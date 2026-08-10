Estados Unidos
Agregar Infobae enGoogle

Oprah Winfrey afirmó que “la vida empieza a los 44” y los estudios demostraron que tiene razón

Los datos del Center of American Entrepreneurship y la composición de las grandes corporaciones apuntan a que los mayores hitos laborales suelen llegar más tarde de lo que sugieren las expectativas profesionales tempranas

Oprah Winfrey afirmó que la vida empieza a los 44 y vinculó esa etapa con una mayor seguridad profesional (REUTERS/Brendan Mcdermid)
Oprah Winfrey afirmó que la vida empieza a los 44 y vinculó esa etapa con una mayor seguridad profesional (REUTERS/Brendan Mcdermid)
Guardar

Los trabajadores pasan sus 20 escalando la escalera corporativa bajo la creencia de que lo tendrán todo a los 30: el trabajo perfecto, un salario de seis cifras y la casa de sus sueños.

Pero los profesionales experimentados están revelando el cronograma realista del éxito profesional. Y para la multimillonaria y magnate de los medios Oprah Winfrey, eso comienza a mediados de los 40.

“La vida comienza a los 44”, aseguró recientemente Winfrey en el podcast Baby, This is Keke Palmer. “Porque llegas a un punto en el que ya no intentas complacer a todos los demás”.

PUBLICIDAD

Una mujer con traje blanco y otra con blusa crema, sentadas en sillones frente a micrófonos en un estudio con un letrero de neón: 'Baby, this is Keke Palmer'
Oprah Winfrey sostuvo que en los 20 no suele haber equilibrio entre trabajo y vida y que esa etapa exige dedicación al trabajo (Baby, This is Keke Palmer)

A esa edad, Winfrey estaba en su mejor momento; era la época dorada de su programa de entrevistas diurno, ya había acumulado una colección de premios Emmy por su trabajo como presentadora de The Oprah Winfrey Show; fue nombrada una de las “100 Personas Más Influyentes del Siglo XX” por la revista Time; y produjo y protagonizó su adaptación cinematográfica de Beloved de Toni Morrison.

Winfrey afirmó que por fin estaba en “marcha total”, viviendo deliberadamente para sí misma, una confianza ganada con esfuerzo que puede tomar décadas desarrollar. “Ahora tengo algunas chicas a las que he orientado que están en sus primeros 30 y lo han logrado antes”, continuó Winfrey.

PUBLICIDAD

“Pero para mí fue a los 44 cuando me consolidé... Pude ver mi propio ascenso. Ya no hacía cosas solo para otras personas”. Y las investigaciones demuestran que no es la única.

Oprah Winfrey comparte sus conocimientos a otras jóvenes para el desarrollo personal y el camino hacia el éxito (AP foto/Denis Farrell)
Oprah Winfrey comparte sus conocimientos a otras jóvenes para el desarrollo personal y el camino hacia el éxito (AP foto/Denis Farrell)

El fundador promedio tiene 42 años y el CEO de Fortune 500 tiene 57

La experiencia de Winfrey no es exclusiva de una profesión o industria determinada; muchos trabajadores descubren que su sabiduría y sus mayores logros llegan mucho después de la edad en la que la sociedad les dice que deberían haber “triunfado”.

El CEO promedio de una compañía Fortune 500 tiene 57 años, al igual que el multimillonario típico. Además, el estereotipo de veinteañeros en sudaderas construyendo empresas unicornio es en gran medida un mito de los fundadores.

La persona promedio que inicia un negocio tiene 42 años—y entre las empresas que crecen más rápido (el 0,1% superior), tienen 45 años—según el Center of American Entrepreneurship. No todos los trabajadores siguen el mismo reloj profesional. Para Winfrey, esa seguridad profesional surgió tras una década de trabajo arduo después de su gran oportunidad en los 30.

El gran salto de Winfrey no llegó hasta los 30—ahora, puede hacer lo que quiera

La ahora Winfrey, de 72 años, pasó décadas esforzándose para llegar a un lugar de auténtica realización—y ahora afirma que trabajar sin descanso es innegociable en los 20. “No vas a tener equilibrio entre trabajo y vida a los 22, 23”, explicó Winfrey en el podcast. Y agregó: “No se supone que lo tengas. Se supone que debes dedicarte, poner el trabajo”.

Su propia carrera despegó cuando tenía apenas 19 años, tras convertirse en la persona más joven y la primera mujer negra en presentar las noticias locales en WTVF-TV de Nashville. Tras obtener un título en la Universidad Estatal de Tennessee, se mudó a Maryland para ser reportera y presentadora, ganando notoriedad como copresentadora del programa de entrevistas de Baltimore People Are Talking.

Oprah Winfrey con gafas y chaqueta blanca habla frente a un micrófono. Se aprecian una pared de ladrillos y una luz de neón de fondo
La carrera de Oprah Winfrey despegó a los 19 años, cuando se convirtió en la persona más joven y la primera mujer negra en presentar noticias locales en WTVF-TV de Nashville (Baby, This is Keke Palmer)

Winfrey estaba enfocada en su carrera, atrayendo a audiencias más grandes con su personalidad carismática. Luego, a los 30 años, surgió una gran oportunidad profesional. Se mudó a Chicago en 1984 y asumió el mando de A.M. Chicago, convirtiéndolo en el principal programa de entrevistas local en pocos meses.

Muchos de sus colegas consideraron que era un movimiento arriesgado, ya que la leyenda de la televisión diurna Phil Donahue era su competencia directa en la Ciudad de los Vientos. Pero la también ícono del entretenimiento y amiga de toda la vida Gayle King la animó a dar el salto.

