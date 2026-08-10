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Treinta años después, comienza en Las Vegas el juicio por el asesinato del legendario rapero Tupac Shakur

Duane “Keffe D” Davis, ex líder de los South Side Compton Crips, enfrenta desde este lunes una posible cadena perpetua incomputable por su presunta participación en el crimen ocurrido el 7 de septiembre de 1996, cuando el artista recibió varios disparos tras asistir a un combate de Mike Tyson

Treinta años después, comienza en Las Vegas el juicio por el asesinato del legendario rapero Tupac Shakur (Europa Press)
Treinta años después, comienza en Las Vegas el juicio por el asesinato del legendario rapero Tupac Shakur (Europa Press)
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El juicio contra Duane “Keffe D” Davis, ex líder de la pandilla South Side Compton Crips acusado de orquestar el asesinato del rapero Tupac Shakur, comienza este lunes en Las Vegas, treinta años después del crimen que terminó con la vida del artista californiano a los 25 años.

Davis, de 63 años, enfrenta una posible cadena perpetua incomputable si recibe una condena por su presunta participación en el asesinato de Shakur, uno de los casos criminales sin resolver más conocidos de Estados Unidos. La Fiscalía sostiene que el ex líder de la pandilla ordenó el ataque y proporcionó el arma utilizada para matar al músico.

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El crimen ocurrió la noche del 7 de septiembre de 1996, cuando Shakur visitaba Las Vegas para asistir a un combate de boxeo de Mike Tyson. Después de la pelea, el rapero viajaba en un BMW junto a Marion “Suge” Knight, fundador de Death Row Records, cuando recibió varios disparos desde un Cadillac blanco.

Shakur murió seis días después, el 13 de septiembre de 1996, a los 25 años. Su asesinato se produjo en medio de la conocida rivalidad entre las escenas de rap de la costa oeste y la costa este de Estados Unidos.

El artista, conocido como “2Pac”, alcanzó gran popularidad con canciones como “California Love” y “All Eyez on Me”. Hijo de una integrante del partido de izquierda Pantera Negra, se convirtió en una de las principales figuras de Death Row Records, sello discográfico con sede en Los Ángeles y fundado por Knight.

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Duane “Keffe D” Davis, ex líder de la pandilla South Side Compton Crips (REUTERS)
Duane “Keffe D” Davis, ex líder de la pandilla South Side Compton Crips (REUTERS)

El caso también quedó vinculado con la disputa entre dicha discográfica y Bad Boy Records, sello creado en la costa este por Sean “P. Diddy” Combs. En Bad Boy Records trabajaba Christopher “The Notorious B.I.G.” Wallace, quien murió asesinado seis meses después de Shakur.

Según la acusación, Death Row Records contaba con la protección de Mob Piru, una pandilla de Los Ángeles vinculada a Knight. Bad Boy Records, por su parte, recurrió para su protección a los South Side Compton Crips, organización que estaba bajo el liderazgo de Davis.

La Fiscalía sostiene que el conflicto tomó una nueva dimensión después del combate de Tyson en el casino MGM Grand. Tras la pelea, Suge Knight y Tupac golpearon a Orlando “Baby Lane” Anderson, sobrino de Davis, después de que este arrancara un medallón del cuello de uno de los empleados de Death Row Records.

Según la acusación, Davis organizó entonces una represalia contra Shakur.

La investigación permaneció estancada durante décadas por la falta de pruebas. El caso tomó un nuevo rumbo después de la publicación, en 2019, de las memorias de Davis. En el libro, el ex líder de los South Side Compton Crips relata que viajaba en el asiento delantero del Cadillac blanco desde el cual partieron los disparos contra Shakur.

El crimen ocurrió la noche del 7 de septiembre de 1996, cuando Shakur visitaba Las Vegas para asistir a un combate de boxeo de Mike Tyson (REUTERS)
El crimen ocurrió la noche del 7 de septiembre de 1996, cuando Shakur visitaba Las Vegas para asistir a un combate de boxeo de Mike Tyson (REUTERS)

Davis también cuenta que pasó una pistola hacia el asiento trasero del vehículo, aunque nunca identifica al autor de los disparos. Todos los ocupantes del Cadillac murieron desde entonces. Las declaraciones, que también coincidían con entrevistas anteriores concedidas a la prensa, contribuyeron a su detención en septiembre de 2023.

Sin embargo, el acusado ahora rechaza esas declaraciones y se declara inocente. En marzo de 2025, durante una entrevista con ABC News desde la cárcel, afirmó: “Soy inocente. Nunca he matado a nadie”. En esa misma entrevista, sostuvo: “No tienen ninguna prueba contra mí. Ni siquiera pueden situarme en Las Vegas”.

El ex líder de la pandilla también sostiene que se encontraba en Los Ángeles la noche del asesinato y afirma que nunca leyó sus propias memorias. Según su versión, el coautor del libro convirtió sus declaraciones en una obra de carácter novelado por motivos comerciales. “Él hizo su pequeña investigación y escribió el libro por su cuenta”, dijo Davis.

Antes del comienzo del proceso, sus abogados intentaron impedir que las memorias y un interrogatorio policial de 2008, en el que Davis declaró como testigo, fueran incorporados como pruebas. El intento no prosperó.

El proceso comenzará con la selección del jurado, una etapa que podría durar una semana. Los alegatos y las pruebas buscarán establecer la responsabilidad de Davis en el asesinato, aunque el juicio no necesariamente permitirá determinar quién efectuó los disparos contra Shakur.

En marzo de 2025, durante una entrevista con ABC News desde la cárcel, Davies afirmó: “Soy inocente. Nunca he matado a nadie” (AP)
En marzo de 2025, durante una entrevista con ABC News desde la cárcel, Davies afirmó: “Soy inocente. Nunca he matado a nadie” (AP)

El caso también mantiene una dimensión civil. En mayo, el hermanastro de Tupac presentó una demanda en la que sostiene que “todavía hay individuos implicados en el asesinato” y que esas personas todavía “no han sido responsabilizados por sus crímenes”.

La demanda también menciona la miniserie documental “Sean Combs: La hora de rendir cuentas”, en la que Davis afirma, durante un interrogatorio policial, que Combs le ofreció un millón de dólares para asesinar a Tupac.

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