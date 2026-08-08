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El Senado de Estados Unidos confirmó como fiscal general a Todd Blanche, el candidato de Donald Trump

El ex abogado del presidente, quien ya venía desempeñándose como el máximo responsable de la aplicación de la ley de forma interina, fue elegido para el cargo por 50 votos contra 49

El Senado de Estados Unidos confirmó como fiscal general a Todd Blanche, el candidato de Donald Trump (REUTERS/Jonathan Ernst)
El Senado de Estados Unidos confirmó como fiscal general a Todd Blanche, el candidato de Donald Trump (REUTERS/Jonathan Ernst)
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El ex abogado personal del presidente Donald TrumpTodd Blanche, fue confirmado este sábado como fiscal general de Estados Unidos luego de que los senadores republicanos desestimaran las preocupaciones de los demócratas sobre una posible politización del Departamento de Justicia.

Blanche, quien ya se desempeñaba como principal responsable de la aplicación de la ley en su calidad de fiscal general interino, representó a Trump como abogado privado en varios juicios penales antes de incorporarse al gobierno.

El Senado, actualmente controlado por los republicanos por un margen estrecho, aprobó la confirmación con 50 votos contra 49.

Trump, quien ha doblegado normas políticas en Estados Unidos al intentar someter a su control directo agencias gubernamentales tradicionalmente independientes, considera a Blanche como una “estrella”.

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Los demócratas rechazaron la designación de Blanche desde el inicio y acusaron a Trump de convertir el Departamento de Justicia en un arma política. “Se supone que el fiscal general es el abogado del pueblo”, expresó el martes el senador Dick Durbin, demócrata de mayor rango en el Comité Judicial del Senado. Añadió además: “El señor Blanche sigue actuando como el abogado personal del presidente, tratando al Departamento de Justicia como un bufete que presta servicios a un solo cliente: el presidente”.

Todd Blanche (REUTERS/Jonathan Ernst)
Todd Blanche (REUTERS/Jonathan Ernst)

Había incertidumbre sobre si la Casa Blanca lograría sumar el apoyo de un pequeño grupo de republicanos reticentes, cuyo respaldo resultaba indispensable para alcanzar una confirmación ajustada.

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Uno de los principales obstáculos en la confirmación de Blanche era la iniciativa de crear un fondo de 1.800 millones de dólares para lo que Trump considera víctimas de persecución judicial. Se preveía que ese fondo incluyera a algunos de los partidarios de Trump que participaron en el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021, cuando intentaron evitar la certificación de la victoria de Joe Biden en las elecciones de 2020.

Otro punto conflictivo fue la propuesta de otorgar inmunidad a Trump frente a auditorías fiscales.

Blanche logró finalmente desactivar la oposición interna al emitir durante el fin de semana una orden escrita que eliminó el fondo contra la “instrumentalización política” de la justicia. También dejó en claro que el acuerdo de inmunidad fiscal para Trump, sus dos hijos mayores y la Organización Trump solo tendría efecto retroactivo sobre ejercicios fiscales pasados y no sobre futuras declaraciones.

Blanche ya ejercía como fiscal general interino desde que Trump destituyó en abril a Pam Bondi, otra figura considerada cercana al presidente. Desde ese momento, se mantuvo estrechamente vinculado a lo que los demócratas califican como una campaña de “represalias” por parte de Trump contra sus adversarios políticos.

Blanche ya ejercía como fiscal general interino desde que Trump destituyó en abril a Pam Bondi (Europa Press)
Blanche ya ejercía como fiscal general interino desde que Trump destituyó en abril a Pam Bondi (Europa Press)

A su vez, Blanche ha recibido críticas de víctimas de Jeffrey Epstein debido a la forma en que gestionó la publicación de los archivos relacionados con la investigación sobre el condenado y fallecido agresor sexual, quien en el pasado fue amigo cercano de Trump.

Antes de sumarse al Departamento de Justicia, Blanche representó a Trump en el juicio que se llevó a cabo en Nueva York por los presuntos pagos dirigidos a comprar el silencio de la actriz de cine pornográfico Stormy Daniels.

También integró el equipo de defensa de Trump en dos causas federales impulsadas por el fiscal especial Jack Smith: una por el presunto manejo indebido de documentos clasificados tras dejar la Casa Blanca y otra por intentar revertir los resultados de las elecciones presidenciales de 2020. Ambas causas fueron desestimadas luego de la victoria electoral de Trump en 2024.

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