimestrales de registro en varias instalaciones. También preparó videos en inglés, español, creole haitiano y mandarín, con planes de añadir contenidos en portugués.

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Otro recurso fue el programa Mentor-Protégé, que vinculó durante un año a pequeñas empresas con compañías consolidadas del sur de Florida.

Los mentores evaluaron fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, y desarrollaron planes para mejorar administración, competitividad y capacidad de expansión.

El condado ordenó su estrategia en siete pilares e incluyó ayuda para crear un business plan, buscar financiamiento y acceder al registro como proveedor y a la certificación SBE (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se sumó un programa de mentoría empresarial en alianza con Strive305 y el Beacon Council, que ofreció formación en liderazgo, finanzas, planificación estratégica y preparación para contratos con instituciones públicas.

Un estudio de 2024 citado por Cid identificó tres obstáculos entre los pequeños negocios de Miami-Dade: acceso al capital, permisos y mercadeo. El condado enfocó esfuerzos en estos tres puntos.

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En lo financiero, el RISE Miami-Dade Fund ofreció préstamos de hasta USD 75.000 con una tasa equivalente a la preferencial menos un punto porcentual. Requisitos: puntuación crediticia mínima de 620 y al menos dos años de operación.

El departamento organizó talleres trimestrales para orientar a los solicitantes del fondo, ayudando con formularios, requisitos y alternativas de financiamiento.

Para empresas SBE certificadas hubo servicios vinculados con fianzas, capital de movilización, líneas de crédito y préstamos para capital de trabajo, además de reuniones individuales para recomendar canales de crédito adecuados.

El Special Economic Development Program (SPED) ofrecía hasta USD 300.000 a negocios que crearan tres empleos permanentes para residentes de zonas de bajos ingresos, a razón de USD 100.000 por puesto, pudiendo perdonar la deuda si se cumplían las condiciones laborales.

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<b>Miami-Dade creó apoyo para permisos, publicidad y búsqueda de trabajadores</b>

Miami-Dade sumó apoyo para permisos, promoción comercial y empleo con programas como Market Matchmaker, Easy Perks, WorkForce.Miami y el futuro Small and Local Business Resources HUB (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cid afirmó que el condado formó un equipo gratuito para acompañar a los empresarios en la solicitud de permisos, no limitándose a recibir documentos.

“Te guiamos de la mano desde el momento de hacer la solicitud y durante el proceso entero. Llamamos al empresario y al contratista para asegurarnos de que todo salga bien”, dijo.

Dificultades surgieron cuando intervinieron simultáneamente una municipalidad y agencias del condado, como el Departamento de Recursos Económicos y Regulatorios, que incluyó revisión ambiental de DERM.

En ese aspecto, varias ciudades habilitaron comunicación virtual con revisores del condado para reducir traslados y duplicaciones.

Miami, Bal Harbour, Bay Harbor Islands y Miami Lakes adoptaron un sistema donde la solicitante entregó documentos en el ayuntamiento y la ciudad los remitió electrónicamente a Miami-Dade.

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Cid citó el caso de una heladería con trampa de grasa que obtuvo permisos en 16 días y dijo que ese ejemplo mostró que un local podía abrir en aproximadamente un mes si había coordinación entre municipalidad y condado.

La red de apoyo buscó dar visibilidad a los negocios. El programa Market Matchmaker facilitó espacios gratuitos en mercados locales y encuentros trimestrales para que empresarios mostraran productos, recibieran recomendaciones y se conectaran con clientes y compradores institucionales.

Easy Perks promocionó negocios en instalaciones y pantallas del transporte público sin costo, a cambio de un beneficio para los pasajeros.

Más de 100 negocios participaron, según Cid: “Son miles y miles de impactos garantizados para el negocio, sin pagar por la publicidad”.

El condado difundió sus programas mediante espacios mensuales en ComercioTV, Island TV, un pódcast empresarial y un boletín enviado a cerca de 100.000 suscriptores, incluyendo convocatorias, cambios de políticas, oportunidades y casos de éxito.

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La plataforma WorkForce.Miami conectó empresas con trabajadores, permitió publicar vacantes, relacionó habilidades con puestos y ofreció capacitación. CareerSource South Florida cubrió temporalmente parte del salario de un nuevo empleado en prueba.

En bibliotecas de Miami Beach y Westchester funcionó YOUmake Miami, que ofreció capacitación y acceso a herramientas para negocios de música, confección, joyería, fotografía y producción digital; los participantes aprendieron a usar impresoras 3D y otros equipos sin comprar.

El futuro portal Miami-Dade County Small and Local Business Resources HUB concentraría estos servicios con programas de permisos, SPED, control de mosquitos, Easy Perks, CareerSource y otros recursos, para facilitar el acceso público y seguimiento de resultados.