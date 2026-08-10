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Ucrania volvió a golpear una refinería en lo profundo del territorio ruso: mil kilómetros al este de Moscú

La ofensiva sobre Nizhnekamsk, que afectó a las instalaciones de TANECO, marca otro hito en la campaña contra la infraestructura energética al servicio de Putin. Según las autoridades locales, el bombardeo dejó más de diez muertos

El bombardeo causó incendios y el gobierno local fijo que hubo más de 10 muertos

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Un ataque con drones ucranianos contra objetivos industriales y civiles en Nizhnekamsk, en la región rusa de Tartaristán, causó al menos entre 12 y 13 muertos y 39 heridos el lunes, según autoridades locales rusas y medios locales. La ofensiva también afectó a la refinería TANECO, una importante instalación petrolera situada a más de 1.000 kilómetros al este de Moscú.

El ataque encaja en la estrategia ucraniana de golpear infraestructura energética dentro de Rusia con drones de largo alcance. En los últimos meses, Ucrania ha intensificado sus ataques contra refinerías y otras instalaciones energéticas, en una campaña que provocó escasez de combustible en varias zonas del país, aunque las autoridades sostienen que la mayoría de esos problemas iniciales ya se resolvieron.

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Radmir Beliáyev, alcalde de Nizhnekamsk, informó de al menos 12 muertos y 39 heridos. Otra de las versiones eleva el balance a al menos 13 fallecidos y sitúa el ataque como el más mortífero dentro de Rusia en más de dos años.

El Comité de Investigación ruso señaló que entre los fallecidos hay un menor. Beliáyev también dijo que el presidente de Tartaristán, Rustam Minnijánov, declaró un período de luto tras el ataque.

El humo se eleva desde una refinería de petróleo tras lo que las autoridades calificaron como un ataque con dron ucraniano en Nizhnekamsk, región de Tartaristán, Rusia (Redes sociales/vía REUTERS)
El humo se eleva desde una refinería de petróleo tras lo que las autoridades calificaron como un ataque con dron ucraniano en Nizhnekamsk, región de Tartaristán, Rusia (Redes sociales/vía REUTERS)

Daños en la refinería TANECO y relevancia de la instalación

La refinería resultó afectada, según diversos medios rusos. En redes sociales circularon videos no verificados en los que se ve humo sobre lo que parecía ser una instalación petrolera, sin comprobación independiente de las imágenes.

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La instalación pertenece a Tatneft y figura entre las refinerías más avanzadas tecnológicamente de Rusia. Ya había sido atacada por Ucrania a principios de junio.

En 2024, TANECO procesó 17 millones de toneladas de crudo. De esa actividad salieron 2,7 millones de toneladas de gasolina y 8,5 millones de toneladas de gasóleo.

Una vista general muestra el complejo de refinerías de Taneco, que forma parte del grupo empresarial ruso de producción petrolera Tatneft, en Nizhnekamsk, en la República de Tartaristán (REUTERS/Sergei Karpukhin/Archivo)
Una vista general muestra el complejo de refinerías de Taneco, que forma parte del grupo empresarial ruso de producción petrolera Tatneft, en Nizhnekamsk, en la República de Tartaristán (REUTERS/Sergei Karpukhin/Archivo)

La campaña ucraniana contra la infraestructura energética rusa

Ucrania ha intensificado en los últimos meses sus ataques contra refinerías rusas. La mejora de sus drones de largo alcance amplió su capacidad para golpear infraestructuras situadas en el interior de Rusia.

Entre los objetivos citados figuran refinerías, buques cisterna, subestaciones eléctricas, otras instalaciones energéticas y almacenes de Wildberries. Hasta el ataque del lunes en Nizhnekamsk, los golpes contra esos almacenes el mes pasado, con al menos ocho muertos en un solo día, eran el ataque ucraniano más mortífero dentro de Rusia.

Un vídeo muestra el momento en que la tapa de un depósito de combustible se desprende tras estrellarse un dron contra una refinería de Moscú

Alcance y límites de los ataques de represalia de Kiev

Pese a esos golpes en profundidad, los ataques aéreos diarios de Rusia sobre Ucrania siguen muy por encima de las acciones de represalia de Kiev. A comienzos de este mes, misiles rusos mataron al menos a 17 personas e hirieron a decenas más en la región de Kiev en una sola noche.

Fuera de Nizhnekamsk, el gobernador interino de Bélgorod, Alexandr Shuvayev, dijo el lunes que otras cuatro personas murieron en las últimas 24 horas en esa región fronteriza con Ucrania. Esas muertes corresponden a un episodio distinto y no forman parte del balance del ataque en Tartaristán.

La evolución de esta campaña muestra que Ucrania ya no limita sus ataques a zonas cercanas a la frontera. Sus drones alcanzan con más frecuencia instalaciones energéticas y logísticas situadas en puntos cada vez más profundos del territorio ruso.

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Ataques con DronesTartaristánInfraestructura EnergéticaGuerra en Ucrania

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