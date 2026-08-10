Oprah Winfrey afirmó que “la vida empieza a los 44” y los estudios demostraron que tiene razón

Oprah Winfrey afirmó que la vida empieza a los 44 y vinculó esa etapa con una mayor seguridad profesional (REUTERS/Brendan Mcdermid)

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Los trabajadores pasan sus 20 escalando la escalera corporativa bajo la creencia de que lo tendrán todo a los 30: el trabajo perfecto, un salario de seis cifras y la casa de sus sueños.

Pero los profesionales experimentados están revelando el cronograma realista del éxito profesional. Y para la multimillonaria y magnate de los medios Oprah Winfrey, eso comienza a mediados de los 40.

“La vida comienza a los 44”, aseguró recientemente Winfrey en el podcast Baby, This is Keke Palmer. “Porque llegas a un punto en el que ya no intentas complacer a todos los demás”.

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Oprah Winfrey sostuvo que en los 20 no suele haber equilibrio entre trabajo y vida y que esa etapa exige dedicación al trabajo (Baby, This is Keke Palmer)

A esa edad, Winfrey estaba en su mejor momento; era la época dorada de su programa de entrevistas diurno, ya había acumulado una colección de premios Emmy por su trabajo como presentadora de The Oprah Winfrey Show; fue nombrada una de las “100 Personas Más Influyentes del Siglo XX” por la revista Time; y produjo y protagonizó su adaptación cinematográfica de Beloved de Toni Morrison.

Winfrey afirmó que por fin estaba en “marcha total”, viviendo deliberadamente para sí misma, una confianza ganada con esfuerzo que puede tomar décadas desarrollar. “Ahora tengo algunas chicas a las que he orientado que están en sus primeros 30 y lo han logrado antes”, continuó Winfrey.

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“Pero para mí fue a los 44 cuando me consolidé... Pude ver mi propio ascenso. Ya no hacía cosas solo para otras personas”. Y las investigaciones demuestran que no es la única.

Oprah Winfrey comparte sus conocimientos a otras jóvenes para el desarrollo personal y el camino hacia el éxito (AP foto/Denis Farrell)

El fundador promedio tiene 42 años y el CEO de Fortune 500 tiene 57

La experiencia de Winfrey no es exclusiva de una profesión o industria determinada; muchos trabajadores descubren que su sabiduría y sus mayores logros llegan mucho después de la edad en la que la sociedad les dice que deberían haber “triunfado”.

El CEO promedio de una compañía Fortune 500 tiene 57 años, al igual que el multimillonario típico. Además, el estereotipo de veinteañeros en sudaderas construyendo empresas unicornio es en gran medida un mito de los fundadores.

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La persona promedio que inicia un negocio tiene 42 años—y entre las empresas que crecen más rápido (el 0,1% superior), tienen 45 años—según el Center of American Entrepreneurship. No todos los trabajadores siguen el mismo reloj profesional. Para Winfrey, esa seguridad profesional surgió tras una década de trabajo arduo después de su gran oportunidad en los 30.

El gran salto de Winfrey no llegó hasta los 30—ahora, puede hacer lo que quiera

La ahora Winfrey, de 72 años, pasó décadas esforzándose para llegar a un lugar de auténtica realización—y ahora afirma que trabajar sin descanso es innegociable en los 20. “No vas a tener equilibrio entre trabajo y vida a los 22, 23”, explicó Winfrey en el podcast. Y agregó: “No se supone que lo tengas. Se supone que debes dedicarte, poner el trabajo”.

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Su propia carrera despegó cuando tenía apenas 19 años, tras convertirse en la persona más joven y la primera mujer negra en presentar las noticias locales en WTVF-TV de Nashville. Tras obtener un título en la Universidad Estatal de Tennessee, se mudó a Maryland para ser reportera y presentadora, ganando notoriedad como copresentadora del programa de entrevistas de Baltimore People Are Talking.

La carrera de Oprah Winfrey despegó a los 19 años, cuando se convirtió en la persona más joven y la primera mujer negra en presentar noticias locales en WTVF-TV de Nashville (Baby, This is Keke Palmer)

Winfrey estaba enfocada en su carrera, atrayendo a audiencias más grandes con su personalidad carismática. Luego, a los 30 años, surgió una gran oportunidad profesional. Se mudó a Chicago en 1984 y asumió el mando de A.M. Chicago, convirtiéndolo en el principal programa de entrevistas local en pocos meses.

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Muchos de sus colegas consideraron que era un movimiento arriesgado, ya que la leyenda de la televisión diurna Phil Donahue era su competencia directa en la Ciudad de los Vientos. Pero la también ícono del entretenimiento y amiga de toda la vida Gayle King la animó a dar el salto.

Un par de años después, su programa se volvió nacional y pasó a llamarse The Oprah Winfrey Show. La empresaria también fundó Harpo Productions ese mismo año, lo que le permitió tener la propiedad de su propio contenido.

Y su éxito no se limitó a la televisión diurna. Winfrey llevó su talento a Hollywood, protagonizando películas como The Color Purple, Selma y The Immortal Life of Henrietta Lacks.

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También escribió varios bestsellers del New York Times enfocados en el crecimiento personal y la salud; lidera el popular Oprah’s Book Club desde 1996; y fundó la exitosa publicación de estilo de vida O.

El éxito de Oprah Winfrey se extendió a Hollywood, los bestsellers del New York Times, Oprah’s Book Club y la revista O, hasta alcanzar una fortuna de USD 3.400 millones (REUTERS/Mario Anzuoni)

Con USD 3.400 millones y décadas de reconocimientos a su nombre, Winfrey afirmó que ahora está viviendo su mejor vida porque tiene la “libertad” de hacer lo que proviene “de la parte más pura de mí misma”.

“Solo hago lo que quiero hacer, y me gané el derecho a hacerlo. Porque hubo muchas veces que tuve que hacer lo que tenía que hacer”, planteó Winfrey. Mientras que concluyó: “Tienes que hacer lo que tienes que hacer, lo que necesitas hacer, hasta que puedas hacer lo que quieres hacer”.

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