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La confesión en vivo de un ex diputado en la TV de Tailandia: “Le disparé y está muerto”

La periodista Anchalee Paireerak recibió la llamada de Chalong Riewrang mientras conducía un programa. El autor del crimen narró cómo atacó a un funcionario por una deuda, describió el arma, aseguró que actuó sin ayuda y luego se entregó

El ex diputado tailandés confiesa el asesinato en vivo en una llamada a un canal de TV: "Le disparé y me fui"
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El ex diputado tailandés que este lunes mató a un funcionario en la sede de un organismo gubernamental de la provincia de Nonthaburi, al norte de Bangkok, llamó por teléfono a una periodista de televisión apenas minutos después de disparar y confesó el crimen en vivo, al aire, mientras todavía estaba prófugo: relató paso a paso cómo había matado al funcionario por una deuda impaga y hasta describió el arma que había usado, antes de entregarse a la policía.

En un video difundido por el canal Naewna Online, se escucha a la periodista Anchalee Paireerak recibir la llamada del ex político, Chalong Riewrang, mientras conducía un programa junto a su co-conductor. “Espera un momento, me está llamando el hermano Chalong Riewrang... ¿Qué pasó? ¿Qué dijiste?... ¿Por qué le disparaste?... ¿Dónde estás ahora?... ¿Le disparaste recién?... ¿Está muerto? ¿Murió?... ¿Le disparaste en la cabeza? ¿Murió?... ¿Adónde vas? No te muevas de ahí, tenés que esperar a la policía”, se la escucha decir, visiblemente sorprendida, al aire.

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En la misma llamada, Chalong detalló el arma utilizada —una pistola calibre 9 milímetros— y confirmó que actuó solo. También explicó el origen de la disputa: una elección local anterior en la que, según su relato, había cedido su candidatura al funcionario baleado a cambio de una compensación económica que nunca recibió. “Le pagué todo, anoté cada centavo”, se lo escucha decir. Más adelante, con voz agitada, resumió el ataque: “Le disparé y está muerto. Hice todo por él, lo apoyé en todo. Pero a cambio necesitaba su ayuda, fui a pedirle mis 11 millones de baht y me dijo que no tenía nada. Fue malo conmigo. Así que tomé una decisión, le disparé en su oficina y me fui”.

La confesión ante la policía y la reconstrucción del hecho

Tras su detención, Chalong Riewrang declaró ante la policía y la prensa que disparó después de que el conductor de la víctima le apuntara con un arma. (REUTERS/Arnun Chonmahatrakool)
Tras su detención, Chalong Riewrang declaró ante la policía y la prensa que disparó después de que el conductor de la víctima le apuntara con un arma. (REUTERS/Arnun Chonmahatrakool)

Horas después, ya detenido y sin esposas, fumando un cigarrillo frente a los periodistas, Chalong repitió una versión similar ante la prensa en una comisaría: “Lo seguí hasta su auto y golpeé la ventanilla, diciendo que quería hablar. Dijo que no hablaría, así que saqué mi arma. No apunté para disparar, pero su conductor sacó un arma y me apuntó, así que disparé”.

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La víctima, Thongchai Yenprasert, presidente de la Organización Administrativa Provincial de Nonthaburi, murió luego de perder mucha sangre por una herida en el cuello, según el director del hospital, Sakon Sukprom. El conductor de Thongchai también fue baleado, con una herida en el brazo derecho, pero fue operado con éxito.

Chalong Riewrang dijo que usó una pistola calibre 9 milímetros y atribuyó el ataque a una deuda impaga de 11 millones de baht. (REUTERS/Arnun Chonmahatrakool)
Chalong Riewrang dijo que usó una pistola calibre 9 milímetros y atribuyó el ataque a una deuda impaga de 11 millones de baht. (REUTERS/Arnun Chonmahatrakool)

El comandante policial regional, Wattana Yeechin, señaló que “ambas partes tenían armas”, aunque un arma hallada en el vehículo de Thongchai no había sido utilizada, mientras que las cámaras de seguridad mostraron que solo Chalong disparó, desde corta distancia. El gobernador de Nonthaburi, Chestha Mosikarat, dijo que ambos eran “amigos desde hacía mucho tiempo” y que el hecho probablemente derivó de un malentendido.

El primer ministro promete “acción legal plena”

La policía de Nonthaburi informó que las cámaras de seguridad mostraron que solo Chalong disparó a corta distancia, aunque ambas partes tenían armas. (REUTERS/Arnun Chonmahatrakool)
La policía de Nonthaburi informó que las cámaras de seguridad mostraron que solo Chalong disparó a corta distancia, aunque ambas partes tenían armas. (REUTERS/Arnun Chonmahatrakool)

El primer ministro tailandés, Anutin Charnvirakul, dijo a la prensa que en Tailandia nadie, salvo funcionarios en servicio, está legalmente autorizado a portar armas en público, y recordó que las últimas licencias de portación se emitieron hace tres años y solo eran válidas por uno. Anutin —cuyo partido integró Chalong como ex legislador— prometió que las autoridades ejercerán “acción legal plena” contra él. “No importa quién sea, ahora es un asesino”, afirmó.

El episodio se suma a la conmoción que atraviesa Tailandia desde el viernes, cuando un adolescente de 14 años mató a sus abuelos y a otras seis personas en un tiroteo en su casa y su escuela, también en Nonthaburi, antes de quitarse la vida.

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