Un par de años después, su programa se volvió nacional y pasó a llamarse The Oprah Winfrey Show. La empresaria también fundó Harpo Productions ese mismo año, lo que le permitió tener la propiedad de su propio contenido.

Y su éxito no se limitó a la televisión diurna. Winfrey llevó su talento a Hollywood, protagonizando películas como The Color Purple, Selma y The Immortal Life of Henrietta Lacks.

También escribió varios bestsellers del New York Times enfocados en el crecimiento personal y la salud; lidera el popular Oprah’s Book Club desde 1996; y fundó la exitosa publicación de estilo de vida O.

Oprah Winfrey reveló que recuperó peso tras suspender medicación contra la obesidad
El éxito de Oprah Winfrey se extendió a Hollywood, los bestsellers del New York Times, Oprah’s Book Club y la revista O, hasta alcanzar una fortuna de USD 3.400 millones (REUTERS/Mario Anzuoni)

Con USD 3.400 millones y décadas de reconocimientos a su nombre, Winfrey afirmó que ahora está viviendo su mejor vida porque tiene la “libertad” de hacer lo que proviene “de la parte más pura de mí misma”.

Solo hago lo que quiero hacer, y me gané el derecho a hacerlo. Porque hubo muchas veces que tuve que hacer lo que tenía que hacer”, planteó Winfrey. Mientras que concluyó: “Tienes que hacer lo que tienes que hacer, lo que necesitas hacer, hasta que puedas hacer lo que quieres hacer”.

(c) 2026, Fortune

Temas Relacionados

Oprah WinfreyEmprendedoresÉxitoSharon OsbourneEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La Guardia Revolucionaria consolida su poder interno en Irán y complica la estrategia de Trump para abrir Ormuz

El presidente de Estados Unidos apostaba al diálogo con la línea pragmática del régimen, pero en las últimas horas el líder religioso Khamenei promovió a dos influyentes generales que descartan el libre tránsito por el Estrecho hasta que se cumplan todas sus exigencias

La Guardia Revolucionaria consolida su poder interno en Irán y complica la estrategia de Trump para abrir Ormuz

Treinta años después, comienza en Las Vegas el juicio por el asesinato del legendario rapero Tupac Shakur

Duane “Keffe D” Davis, ex líder de los South Side Compton Crips, enfrenta desde este lunes una posible cadena perpetua incomputable por su presunta participación en el crimen ocurrido el 7 de septiembre de 1996, cuando el artista recibió varios disparos tras asistir a un combate de Mike Tyson

Treinta años después, comienza en Las Vegas el juicio por el asesinato del legendario rapero Tupac Shakur

Qué programas de ayuda y crédito hay para pequeños negocios en Miami-Dade y cómo solicitarlos

El condado activó un plan integral que unifica financiamiento, capacitación, compras públicas y apoyo en permisos, con una ventanilla única que acompaña a emprendedores desde el arranque hasta la expansión y refuerza el crecimiento local

Qué programas de ayuda y crédito hay para pequeños negocios en Miami-Dade y cómo solicitarlos

Donald Trump designó a Will Scharf como nuevo asesor legal de la Casa Blanca: “Hará un gran trabajo”

El abogado y ex fiscal federal, que también representó al mandatario ante la Corte Suprema, asumirá el cargo el 1 de septiembre en reemplazo de David Warrington

Donald Trump designó a Will Scharf como nuevo asesor legal de la Casa Blanca: “Hará un gran trabajo”

El subsecretario de Estado de EEUU, Christopher Landau, llegó a Trinidad y Tobago para iniciar una gira por el Caribe

El número dos del Departamento de Estado también visitará Guyana, con el objetivo de reforzar la cooperación bilateral con ambos países

El subsecretario de Estado de EEUU, Christopher Landau, llegó a Trinidad y Tobago para iniciar una gira por el Caribe

TECNO

Juegos gratis para PC: seis títulos disponibles ahora en Epic Games Store

Juegos gratis para PC: seis títulos disponibles ahora en Epic Games Store

El manifiesto de Mark Zuckerberg sobre la superinteligencia: ni despidos masivos ni monopolios

Criptomonedas: valor de las principales divisas digitales hoy lunes 10 de agosto

Cómo convertir un antiguo PlayStation en la máquina arcade de los 90

Google Pixel con Android 17: funciones incorporadas que mejoran el rendimiento y la experiencia de uso

ENTRETENIMIENTO

Monica Barbaro reveló por qué abandonó la danza para dedicarse a la actuación: “Nunca eres suficiente en el ballet”

Monica Barbaro reveló por qué abandonó la danza para dedicarse a la actuación: “Nunca eres suficiente en el ballet”

Tras 11 años de trayectoria, Jeongyeon abandona JYP Entertainment, ¿qué pasará con TWICE?

Amistad renovada y encuentros privados: Jennifer Aniston y Brad Pitt vuelven a acercarse a más de 20 años de su divorcio

Broadway rompe su récord de ingresos y la temporada cierra con 1.910 millones de dólares

Martín Bossi encabezará “Amores inesperados”, una de las apuestas argentinas de Disney+

MUNDO

La confesión en vivo de un ex diputado en la TV de Tailandia: “Le disparé y está muerto”

La confesión en vivo de un ex diputado en la TV de Tailandia: “Le disparé y está muerto”

Conmoción en Tailandia: un ex diputado mató a tiros a un funcionario por una deuda y se entregó a la policía

Cómo la IA está quebrando al Estado británico

Ucrania volvió a golpear una refinería en lo profundo del territorio ruso: mil kilómetros al este de Moscú

Los pueblos más aislados del mundo: dónde viven y por qué mantienen distancia del exterior