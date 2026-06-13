Estados Unidos

El Departamento de Justicia de EE. UU. aprueba la fusión de Paramount y Warner Bros. Discovery

Tras ocho meses de revisión, la División Antimonopolio sostuvo que el sector es “altamente dinámico” y que la unión “incrementará la competencia en todo el ecosistema de medios y entretenimiento”

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La aprobación federal de la fusión de Paramount y Warner Bros. Discovery no exige desinversiones, compromisos de conducta ni otras concesiones (Europa Press).
La aprobación federal de la fusión de Paramount y Warner Bros. Discovery no exige desinversiones, compromisos de conducta ni otras concesiones (Europa Press).

El Departamento de Justicia de Estados Unidos no impugnará la fusión de USD 111.000 millones entre Paramount y Warner Bros. Discovery, una decisión que despejó el principal obstáculo federal para una operación que concentraría dos grandes estudios de cine, dos servicios de streaming y dos cadenas de noticias televisivas bajo el liderazgo de David Ellison, informaron The New York Times y The Hollywood Reporter.

La aprobación no incluyó desinversiones, compromisos de conducta ni otras concesiones. Si la operación se concreta, Paramount pasará a ser el mayor distribuidor cinematográfico en salas de Estados Unidos y controlará una plataforma de streaming ubicada entre las cinco con más suscriptores, según Variety y The Hollywood Reporter.

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Los argumentos del organismo para no impugnar la operación

La División Antimonopolio del Departamento de Justicia reveló que su pesquisa concluyó que la transacción “incrementará la competencia en todo el ecosistema de medios y entretenimiento”, luego de analizar los mercados de video por streaming bajo demanda, televisión lineal y desarrollo, producción y distribución de películas para estreno en cines.

De acuerdo con Variety, la investigación duró ocho meses e incluyó la producción de más de 2 millones de documentos por parte de más de 80 actores, además de horas de declaraciones, entrevistas con terceros y reuniones encabezadas por funcionarios de carrera.

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El organismo sostuvo que todos esos pasos llevaron a la misma conclusión: la industria del cine y la televisión es “altamente dinámica y es poco probable que la transacción propuesta perjudique la competencia o a los consumidores estadounidenses”, indicó The New York Times.

El medio CNN reportó que Paramount expresó su agradecimiento por la “revisión exhaustiva” y aseveró: “Seguimos centrados en completar la transacción lo antes posible y en ofrecer sus beneficios a los consumidores, a los creadores y a la industria del entretenimiento en su conjunto”.

La División Antimonopolio sostuvo que la fusión de Paramount y Warner Bros. Discovery incrementará la competencia en streaming, televisión lineal y cine (REUTERS/Mike Blake).
La División Antimonopolio sostuvo que la fusión de Paramount y Warner Bros. Discovery incrementará la competencia en streaming, televisión lineal y cine (REUTERS/Mike Blake).

La operación sigue expuesta a demandas estatales y revisiones en Europa y Reino Unido

La luz verde federal no cierra el frente regulatorio. Fiscales generales estatales prometieron revisar con firmerza la fusión y podrían presentar su propia impugnación judicial, precisó The New York Times.

Una coalición de estados encabezada por California prepara una demanda para bloquear la operación y prevé presentarla dentro de un mes. Nueva York, Colorado, Oregón, Nevada, Washington, Connecticut y Tennessee están entre los estados que podrían presentar una adhesión, explicó una fuente familiarizada con el caso citada por The Hollywood Reporter.

Tal como divulgaron The Hollywood Reporter y Variety, el fiscal general de California Rob Bonta se encuentra entre los funcionarios que evaluaron litigar por motivos antimonopolio y la senadora Elizabeth Warren pidió públicamente a los fiscales estatales que avanzaran con ese desafío: “Esta es una noticia terrible para todos los estadounidenses que no quieren que los multimillonarios afines a Trump controlen lo que ven y cuánto pagan. El acuerdo entre Paramount y Warner Bros. ha estado plagado de corrupción y tráfico de influencias. Esta lucha no ha terminado”.

Una coalición de estados encabezada por California prepara una demanda para bloquear la fusión entre Paramount y Warner Bros (REUTERS/Mike Blake).
Una coalición de estados encabezada por California prepara una demanda para bloquear la fusión entre Paramount y Warner Bros (REUTERS/Mike Blake).

La operación también sigue bajo examen fuera de Estados Unidos. Tal como detalló Variety, la Comisión Europea investiga la transacción bajo el reglamento europeo sobre subsidios extranjeros por los aproximadamente USD 24.000 millones aportados para la compra por fondos soberanos de Arabia Saudita, Qatar y Abu Dabi, con un plazo provisional hasta el 14 de julio, además de una revisión paralela bajo las normas habituales de concentración con fecha límite del 7 de julio.

En el Reino Unido, la Autoridad de Competencia y Mercados (CMA) abrió el 9 de junio una investigación sobre la operación, señaló Variety. A su vez, reguladores de Arabia Saudita, Ucrania, Serbia y Macedonia del Norte concluyeron que el acuerdo no infringe las leyes antimonopolio, y autoridades de inversión extranjera de Alemania, Italia, Francia, Rumania, Eslovenia, Bélgica, Chequia y Nueva Zelanda lo autorizaron, consignó The Hollywood Reporter.

El acuerdo reordena activos de Hollywood y alimenta temores por empleo y concentración

La transacción uniría activos de Paramount como CBS, CBS News, Paramount Pictures y Paramount+ con negocios de Warner Bros. Discovery como HBO, HBO Max, Warner Bros. Pictures, CNN, TNT, TBS y HGTV, según Variety.

En parte, la operación recibe atención pública por los vínculos del presidente Donald Trump con David Ellison y con su padre, Larry Ellison, fundador de Oracle. The New York Times subrayó que ambos mantienen una relación amistosa y que, en abril, Paramount organizó una cena en la que Trump compartió mesa con Ellison.

El mismo medio puntualizó que la oposición sostiene que la fusión reducirá la cantidad de compradores de guiones de televisión y cine y la cantidad de potenciales empleadores para actores y equipos técnicos, lo que podría presionar a la baja los salarios y los precios pagados por material creativo. Directivos de Paramount anticiparon más de USD 6.000 millones en ahorros de costos, una cifra que, para críticos del acuerdo, anticipa despidos, añadió Variety.

La oposición en Hollywood advierte que la fusión de Paramount y Warner Bros. Discovery puede reducir empleos, compradores de guiones y competencia (REUTERS/Mario Anzuoni).
La oposición en Hollywood advierte que la fusión de Paramount y Warner Bros. Discovery puede reducir empleos, compradores de guiones y competencia (REUTERS/Mario Anzuoni).

Más de 5.500 cineastas, actores y otros profesionales de Hollywood firmaron una carta abierta contra la operación, en la que sostuvieron que eliminaría empleos, elevaría precios y reduciría la competencia. Entre los organizadores figura el Sindicato de Guionistas de Estados Unidos (WGA) y entre los firmantes aparecen Florence Pugh, Pedro Pascal, Joaquin Phoenix, Ben Stiller, Kristen Stewart, Mark Ruffalo, Noah Wyle, Yorgos Lanthimos y Robert De Niro.

Por su parte, Paramount defendió la fusión como una respuesta a la competencia de plataformas tecnológicas dominantes. Susan Friedman, vocera de la empresa, afirmó en un comunicado citado por The New York Times que la operación dará lugar a una “compañía más sólida” capaz de tener éxito “en una industria cada vez más definida por la intensa competencia por el público, el talento, la tecnología y la inversión”.

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