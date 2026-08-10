Nueva York cierra más de 30 km de avenidas al tránsito por Summer Streets 2026

Las principales avenidas de Manhattan se transforman en corredores exclusivos para peatones y bicicletas durante los sábados del programa.

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Summer Streets vuelve a Nueva York con más de 20 millas (más de 32 km) de avenidas cerradas al tránsito durante cinco sábados entre el 25 de julio y el 22 de agosto de 2026, una intervención del NYC DOT que convierte calles de los cinco distritos en corredores para peatones y ciclistas y que, según la agencia, también funciona como una muestra de cómo podría usarse el espacio urbano con menos autos y más actividades comunitarias.

El programa Summer Streets 2026 en Nueva York cierra más de 30 kilómetros de avenidas al tránsito, transformando las calles en espacios para actividades recreativas, culturales y deportivas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La escala del programa ayuda a explicar su peso dentro del calendario de verano de la ciudad. De acuerdo con el Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York, en la edición anterior participaron más de 500.000 personas, que caminaron, corrieron, pedalearon o asistieron a actividades en los cinco distritos.

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La edición de 2026 comenzó el 25 de julio en Queens y Staten Island, siguió en Manhattan los sábados 1, 8 y 15 de agosto y terminará el 22 de agosto en Brooklyn y el Bronx. Las actividades se realizan con lluvia o sol, aunque los horarios pueden variar y el operativo puede cambiar por razones meteorológicas o de seguridad.

Peatones, corredores y visitantes aprovechan más de 20 millas de vías cerradas al tránsito.

Manhattan concentra el tramo más largo del programa

En Manhattan, Summer Streets despliega su recorrido más extenso durante tres sábados de agosto. El corredor sin automóviles va desde el área del Brooklyn Bridge, en el Bajo Manhattan, hacia el norte de la isla por Lafayette Street, Park Avenue, la calle 110 y Broadway.

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El tramo funciona de 7:00 a 15:00 y permite avanzar sin tránsito particular por zonas como Civic Center, NoHo, Union Square, Midtown, East Harlem, Harlem, Washington Heights e Inwood. La continuidad del recorrido hace posible cruzar buena parte de la isla a pie, corriendo o en bicicleta en una sola jornada.

La propuesta responde de forma directa a qué es Summer Streets: un cierre temporal de grandes arterias para uso recreativo, deportivo y cultural, de acceso gratuito. Según el NYC DOT, las calles quedan abiertas al público para caminar, correr, andar en bicicleta y participar en actividades.

El programa incorpora actividades deportivas y de bienestar en distintos puntos del recorrido.

Queens, Staten Island, Brooklyn y el Bronx adaptan la iniciativa a cada distrito

En Queens, el programa se desarrolló sobre Vernon Boulevard, entre 44th Drive y 30th Drive. El recorrido unió sectores de Long Island City y Astoria, junto al East River, en un corredor costero con crecimiento residencial y turístico.

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En Staten Island, la ruta volvió a Broadway, desde Richmond Terrace hasta Harvest Avenue. El trazado atravesó West Brighton y conectó Corporal Thompson Park con uno de los corredores comerciales principales de la zona.

El 22 de agosto será el turno de Brooklyn y el Bronx. En este último distrito, la programación se concentrará en Grand Concourse, donde la agencia también prevé la distribución y el ajuste gratuitos de cascos para ciclistas como parte de las acciones de seguridad vial.

Brooklyn tendrá su propia ruta y actividades comunitarias. Los horarios definitivos, los puntos de programación y los posibles cambios deben consultarse en la página oficial antes de asistir.

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Summer Streets también se extiende a otros distritos con rutas adaptadas a cada comunidad.

El programa combina deporte, arte, educación y seguridad vial

Summer Streets no se limita al cierre de calles. A lo largo de los recorridos se instalan estaciones gratuitas organizadas por agencias municipales, artistas, organizaciones sin fines de lucro, instituciones educativas y empresas.

La iniciativa conecta espacios públicos y zonas comerciales mediante calles libres de automóviles.

La oferta incluye clases de yoga y acondicionamiento físico, paseos en bicicleta, música en vivo, espectáculos, talleres para niños, instalaciones de arte público, propuestas de sostenibilidad, estaciones educativas, zonas de descanso, juegos y actividades de seguridad vial. El NYC DOT abrió una convocatoria para integrar a artistas, organizaciones comunitarias, profesionales del ejercicio e instituciones educativas en la programación de 2026.

Las calles reciben espectáculos, actividades recreativas y estaciones educativas durante toda la jornada.

La agencia enmarca esta política dentro de una transformación más amplia del espacio público. En mayo de 2026 anunció más de 150 Open Streets iniciales en los cinco distritos, gestionadas junto con organizaciones comunitarias, escuelas y asociaciones comerciales para impulsar la movilidad peatonal y ciclista, el desarrollo económico y las actividades culturales.

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Una opción gratuita que también modifica la relación con la ciudad

El programa ofrece una alternativa sin costo en una ciudad donde muchas actividades para residentes y turistas implican un gasto alto. No hace falta entrada para caminar, correr, pedalear o sumarse a la mayoría de las propuestas previstas en las rutas.

El recorrido incluirá actividades comunitarias y distribución gratuita de cascos para ciclistas.

Ese carácter abierto también cambia la experiencia urbana durante varias horas. Sin el flujo habitual de automóviles, aumenta el espacio para caminar, las familias pueden desplazarse con más tranquilidad, los ciclistas conectan barrios sin compartir carril con vehículos y los comercios reciben visitantes que avanzan a otro ritmo.

El distrito ofrecerá recorridos para peatones y ciclistas junto con propuestas culturales y deportivas.

Antes de asistir, el Departamento de Transporte recomienda revisar mapas, horarios y alertas oficiales, llevar agua y protector solar, usar casco al circular en bicicleta, mantener velocidades moderadas y verificar posibles cambios en el metro. Aunque las calles estén cerradas al tránsito general, puede haber cruces controlados para vehículos de emergencia o circulación local.

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