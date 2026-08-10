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Murió Tedde Moore, la actriz de la maestra de Ralphie en “Una historia de Navidad”

La estrella canadiense, recordada por su papel en el clásico navideño de 1983, falleció en Ontario acompañada por sus seres queridos

Murió Tedde Moore, actriz de la maestra Miss Shields en "A Christmas Story"
Tedde Moore, la actriz canadiense de "A Christmas Story", murió el 6 de agosto en Huntsville, Ontario, a los 79 años (Captura de video)
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Tedde Moore, la actriz canadiense que dio vida a la maestra Miss Shields en A Christmas Story (Una historia de Navidad), murió el miércoles 6 de agosto en Huntsville, Ontario, a los 79 años, rodeada de su familia.

Su deceso fue confirmado a través de un comunicado publicado en su página de Facebook, sin que se revelara la causa de la muerte.

“Bajo cielos soleados con vista al lago Fairy, Tedde se fue rodeada de su familia física y espiritualmente, en su amado Huntsville Muskoka”, señaló el mensaje difundido por sus allegados.

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Y agregaron: “Su valentía en esta decisión fue abrumadora, más allá de lo hermoso y también difícil”.

La actriz alcanzó reconocimiento internacional por su papel en la película navideña de 1983 dirigida por Bob Clark, en la que interpretó a Miss Shields, la maestra del pequeño Ralphie Parker, personaje encarnado por Peter Billingsley.

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Murió Tedde Moore, actriz de la maestra Miss Shields en "A Christmas Story"
La familia de Moore confirmó su muerte en redes sociales y no informó la causa de su deceso (Facebook/Tedde Moore)

En una de las escenas más recordadas del filme, su personaje otorga una mala calificación al trabajo de Ralphie sobre el rifle Red Ryder BB que desea recibir como regalo de Navidad, y debe lidiar con la situación del estudiante Flick —interpretado por Scott Schwartz— cuando este queda con la lengua pegada a un asta de bandera helada.

Su actuación en A Christmas Story le valió una nominación al Premio Genie —equivalente canadiense a los Oscar, entregado por la Academia de Cine y Televisión de Canadá— en la categoría de Mejor Actriz de Reparto.

Años más tarde, repitió el papel de Miss Shields en My Summer Story (1994), secuela basada también en los relatos semi-autobiográficos del escritor Jean Shepherd.

En un video publicado en YouTube en 2021, la actriz se refirió al legado de la película: “Ninguno de nosotros estaría aquí hoy si no fuera por el enorme corazón de Bob Clark”, afirmó.

Además, destacó la relación que mantenía con el reparto a lo largo de los años: “El hecho de que los chicos y yo, y sí, todavía los llamo ‘los chicos’, sigamos siendo amigos después de casi 40 años, tiene todo que ver con el corazón, porque así fue como Bob eligió a sus actores”.

Murió Tedde Moore, actriz de la maestra Miss Shields en "A Christmas Story"
Moore alcanzó reconocimiento internacional por interpretar a Miss Shields en la película de 1983 dirigida por Bob Clark (Captura de video)

Nacida el 11 de abril de 1947, Tedde Moore era hija del actor Mavor Moore y nieta de Dora Mavor Moore, pionera del teatro canadiense.

Formada en la Real Academia de Arte Dramático de Londres, se graduó en 1967 con la Medalla de Honor del Director. Poco después, actuó junto a Christopher Walken en una producción del Festival de Stratford de A Midsummer Night’s Dream.

Su carrera televisiva incluyó participaciones en series como Friday the 13th: The Series, RoboCop: Prime Directives, Odyssey 5 y This Is Wonderland.

En 2011, interpretó a Mrs. Claus en la película para televisión Mistletoe Over Manhattan y a Nanny Shaw en la miniserie The Kennedys. Su último crédito registrado fue la cinta televisiva Magical Christmas Ornaments (2017).

En 2009, Moore recibió un diagnóstico de esclerosis múltiple, enfermedad que no interrumpió su actividad artística.

Murió Tedde Moore, actriz de la maestra Miss Shields en "A Christmas Story"
En 2021, Tedde Moore afirmó en YouTube que el legado de "A Christmas Story" se apoyó en el corazón de Bob Clark y en la amistad del elenco (Captura de video)

La condición también afectó a su hijo Noah Shebib, conocido en la industria musical como “40”, quien había sido diagnosticado con la misma enfermedad dos años antes, en 2007.

Noah es productor musical ganador de un Grammy y colaborador habitual del rapero Drake, con quien trabajó en canciones como “Hold On, We’re Going Home”, “One Dance”, “God’s Plan” y “Take Care”.

Tedde Moore tuvo a Noah y a su hija Suzanna —actriz infantil devenida maestra— con el director de cine canadiense Donald Shebib, conocido por el documental Goin’ Down the Road (1970).

También tuvo a su hija Zoë de una relación anterior con el actor Patrick Christopher Carter, y crió a una hija adoptiva, Chaunce Drury.

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