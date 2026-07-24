Paramount pospone la fusión con Warner Bros. hasta el fallo del juicio antimonopolio

El acuerdo de fusión prevé que los accionistas de Warner reciban cerca de USD 650 millones por trimestre si la transacción no se completa antes del 30 de septiembre (Europa Press).

Paramount acordó demorar el cierre de su fusión con Warner Bros. Discovery por hasta USD 111 mil millones hasta que un tribunal resuelva si la operación viola las leyes antimonopolio, informó The New York Times.

Según The Hollywood Reporter, el estudio se comprometió en una presentación judicial conjunta con la coalición de estados que busca bloquear la operación a no consumar la compra hasta junio de 2027 o cinco días después de que el tribunal emita un fallo, lo que ocurra primero. El expediente sitúa el nuevo calendario después de una orden temporal que ya impedía avanzar con el cierre antes del 18 de agosto.

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La demora puede tener un costo inmediato para la empresa. Bajo el acuerdo de fusión, los accionistas de Warner tienen derecho a recibir cerca de USD 650 millones por trimestre, o USD 6,9 millones por día, si la transacción no se completa antes del 30 de septiembre.

La disputa enfrenta a 12 estados, encabezados por California, con Paramount. De acuerdo con Associated Press, los fiscales generales estatales demandaron el mes pasado para impedir la compra al sostener que la combinación reduciría la competencia en Hollywood y las opciones para consumidores, en especial para quienes van al cine y contratan televisión por cable.

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La pausa reemplaza una audiencia preliminar y acelera el camino al juicio

El acuerdo entre las partes modificó el calendario judicial. La presentación de este viernes canceló una audiencia de medida cautelar preliminar prevista para el 3 de agosto y ambas partes deberán presentar antes del 31 de julio una declaración conjunta con sus posiciones sobre la programación del juicio.

Un portavoz de Paramount declaró, citado por Associated Press, que el entendimiento ofrece una “victoria significativa porque el resultado es exactamente lo que hemos buscado desde el principio: un camino directo a un juicio basado en las pruebas”.

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Luego añadió: “Esta es la forma más rápida y clara de demostrar que esta transacción es beneficiosa para la competencia, para los consumidores y para los creadores, una conclusión a la que ya han llegado decenas de autoridades de competencia en todo el mundo”.

El acuerdo de fusión prevé que los accionistas de Warner reciban cerca de USD 650 millones por trimestre si la transacción no se completa antes del 30 de septiembre (REUTERS/Daniel Cole).

Asimismo, la empresa sostuvo que las definiciones de mercado utilizadas por los demandantes “no guardan relación con la realidad del mercado actual y no resisten un análisis riguroso”, señaló The Hollywood Reporter.

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La jueza federal de distrito Araceli Martínez-Olguín había extendido un día antes una orden de restricción temporal que impedía a Paramount cerrar la fusión. La suspensión más amplia acordada por el estudio y los fiscales todavía debe ser aprobada por la magistrada, indicó The New York Times.

Los estados sostienen que la operación dañará la competencia en cines y cable

La demanda de los estados afirma que la adquisición “extinguiría la competencia” en la distribución cinematográfica de estrenos masivos y de películas de mayor recaudación, además del negocio de licencias de cable.

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En una causa separada, el Sindicato de Guionistas de Estados Unidos advirtió que la fusión derivaría en menores remuneraciones y peores condiciones contractuales.

Doce estados encabezados por California demandaron para bloquear la operación al sostener que la fusión reduciría la competencia en Hollywood y las opciones para consumidores (Foto AP/Jae C. Hong).

La fiscal general de Nueva York Letitia James, una de las funcionarias que impulsa la demanda, celebró la tregua judicial y expresó que se trata de una “victoria crucial”.

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Citada por Associated Press, James agregó: “Desde los trabajadores y artistas que dan vida a las historias hasta las familias que compran entradas en taquilla, la adquisición ilegal de Warner Bros. por parte de Paramount es un mal negocio para todos aquellos que cuentan con una industria del entretenimiento competitiva”.

La operación uniría bajo un mismo grupo a dos grandes estudios de cine, a las plataformas HBO Max y Paramount+ y a cadenas como CBS y CNN. El acuerdo expira el 4 de junio de 2027 si para entonces no se concretó el cierre, precisó The New York Times.

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