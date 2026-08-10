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El operador de la embarcación que volcó en Nueva York quedó bajo custodia federal tras la muerte de una madre y su hija

El caso pasó a manos de fiscales de Estados Unidos, que analizan posibles infracciones a las normas de seguridad marítima en la travesía del sábado por la noche

Una grúa en un barco del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos levanta una lancha blanca volcada del agua. Hay personas, una bandera estadounidense y tanques industriales
La causa pasó al fuero federal después del accidente náutico que dejó dos víctimas fatales y una docena de sobrevivientes (ABC News)
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Manuel Hernandez fue arrestado después del vuelco de una embarcación en New York Harbor, un episodio que dejó dos personas muertas y otras 12 con heridas leves cerca de Liberty Island. De acuerdo con ABC News, el operador, de 46 años y residente de Manhattan, enfrentó en un primer momento 13 cargos de puesta en peligro temeraria.

El caso dio un paso más pocas horas después. ABC7 informó que los fiscales federales tomaron el control de la investigación sobre Hernandez, mientras las autoridades intentan determinar si el viaje funcionaba como una operación de chárter ilegal y si la embarcación trasladaba más pasajeros de los permitidos.

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Las víctimas fueron identificadas como Sara Sanchez, de 27 años, y su hija de cinco meses, Antonella Garcia, según datos difundidos por la Policía de Nueva York. Ambas fueron rescatadas del agua en estado crítico tras el accidente del sábado por la noche y luego murieron en el hospital.

El accidente ocurrió en aguas próximas a Liberty Island, en una zona de intenso tránsito marítimo frente al sur de Manhattan (REUTERS/Mike Segar)
El accidente ocurrió en aguas próximas a Liberty Island, en una zona de intenso tránsito marítimo frente al sur de Manhattan (REUTERS/Mike Segar)

La detención de Manuel Hernandez y el avance del caso

Según publicó ABC7, Hernandez fue trasladado a custodia federal después de recibir atención médica en Maimonides Medical Center. Ese medio señaló que las acusaciones impulsadas inicialmente por la policía de la ciudad dejaron de avanzar a nivel local a partir de la intervención de los fiscales federales.

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ABC News y Newsday detallaron que la detención se produjo durante la madrugada del domingo, pocas horas después del siniestro ocurrido en aguas próximas a la Estatua de la Libertad.

La causa quedó bajo revisión de las autoridades federales, que ahora deberán resolver cuáles serán los próximos cargos y cómo seguirá el expediente.

Uno de los principales puntos bajo análisis es si el bote operaba como un illegal charter, una expresión que alude a un servicio pago de traslado de pasajeros sin las habilitaciones, credenciales, equipos de seguridad o certificados de inspección requeridos por la normativa de la Guardia Costera de Estados Unidos. ABC7 aseguró además que los investigadores revisan si la capacidad permitida había sido excedida.

Interior de una ambulancia con personal uniformado de NYPD asistiendo a una persona en una camilla. Hay varias personas más dentro del vehículo
La pesquisa judicial cambió de escala después de que el hombre al mando fuera transferido a custodia federal (@NBC New York)

Cómo fue el vuelco frente a Liberty Island

El accidente ocurrió cerca de las 22.30 del sábado en las aguas próximas a Liberty Island, en la zona de la Estatua de la Libertad, tal y como informó ABC News. A partir de una alerta por personas en el agua, se desplegó un operativo con personal de la Guardia Costera, del Departamento de Bomberos de Nueva York y de la policía local.

De acuerdo con Newsday, en el rescate participaron dos embarcaciones de la Guardia Costera, cuatro del FDNY, dos de la NYPD y un helicóptero policial. Ese diario añadió que también colaboró un particular que navegaba en otra lancha y asistió en la recuperación de sobrevivientes.

Las dos víctimas fueron trasladadas en estado crítico a NYU Langone Brooklyn, donde luego se confirmó su muerte, como reportaron ABC News y ABC7.

Los otros 12 ocupantes rescatados fueron derivados a centros de salud de la zona con lesiones menores. Newsday afirmó que todos permanecían estables horas después del hecho.

Barco oscuro de la policía con insignia NYPD iluminado por una luz potente en el agua. Tres personas con uniformes oscuros a bordo, bandera de Estados Unidos y salvavidas
El siniestro ocurrió en plena travesía y obligó a desplegar un rescate de urgencia para asistir a los ocupantes (@NBC New York)

Quiénes eran las víctimas y qué dijeron las autoridades

La policía identificó a las fallecidas como Sara Sanchez y Antonella Garcia, ambas con domicilio en Queens, según consignó ABC News. Además, indicó que a partir de fuentes con conocimiento de la pesquisa, que se trataba de madre e hija.

ABC7 agregó que el esposo de Sanchez estaba a bordo y sobrevivió, y que la pareja tenía además un hijo de 6 años.

En un comunicado citado por Newsday, la capitana Doreen McCarthy, comandante del sector Nueva York de la Guardia Costera, expresó: “Estamos profundamente entristecidos por la trágica pérdida de vidas ocurrida anoche, y nuestros pensamientos están con la familia y los seres queridos de las víctimas durante este momento tan difícil”.

Hombre con gafas de sol, mujer con orejas de Mickey Mouse y niño con rostro pixelado posan sonrientes. Al fondo, fuente y castillo
Las víctimas fatales fueron una mujer de 27 años y su beba de cinco meses, ambas residentes de Queens (GoFundMe)

La funcionaria añadió, en declaraciones recogidas por ese medio, que la fuerza está comprometida con “hacer rendir cuentas a los operadores ilegales con todo el peso de la ley para garantizar la seguridad de todos en nuestras vías navegables”.

Por su parte, ABC News indicó que la Guardia Costera de Estados Unidos abrió una investigación activa para determinar “las circunstancias y la causa” del accidente.

La declaración oficial sostuvo que el organismo trabaja junto con su servicio de investigaciones y con la policía de Nueva York para esclarecer el hecho.

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