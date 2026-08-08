SpaceX generará su propia energía con gas natural para Terafab, la fábrica de chips que construye con Tesla en Texas

SpaceX construirá centrales eléctricas de gas natural y sistemas de almacenamiento con baterías para abastecer a Terafab, su fábrica de chips en Texas (Tesla)

Guardar

SpaceX construirá sus propias plantas de gas natural para abastecer de electricidad a Terafab, la gigantesca fábrica de chips que desarrolla junto a Tesla en el condado de Grimes, Texas, según informó Bloomberg el 6 de agosto. La decisión convierte al proyecto en uno de los mayores esquemas de generación eléctrica privada asociados a una instalación industrial en la historia reciente del estado.

Riley Trettel, responsable del desarrollo de energía y centros de datos de SpaceX, lo confirmó en una reunión pública: “Generaremos nuestra propia energía. Construiremos centrales eléctricas de gas natural y grandes sistemas de almacenamiento de energía mediante baterías”.

PUBLICIDAD

Qué es Terafab y cuánto costará

La fase inicial del proyecto tendrá una superficie de 930.000 metros cuadrados y una inversión de USD 16.800 millones, de acuerdo con Bloomberg. Las instalaciones se levantarán en fases sobre un terreno de aproximadamente 1.200 hectáreas, aunque SpaceX ya controla más de 5.200 hectáreas en la zona, espacio suficiente para la fábrica, la infraestructura energética y desarrollos futuros.

Tesla compartió un adelanto visual de cómo será Terafab. Asimismo, la compañía de Elon Musk aseguró que se construirá en Grimes County, Texas. (X: tesla)

El proyecto generará 3.000 empleos y recibirá una subvención de USD 30 millones del Fondo Empresarial de Texas. El condado de Grimes, ubicado a unos 72 kilómetros (45 millas) al noroeste del centro de Houston, otorgó además a SpaceX una exención fiscal del 100% a cambio de invertir al menos USD 5.000 millones antes de 2030 y crear al menos 1.800 empleos de tiempo completo antes de 2035, según TechCrunch, el medio estadounidense especializado en tecnología.

PUBLICIDAD

Intel se sumó al proyecto en abril para aportar experiencia en diseño, fabricación y empaquetado de chips. La planta producirá dos tipos de componentes: uno destinado a los robots humanoides Optimus y los autos eléctricos de Tesla, y otro diseñado para uso espacial.

Por qué SpaceX genera su propia electricidad

Las fábricas de semiconductores requieren grandes volúmenes de electricidad de forma constante e ininterrumpida. Esa demanda, señala TechSpot, hace que depender de la red eléctrica externa represente un riesgo operativo que SpaceX prefiere eliminar desde el arranque.

El proyecto contará con una inversión inicial de USD 16.800 millones, abarcará 930.000 metros cuadrados y generará 3.000 empleos en el condado de Grimes (Captura/SpaceX)

Trettel subrayó la urgencia del cronograma: “Vamos a ponernos en marcha casi de inmediato. Necesitamos comenzar con los trabajos civiles, colocar los cimientos y ponernos manos a la obra”.

PUBLICIDAD

La apuesta por el gas natural no es nueva en el ecosistema de empresas de Elon Musk. Los centros de datos de xAI en Memphis funcionan casi exclusivamente con ese combustible, y SpaceX anunció planes para adquirir USD 2.800 millones en turbinas de gas a lo largo de los próximos tres años, de acuerdo con TechCrunch. Musk también adquirió recientemente una empresa especializada en plantas de ese tipo.

La ausencia de energía solar y el debate ambiental

Un detalle que TechCrunch destacó en su cobertura del 7 de agosto: ninguno de los anuncios de SpaceX sobre Terafab menciona energía solar terrestre, pese a que Tesla opera como desarrolladora solar y fabrica los Megapacks —sistemas de almacenamiento a escala de red— en una planta al oeste de Houston.

PUBLICIDAD

Esa omisión adquiere peso en un contexto de creciente presión ambiental. Las turbinas de gas de xAI ya enfrentan una demanda judicial por operar sin permisos en una de las zonas más contaminadas del país, según el mismo medio.

La ausencia de energía solar en los planes y el uso de gas natural han generado debate ambiental, en medio del auge de centros de datos de inteligencia artificial en Texas (Terafab.ai)

El auge de los centros de datos de inteligencia artificial disparó las propuestas de nuevas plantas de gas en toda la industria y encareció su construcción un 66%, de acuerdo con la misma fuente. Texas concentra más de 70 gigavatios de capacidad proyectada bajo el esquema “trae tu propia energía”, un modelo que busca acelerar el desarrollo de proyectos y aliviar la presión sobre las tarifas eléctricas de los consumidores, pero que multiplica las emisiones contaminantes.

PUBLICIDAD

El contexto financiero detrás del proyecto

SpaceX realizó recientemente una oferta pública inicial —el mecanismo por el que una empresa vende acciones al público por primera vez— que recaudó USD 87.500 millones, según TechCrunch. Esos recursos refuerzan la capacidad de la compañía para financiar un proyecto de esta escala sin depender de socios externos para la infraestructura energética.

La integración vertical —controlar la mayor cantidad posible de la cadena de producción— ha sido una constante en la estrategia de Musk. Terafab extiende ese modelo al terreno de los semiconductores y la energía al mismo tiempo, en un sector donde la dependencia de proveedores externos ha demostrado ser, en palabras del propio Musk, un riesgo geopolítico que sus empresas no están dispuestas a asumir.

PUBLICIDAD