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“Necesitamos desembarcar de inmediato”: un vuelo de Delta realizó un aterrizaje de emergencia en Atlanta tras reportes de humo en la cabina

Luego del descenso, los pasajeros y la tripulación evacuaron la aeronave utilizando los toboganes de emergencia, mientras el avión permanecía detenido en la pista

Personal carga paquetes en un avión de Delta Air Lines en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy, en Queens, Nueva York (EE. UU.), el 23 de abril de 2025 (REUTERS/Jeenah Moon/Foto de archivo)
Personal carga paquetes en un avión de Delta Air Lines en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy, en Queens, Nueva York (EE. UU.), el 23 de abril de 2025 (REUTERS/Jeenah Moon/Foto de archivo)
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Un total de 199 pasajeros y seis miembros de la tripulación interrumpieron su viaje el sábado cuando el vuelo de Delta Air Lines con destino a Orlando, Florida, debió regresar de emergencia al Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta tras detectarse humo en la cabina de mando.

El avión, un Boeing 757, había despegado a las 7:23 de la mañana, pero la tripulación decidió retornar de inmediato tras reportar el incidente. En una comunicación con la torre de control, se escuchó: “Delta 2204, cambio de planes. Tenemos humo en la parte trasera y necesitamos desembarcar de inmediato”, según registros de Air Traffic Control.

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De acuerdo con Delta, la tripulación aplicó los procedimientos establecidos y tomó la decisión de regresar al aeropuerto ante la detección de humo, aunque hasta el momento no se informó la causa del incidente.

Luego del aterrizaje, los pasajeros y la tripulación evacuaron la aeronave utilizando los toboganes de emergencia, mientras el avión permanecía detenido en la pista. Posteriormente, todos fueron trasladados en autobús de regreso a la terminal. La aerolínea pidió disculpas y reiteró que la seguridad es su máxima prioridad.

Un avión de Delta Airlines se dirige a la pista antes de despegar en el Aeropuerto Internacional de Denver, el 20 de marzo de 2026, en Denver (AP Foto/David Zalubowski, Archivo)
Un avión de Delta Airlines se dirige a la pista antes de despegar en el Aeropuerto Internacional de Denver, el 20 de marzo de 2026, en Denver (AP Foto/David Zalubowski, Archivo)

“La seguridad es primordial en Delta, y pedimos disculpas a nuestros clientes por lo sucedido”, señaló la compañía en un comunicado.

La aeronave permanecerá fuera de servicio mientras un equipo de mantenimiento lleva a cabo una inspección para determinar el origen del reporte de gases en la cabina. Hasta que concluyan las revisiones técnicas y se establezcan las causas del incidente, el avión no retomará operaciones.

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Delta Air Lines canceló de forma permanente tres rutas directas a destinos clave de Estados Unidos

La aerolínea canceló de forma permanente el 31 de julio los vuelos directos desde el aeropuerto John F. Kennedy (JFK) de Nueva York hacia Houston, Memphis y San Luis. La medida afecta a pasajeros con reservas activas, quienes deberán modificar su itinerario, ya que en muchos casos el nuevo punto de partida será LaGuardia.

La compañía había suspendido previamente estas rutas durante el verano y confirmó que no volverán a operar como servicios sin escalas desde JFK. En un comunicado, Delta Air Lines explicó que la decisión surgió tras una evaluación rutinaria de la red de rutas. Este proceso condujo a la cancelación definitiva de los tres trayectos nacionales como vuelos directos desde el aeropuerto JFK, lo que obliga a los viajeros a reorganizar conexiones y traslados dentro del área metropolitana de Nueva York.

Delta Air Lines canceló de forma permanente los vuelos directos desde el aeropuerto JFK hacia Houston, Memphis y San Luis (EFE/ Erik S. Lesser)
Delta Air Lines canceló de forma permanente los vuelos directos desde el aeropuerto JFK hacia Houston, Memphis y San Luis (EFE/ Erik S. Lesser)

La suspensión inicial de estas rutas comenzó el 7 de junio, cuando la aerolínea interrumpió los servicios para gestionar el aumento de los gastos operativos y del precio del combustible, con la intención de reanudarlos en septiembre.

Tras una revisión interna, Delta resolvió eliminar definitivamente los servicios directos desde JFK hacia el Aeropuerto Intercontinental George Bush de Houston (IAH), el Aeropuerto Internacional de Memphis (MEM) y el Aeropuerto Internacional Lambert de San Luis (STL).

De acuerdo con medios como Time Out New York y The Points Guy, Delta confirmó que aunque estos destinos seguirán operando dentro de su red, ya no estarán disponibles como opciones directas desde el aeropuerto John F. Kennedy.

(Con información Reuters)

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